Mong đợi gì ở Sony Xperia XZ2 "thiết kế hoàn toàn mới" sẽ ra mắt vào năm 2018?

Sony Xperia XZ2 sẽ được ra mắt vào năm 2018 và được cho là mẫu smartphone chủ lực của Sony, tiếp nối mẫu XZ1 rất được người dùng đánh giá cao vừa qua.

Ngày ra mắt và giá bán

Xperia XZ2 nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 9/2018, theo đúng truyền thống ra mắt của dòng XZ (XZ ra mắt tháng 9/2016, XZ1 ra mắt tháng 9/2017).

Về giá bán, XZ2 có thể có giá ngang bằng hoặc cao hơn đôi chút so với XZ1 (hiện có mức giá 700 USD).

Một số tin đồn

Một lãnh đạo của Sony mới đây đã cho biết họ đang tìm cách đổi mới hoàn toàn thiết kế của dòng XZ, do đó có thể dự đoán rằng XZ2 sẽ không còn thiết kế nguyên khối vuông vức như XZ1 nữa. Viền máy cũng sẽ mỏng hơn nhiều, xét việc viền máy của Sony hiện nay thuộc dạng khá dày so với các flagship của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.

Về cấu hình, XZ2 được cho là sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon cao cấp nhất vào thời điểm nó ra mắt, có thể là Snapdragon 845 chăng? RAM của XZ2 tối thiểu sẽ là 8GB, và màn hình máy rất có thể vẫn sẽ có độ phân giải 1080p. Tuy nhiên, vẫn có khả năng cùng với việc thay đổi thiết kế, Sony cũng sẽ nâng cấp màn hình XZ2 lên QHD cho "xứng tầm".

Người dùng mong chờ gì?

- Thiết kế hoàn toàn mới: hiện thiết kế các dòng máy Sony đều trông "na ná" nhau, với viền dày và khung máy vuông vức. Người dùng trông chờ một thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại hơn, và quan trong nhất là cần có những điểm nhấn nhất định để tạo ra sự khác biệt giữa một cơ số máy Sony khác đang bán trên thị trường.

- Màn hình sắc nét hơn: 4K có vẻ là quá thừa thãi và chỉ nên xuất hiện trên dòng Premium của Sony. Người dùng kỳ vọng XZ2 sẽ được trang bị màn hình QHD thay cho 1080p vốn đã lỗi thời.

- Camera tốt hơn: camera XZ1 rất tốt khi chụp đủ sáng, nhưng khi thiếu sáng thì lại có hiệu năng khá thất vọng. Người dùng không trông chờ XZ2 sẽ có camera kép (dù có vẫn tốt hơn là không), họ chỉ cần camera trên XZ2 được cải tiến để chụp thiếu sáng tốt hơn, cạnh tranh được với các đối thủ như Samsung Galaxy Note 8.

- Thời lượng pin cao hơn: XZ1 có một viên pin khá tốt, có thể trụ được một ngày với các tác vụ thông thường, và khoảng 12 tiếng nếu sử dụng các ứng dụng nặng, đòi hỏi tài nguyên như chơi game chẳng hạn. Các điện thoại của Sony vốn đều có thời lượng pin khá tốt, tuy nhiên nếu XZ2 được trang bị một viên pin lớn hơn (pin XZ1 chỉ có 2.700mAh) và được tối ưu hoá tốt hơn thì quả là một tin vui.

- Cải tiến tính năng 3D Creator: 3D Creator là một tính năng hấp dẫn trên XZ1, cho phép người dùng sử dụng camera để tạo ra ảnh 3D của bất kỳ vật thể nào, sau đó dùng máy in 3D để in ảnh đó ra. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa hoạt động hoàn hảo, nhiều vật thể vẫn chưa được render một cách chính xác. Do đó, Sony cần tập trung cải tiến tính năng này trên XZ2, bắt đầu với việc cải tiến chất lượng của camera.

- Một công cụ sinh trắc học mới: với việc Apple từ bỏ quét vân tay và chuyển sang quét khuôn mặt, người dùng hi vọng Sony cũng sẽ có bước đi tương tự khi trang bị công nghệ quét khuôn mặt 3D cho XZ2, hoặc ít nhất họ cũng nên trang bị một công nghệ hiện đại hơn như quét vân tay tích hợp trên màn hình chẳng hạn?

Có thể thấy, thời gian qua, Sony dường như chưa tạo được những điểm nhấn mới để thuyết phục người dùng mua các smartphone mới của họ. Trong khi Samsung đã và đang tận dụng thế mạnh về màn hình, với việc giới thiệu chiếc Galaxy với màn hình có thể uốn cong vào năm sau, hay Apple mới đây đã làm rất tốt việc thuyết phục người dùng chuyển từ Touch ID sang Face ID, thì có lẽ sắp tới Sony cũng nên có những nước cờ đáp trả trước khi quá muộn.

Tấn Minh