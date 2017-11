Hãng guitar Fender lấn sân thị trường tai nghe cao cấp tại Việt Nam

Fender USA vốn là thương hiệu nổi tiếng nhờ những cây guitar điện. Sau khi mua lại hãng tai nghe Aurisonics của Mỹ, Fender đã lấn sân sang mảng sản xuất tai nghe in-ear.

Những chiếc tai nghe của Fender có kiểu dáng gần như tương tự những chiếc tai nghe Aurisonics trước đây với hộp âm được in 3D và nút tai nghe (eartips) được sản xuất tại Mỹ. Fender mới đây chính thức bán ra các mẫu tai nghe in-ear tại Việt Nam thông qua đại lý chính thức là hệ thống cửa hàng âm thanh Xuân Vũ Audio (tainghe.com.vn). Các tai nghe của hãng này được giới thiệu trong đợt này khá đa dạng từ phân khúc phổ thông đến tầm trung và cao cấp.

Fender DXA1 Pro và Fender CXA1 Pro

Giá niêm yết: 2,49 triệu đồng và 3,29 triệu đồng

Fender DXA1 Pro

DXA1 Pro và CXA1 Pro là 2 mẫu tai nghe có mức giá rẻ nhất của Fender, là dòng sản phẩm dành cho những người nghe nhạc phổ thông. CXA1 Pro gần như giống hệt DXA1 Pro trừ việc mẫu tai nghe này có mic và tăng chỉnh âm lượng tương thích hoàn toàn với cả 2 hệ điều hành iOS và Android.

Cả 2 mẫu CXA1 Pro và DXA1 Pro đều có thiết kế tối giản, gọn nhẹ với housing bằng nhựa. Do thiết kế gọn nhẹ, 2 chiếc tai nghe này đều đem lại cảm giác đeo thoải mái và chắc chắn, giúp bạn có thể nghe nhạc trong nhiều giờ mà không cảm thấy mệt mỏi. Dây cáp của hai tai nghe có thể tháo rời, có đầu nối theo chuẩn MMCX, là chuẩn cực kì phổ biến nên có thể dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp dây dẫn. Tuy là mẫu giá rẻ nhưng cả DXA1 Pro và CXA1 Pro vẫn sở hữu bộ phụ kiện đầy đủ với hộp đựng bằng da rất đẹp và cổ điển, que vệ sinh tai nghe và bộ tips đủ các size.

Cả 2 tai nghe này đều sở hữu một driver dynamic được làm bằng titanium và được chỉnh âm bởi chính các nhà sản xuất nhạc cụ. DXA1 Pro và CXA1 Pro có chất âm khá dễ nghe, bass chắc khoẻ, mid và treb mượt mà, không gây chói gắt. Fender DXA1 Pro và CXA1 Pro phù hợp cho những người nghe nhạc phổ thông và được khuyên dùng cho những ai đang dùng nhạc cụ như guitar của hãng Fender.

Fender FXA2 Pro

Giá niêm yết: 5,49 triệu đồng

Fender FXA2 Pro

Bắt đầu từ mẫu FXA2 Pro, Fender đã sử dụng công nghệ in 3D để in ra housing cho tất cả các mẫu tai nghe cao cấp của mình. Đặc biệt, Fender còn sử dụng máy quét hiện đại để quét hàng nghìn mẫu khuôn tai khác nhau, sau đó tổng hợp lại để tạo ra mẫu housing có thể vừa đến 95% người sử dụng. Nhờ vậy, độ vừa vặn và thoải mái của những mẫu tai nghe này hơn hẳn các tai nghe thông thường, chỉ kém hơn so với tai nghe custom (tai nghe được thiết kế dành riêng cho một người).

Fender FXA2 Pro sử dụng driver dynamic làm bằng đất sét, được Fender nghiên cứu và sản xuất riêng cho mẫu tai nghe của mình. Loại màng loa làm bằng đất sét này mang lại âm bass chắc khoẻ, dồi dào, phù hợp với các nghệ sĩ chơi guitar bass hay các nghệ sĩ trống. Tuy vậy, Fender FXA2 Pro vẫn cho chất âm thoáng đãng nhờ lỗ thoát khí khá to trên mặt trước của housing. Do đó, người dùng có thể nghe liên tục mà không có cảm giác mệt hay bí bách.

