Xiaomi và Oppo đang phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt tương tự iPhone X?

Hai hãng điện thoại Trung Quốc có thể tích hợp tính năng bảo vệ bằng khuôn mặt theo kiểu quét 3D ở các sản phẩm năm 2018.

> Cnet đánh giá iPhone X: FaceID hoạt động tốt, đã có thể quên đi nút Home

Khi Apple công bố iPhone X, bên cạnh điểm nhấn là màn hình viền siêu mỏng thì tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D Face ID cũng nổi bật không kém. iPhone X được xem như một sự lột xác cả về thiết kế lẫn tính năng khi loại bỏ nút Home truyền thống đã tồn tại suốt 10 năm qua trên các dòng máy của Apple. Touch ID cũng vì thế mà ra đi thay vào đó là hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID.

Face ID liên tục nhận được hàng loạt nhận xét tích bởi khả năng hoạt động cực kì hiệu quả của nó. Không muốn tụt lại phía sau, các đối thủ Android cũng đã nhanh chóng bắt tay vào phát triển công nghệ này và tích hợp vào các máy mới của họ. Đã có nhiều tin tức cho rằng Xiaomi, OPPO cũng như Samsung đang hợp tác cùng Qualcomm để được phép tinh chỉnh và mang công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D lên các máy đầu bảng của họ vào năm sau.

Theo Gizmochina, công nghệ này do Qualcomm và Wonder Vision phát triển, linh kiện do công ty Reliance Optoelectronics cung cấp và sẽ được sản xuất hàng loạt vào khoảng tháng 3 và tháng 4 năm sau.

Trong khi đó hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc, Huawei cũng đang làm việc với Sunny Optical Technologies để phát triển giải pháp cảm biến 3D cho các mẫu điện thoại cao cấp của mình. Ngoài ra, hãng điện tử Ophelia cũng đang phát triển công nghệ tương tự và dự kiến hợp tác với các nhà sản xuất nội địa trong tương lai gần.

Thái Âu