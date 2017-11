Leica CL chính thức: Máy ảnh mirrorless nhỏ gọn với thiết kế cổ điển, giá 2795 USD

Leica vừa chính thức giới thiệu chiếc máy ảnh mới nhất trong dòng sản phẩm của mình. Đó là chiếc máy ảnh CL sử dụng cảm biến APS-C. Chiếc máy ảnh này tương tự như TL2 được ra mắt trước đây, với chung cảm biến hình ảnh và hiệu năng tổng thể.

Thế nhưng, TheVerge cho hay, chiếc máy này có thiết kế cổ điển hơn so với TL2 và sẽ thu hút được những người muốn một chiếc máy ảnh truyền thống nhỏ hơn, nhẹ hơn và dĩ nhiên là rẻ hơn chiếc máy rangefinder flagship M10 của Leica.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa TL2 và CL đó chính là ống ngắm điện tử tích hợp trên CL. Ống ngắm này sở hữu màn hình 2,36MP được đặt trên đỉnh phía bên trái của chiếc máy. Một điểm khác biệt lớn của CL nữa là hệ thống vòng xoay điều khiển và màn hình LCD ở mặt trên. Giống như TL2, hai vòng xoay điều khiển có khả năng tùy chỉnh và có thể được gán bất kì tham số nào mà bạn muốn điều khiển.

Nhưng trên đỉnh mỗi vòng xoay là một nút giúp bật tắt chức năng thứ hai, làm nó dễ dàng trong việc chuyển đổi giữa hai sự sắp đặt điều khiển khác nhau. Bên cạnh đó, màn hình LCD trắng đen nằm giữa hai vòng xoay giúp hiển thị cài đặt, pin và các chỉ số exposure. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng kiểm tra mọi thứ. Thậm chí, màn hình này sẽ tự động bật sáng khi hoạt động trong ánh sáng mờ.

Phía sau của CL là sự kết hợp giữa TL2 và hệ thống điều khiển toàn bộ bằng cảm ứng cùng hệ thống nút của Q. Về cơ bản, CL kết hợp cả hai ý tưởng: Màn hình chính hỗ trợ cảm ứng và cử chỉ, nhưng vẫn duy trì các nút bấm và cụm phím 4 hướng.

Đáng chú ý là CL nhỏ gọn hơn rất nhiều so với TL2, tương tự nhiêu chiếc máy X2 có ống kính cố định trước đây. Nó cũng có chung kích thước với Fujifilm X-E3 và to hơn 1 chút so với chiếc máy A6500 cực kì nhỏ gọn của Sony.

Bên trong chiếc máy này là cảm biến APS-C 24MP, tương tự như trên TL2, và bộ xử lý hình ảnh Maestro II của Leica. Nó có thể chụp liên tiếp 33 tấm ảnh DNG và JPEG với độ phân giải tối đa ở 10fps và có thể quay video 4K tại 30fps hay 1080p với 60fps. Leica cũng tự hào về dải tương phản động 14 stop và ISO tối đa lên đến 50.000. CL có hệ thống lấy nét tương phản gồm 49 điểm cùng màn trập cơ cũng như màn trập điện tử.

Điểm thú vị là chiếc máy này không có bất kì cổng I/O (nhập/xuất) nào. Cách duy nhất để lấy hình đó chính là tháo thẻ SD và lắp vào máy tính hoặc sử dụng ứng dụng của Leica trên Android hay iOS để truyền tải hình ảnh không dây đến điện thoại hoặc máy tính bảng.

Leica CL tương thích với hệ thống ngàm TL của Leica với tổng cộng 7 ống kính trong đó, bao gồm cả tùy chọn ống kính 18mm f/2.8 nhỏ gọn mới. Nó cũng tương thích với 7 ống kính trong hệ thống SL và Leica cung cấp các tùy chọn adapter ngàm chuyển để sử dụng với các ống kính ngàm M và R.

Giá của CL là 2795 USD (63,5 triệu đồng) cho thân máy, 3795 USD khi đi kèm ống kính prime 18mm (khoảng 86,2 triệu đồng) và 3995 USD (90,7 triệu đồng) khi đi kèm ống kính zoom 18-55mm. Nếu mua riêng ống kính 18mm sẽ có giá 1295 USD (29,4 triệu đồng). Toàn bộ tùy chọn này đều đã được ngay ngày hôm nay.

Minh Hùng