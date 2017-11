Apple kéo dài thời gian bảo hành lỗi bong lớp chống chói trên các dòng MacBook và MacBook Pro

Từ 2015 đến nay, Apple đã hứng không biết bao nhiêu "gạch đá" của người dùng MacBook và MacBook Pro bởi lỗi bong lớp chống chói (còn gọi là lỗi Staingate) trên màn hình các dòng laptop này.

Theo NeoWin, vào tháng 2 năm nay Apple đã một lần tuyên bố sẽ kéo dài thời hạn bảo hành thay thế màn hình miễn phí cho người dùng dính lỗi nghiêm trọng này tới tháng 10/2017. Tuy nhiên có lẽ không chịu được áp lực từ phía khách hàng, hôm nay Táo khuyết đã một lần nữa tuyên bố kéo dài thời hạn bảo hành nêu trên đến năm 2021.

Cụ thể, các dòng MacBook sau đây sẽ được Apple thay thế miễn phí màn hình nếu bị bong tróc lớp chống chói: MacBook 12-inch, MacBook Pro 13-inch và 15-inch (trừ các máy mua từ năm 2012 về trước).

Đối với mỗi dòng máy, thời gian kéo dài bảo hành lại khác nhau tuỳ vào đời máy. Các bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây:

- Đời 2013: MacBook Pro 13-inch và 15-inch được thay màn hình đến 7/2018

- Đời 2014: MacBook Pro 13-inch đến 3/2019 và 15-inch đến 5/2019

- Đời 2015: MacBook 12-inch đến 4/2020, MacBook Pro 13-inch đến 10/2020, MacBook Pro 15-inch hiện vẫn còn bán và được áp dụng chính sách khác

- Đời 2016: MacBook 12-inch, MacBook Pro 13-inch và 15-inch đến 6/2021

- Đời 2017: MacBook 12-inch, MacBook Pro 13-inch và 15-inch đều vẫn còn bán và được áp dụng chính sách khác

Apple đã tiết lộ với trang tin MacRumors rằng họ sẽ không thông báo công khai về sự thay đổi này mà sẽ tự theo dõi thời hạn bảo hành của người dùng. Mỗi máy với một số seri xác định sẽ được thay thế nhiều nhất là 2 lần.

Bên cạnh đó, Apple có vẻ đã cấm các nhân viên tư vấn trực tuyến thông báo chương trình thay màn hình này cho khác hàng, do đó nếu bạn bị dính lỗi Staingate, bạn sẽ phải mang máy đến trung tâm dịch vụ gần nhất của Apple, đặt lịch hẹn Genius Bar hoặc nói chuyện với đại diện dịch vụ thông qua điện thoại trên trang Get Support của hãng. Bạn cũng cần biết rằng một số nhân viên Apple có lẽ vẫn chưa biết về chương trình kéo dài bảo hành này (bởi đây là một chương trình còn khá mới) nên yêu cầu sửa chữa của bạn có thể sẽ hơi mất thời gian một chút.

Được biết, lỗi bong tróc lớp chống chói trên màn hình MacBook là một lỗi phát sinh do quá trình sản xuất chứ không phải do người dùng, do đó tất nhiên nó sẽ được Apple nhận bảo hành. Nguyên nhân lỗi nhiều khả năng là do khi đóng nắp máy, bàn phím và trackpad đã đè lên màn hình, gây ra áp lực lên lớp chóng chói, hoặc do trong quá trình lau chùi họ sử dụng các sản phẩm vệ sinh kém chất lượng khiến lớp chống chói này bong ra trông rất xấu xí.

Tấn Minh