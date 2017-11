OnePlus 5T bất ngờ vượt mặt iPhone X trong bài kiểm tra tốc độ

Chiếc "iPhone killer" của Trung Quốc là đây chứ đâu?

Theo trang tin BGR, flagship cao cấp nhất của Apple, iPhone X, dường như là thứ hội tụ đủ những gì tốt đẹp nhất mà bạn có thể đòi hỏi trên một chiếc điện thoại. Từ thiết kế, chất lượng hiển thị cho đến các tính năng và hiệu suất, chiếc iPhone kỉ niệm chặng đường 10 năm của Apple trong mảng smartphone đều ở đẳng cấp cao nhất. Đặc biệt, thiết kế mới của Apple đã liên tục được ca ngợi, đến mức tưởng như không có hồi kết. Trên thực tế, ngay cả những nhà phê bình nghiêm khắc nhất cũng đã dần chuyển sang yêu cái "dải đen" đầy tranh cãi của iPhone X.

Tất nhiên, kiểu dáng bắt mắt và màn hình rực rỡ chỉ là một nửa của câu chuyện. Phần mềm và trải nghiệm người dùng đối với một số người thậm chí còn quan trọng hơn, và iPhone X cũng đã làm rất tốt phần việc này. Điểm benchmark cao chót vót, và chúng ta cũng đã nhiều lần thấy được khả năng của con chip A11 Bionic trên iPhone X. Tuy nhiên, những fan hâm mộ của Apple biết rằng dù hiệu suất của iPhone X rất ấn tượng so với hầu như mọi thiết bị có trên thị trường, vẫn có một thứ gì đó đang kìm hãm sức mạnh của nó. Giờ đây, vấn đề đó đã khiến iPhone X mất đi danh hiệu nhà vô địch về tốc độ.

Bề ngoài, iOS 11 là một bản cập nhật rất tuyệt vời. Có nhiều tính năng mới được bổ sung và chỉnh sửa, đồng thời các cử chỉ tay mới trên iPhone X được kì vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng hơn nữa. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng ấy, iOS 11 đang mắc phải những vấn đề về quản lý RAM.

Bạn khó có thể nhận ra điều này, khi iPhone X vẫn thể hiện rất tốt khi được đưa vào những bài kiểm tra cùng các đối thủ cạnh tranh, nhưng thực sự thì siêu phẩm của Apple đang bị kìm hãm sức mạnh bởi chính hệ điều hành của mình. Apple đã và đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề, nhưng trong bản cập nhật iOS mới nhất được phát hành, có vẻ như chúng vẫn chưa được khắc phục. Kết quả là, một đối thủ đã nhân cơ hội này đoạt lấy ngôi vương của iPhone X.

Kênh Youtube EverythingApplePro đã được cầm trên tay chiếc OnePlus 5T đến từ Trung Quốc vừa mới được ra mắt gần đây và đã tiến hành một bài kiểm tra tốc độ thời gian thực với iPhone X. Cách đây ít lâu, trang tin BGR cũng đã từng đưa tin về việc Face Unlock của OnePlus 5T nhanh hơn rất nhiều so với Face ID, dù nó kém an toàn hơn, và giờ chúng ta sẽ được xem hai chiếc điện thoại so tài ở những lĩnh vực khác.

Bài kiểm tra không đi theo hướng "đấu từng hiệp" như phần lớn các bài kiểm tra tương tự khác, nhưng kết quả vẫn khá rõ ràng. Hệ điều hành mà OnePlus 5T sử dụng là một phiên bản Android Nougat gần như y hệt bản "stock", thứ đã được tinh chỉnh rất nhiều trong năm qua. Trong khi đó, iPhone X của Apple chạy trên nền tảng iOS 11 mới nhất và vẫn còn một số lỗi nghiêm trọng cần phải khắc phục. Có vẻ như đây là một trong những lần hiếm hoi mà sự phân mảnh của hệ điều hành Android đem lại kết quả tốt, ít nhất là về mặt tốc độ.

Dưới đây là toàn bộ quá trình OnePlus 5T "so găng" với iPhone X:

Văn Hoàn