Hãy tưởng tượng đây là iPhone X Plus, phiên bản phóng to của iPhone X

Sẽ ra sao nếu Apple tạo ra một phiên bản phóng to của iPhone X, giống với bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus của Samsung?

iPhone X sở hữu màn hình AMOLED 5.8 inch, đây rõ ràng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S8. Đáng tiếc thay, iPhone X không có người "anh em" nào to lớn hơn.

Tuy nhiên, hãy tưởng tượng nếu iPhone X thực sự có một phiên bản phóng to giống Galaxy S8+ với màn hình lên tới 6.3 inch, mọi thứ sẽ ra sao?

Theo Softpedia, Apple sẽ sớm ra mắt một phiên bản phóng to của chiếc iPhone X vào năm sau. Đặc biệt sẽ có tới hai model iPhone sở hữu màn hình OLED.

Tuy chưa có tên gọi chính thức nhưng có thể tạm gọi đây là model iPhone X Plus. Máy thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích màn hình lớn. Nhưng ngay cả khi người tiêu dùng chưa kịp định hình hình iPhone X Plus, nhà thiết kế Martin Hajek đã thử tạo ảnh render iPhone X Plus.

Như bạn có thể thấy, sự khác biệt giữa hai model là không đáng kể. Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là kích thước màn hình iPhone X Plus lên tới 6.7 inch, lớn hơn rất nhiều so với Galaxy Note8. Mặc dù vậy nhờ thiết kế tràn viền và tỷ lệ mới nên kích thước thực tế của máy không quá to.

Có lẽ iPhone X Plus sẽ là thiết bị đáng gờm với Galaxy Note thế hệ mới vào năm sau.

Mai Huyền