Fender FXA2 Pro vẫn có dây cáp tháo rời, với chuẩn đầu nối MMCX, rất dễ thay thế hay nâng cấp.

Fender FXA5 Pro

Giá niêm yết: 7,99 triệu đồng

Fender FXA5 Pro

Cũng giống như mẫu FXA2 Pro, FXA5 Pro cũng có housing được làm bằng công nghệ in 3D. Theo đó, hình dáng của FXA5 Pro được tổng hợp từ hàng nghìn mẫu khuôn tai khác nhau nên dễ vừa tai nghe người dùng.

Khác với 2 mẫu trên, FXA5 Pro có 2 BA drivers. Chất âm của tai nghe theo thiên hướng cân bằng, tự nhiên với dải treb cao leng keng, dải mid mượt mà dễ chịu. Dải bass được kích lên một chút nhờ lỗ thoát khí đặc biệt phía trên mặt faceplate nên khá nhiều về lượng nhưng vẫn chắc nịch, gọn gàng.

Fender FXA6 Pro và Fender FXA7 Pro

Giá niêm yết: 9,99 triệu đồng và 13,49 triệu đồng

Fender FXA7 Pro

FXA6 Pro và FXA7 Pro là 2 mẫu tai nghe hybrid tầm trung của Fender. Chiếc FXA6 Pro sở hữu 1 BA drivers kết hợp với 1 dynamic drivers, còn FXA7 Pro sở hữu 2 BA drivers và 1 dynamic drivers.

Cả 2 dynamic drivers được sử dụng trên 2 mẫu tai trên đều được làm bằng đất sét, theo công nghệ độc quyền của Fender. Driver làm bằng đất sét này đem lại cho tai nghe chất âm khá ấm áp và ngọt ngào. Bên cạnh đó, các BA drivers tweeter vẫn đảm bảo 2 chiếc tai nghe này có chất âm chi tiết, trong trẻo, dải treb lên tới nhưng không chói gắt, dải mid vẫn theo xu hướng mượt mà.

Fender FXA6 Pro

Đặc biệt, dải bass của 2 mẫu tai nghe còn được hỗ trợ bởi lỗ thoát khí trên mặt trên faceplate, giúp nhiều không khí vào được hơn, tạo ra dải bass chắc khoẻ, tốc độ kiểm soát tốt mà vẫn không bị tăng về lượng. Nói chung, trên tất cả các mẫu tai nghe của Fender mà có lỗ thoát khí trên housing như FXA2 Pro, FXA5 Pro, FXA6 Pro và FXA7 Pro thì âm trường đều khá rộng rãi, thoáng đãng, nghe không có cảm giác bí bách.

Với tầm giá của hai tai nghe này, người dùng nên nâng cấp dây dẫn cho tai nghe để có thể tận hưởng được trọn vẹn chất âm. Một số hãng dây tai nghe bạn có thể tham khảo như Satin Audio (dây dẫn được làm thủ công tại Việt Nam), PW Audio (hãng dây dẫn của Hồng Kông) và PlusSound (hãng dây dẫn của Mỹ).

Fender FXA9 Pro

Giá niêm yết: 31,99 triệu đồng

Fender FXA9 Pro

Fender FXA9 Pro là mẫu tai nghe đầu bảng của hãng Fender và sở hữu lên đến 6 BA drivers mỗi bên. Tai nghe này cũng có housing được in 3D và được thiết kế sao cho housing vừa vặn và thoải mái với đa số tai của người dùng nhưng vẫn đảm bảo các drivers được sắp xếp hợp lý và kết hợp tốt với housing để đem lại hiệu quả chất âm.

Đây là dòng cao cấp của Fender nên chất âm của FXA9 Pro có thiên hướng trung thực tự nhiên và đặc biệt rất chi tiết. Sự chi tiết này bạn sẽ không bao giờ nghe thấy ở những tai nghe tầm thấp, kết hợp với dải bass chính xác cân bằng được hỗ trợ bởi lỗ thoát khí trên mặt faceplate. FXA9 Pro có 3 ống dẫn âm được mạ vàng để tách riêng 3 dải cao, trung và thấp riêng rẽ, giúp chất âm tách bạch và thoáng đãng.

Đặc biệt, DXA9 Pro được đi kèm với dây đồng mạ bạc có chất lượng khá tốt, giúp truyền dẫn âm thanh tốt hơn.

NHM