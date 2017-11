Cận cảnh HTC U11 Plus vừa về Việt Nam: Viền mỏng, màn hình 18:9, giá 19 triệu đồng

Sau thất bại của dòng One dù được đánh giá rất cao về thiết kế, đặc biệt là HTC One (M7) đời đầu. Giờ đây, HTC tiếp tục làm mới mình với dòng U với ngôn ngữ thiết kế mới và chiếc HTC U11 Plus có lẽ là bản nâng cấp đáng giá của U11 ra mắt trước đó.

HTC U11 Plus

Được coi là bản nâng cấp của U11 nên không có gì ngạc nhiên khi U11 Plus vẫn giữ nhiều điểm tương đồng của chiếc U11 ra mắt cách đây không lâu, bao gồm cả cấu hình. Tuy vậy, dù giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế bóng bẩy và mặt lưng phản chiếu của dòng U, nhưng U11+ đã được HTC tiếp thu ý kiến của người dùng với thiết kế viền mỏng và màn hình tràn cạnh theo tỷ lệ 18:9 đang "hot" hiện nay. Giúp tổng quan bề ngoài của thiết bị tinh tế, "hợp thời" hơn và có thêm phiên bản mặt lưng mờ (có thể thấy linh kiện bên trong).

Tại Việt Nam, mức giá bán lẻ chính thức của HTC U11 Plus là 18,99 triệu đồng dành cho phiên bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong theo hai màu đen tuyền (ceramic black) và bạc ảo diệu (amazing silver).

Các cấu hình còn lại của HTC U11 Plus bao gồm màn hình IPS Super LCD thế hệ thứ 6 kích thước 6.0 inch, độ phân giải QHD+ (2880x1440), bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass 5. Bên trong máy là bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835 tám nhân, máy ảnh chính 12MP khẩu độ f/1.7 dùng cảm biến UltraPixel thế hệ thứ 3 tương tự U11, trong khi camera trước của máy có độ phân giải 8MP khẩu độ f/2.0 với ống kính góc rộng 85 độ. Máy cài sẵn Android 8.0 với giao diện HTC Sense mới nhất cùng thỏi pin tích hợp 3930mAh.

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh của sản phẩm mới nhất của HTC tại Việt Nam do VnReview ghi lại:

Thiết kế và màn hình

Hai màu sắc của HTC U11 Plus bán ra tại Việt Nam: Đen tuyền và bạc kinh ngạc (bên phải)

Quay trở lại những năm đỉnh cao, HTC luôn được xếp vào một trong những hãng điện thoại có thiết kế cá tính và đẹp nhất, nhưng kể từ thời HTC One (M7), HTC đã dần nhạt nhòa trước các đối thủ do chậm thay đổi và có phần bảo thủ. Phải chờ tới HTC 10 và U11 thì họ mới có dấu hiệu hồi sinh và linh hoạt hơn trong việc tiếp cận góp ý của người dùng.

Còn nhớ ở U11 và HTC 10, HTC đã mạnh dạn mang trở lại dãy phím điều hướng vật lý nằm ngoài màn hình sau khi bị chỉ trích việc dùng phím ảo ở các bản One M8 và One M9 trước đó. Điều này ít nhiều được người dùng hưởng ứng theo hướng tích cực.

U11 Plus sử dụng dãy phím điều hướng ảo nằm trong màn hình, nhưng viền dưới mỏng hơn khá nhiều so với các thế hệ trước

Đến lượt chiếc U11+ ra mắt, hãng lại tiếp tục chuyển mình theo xu hướng viền mỏng và màn hình tỷ lệ 18:9 thời thượng. Đây có thể nói là những thay đổi tích cực và bắt kịp xu thế của HTC, dù thay đổi này đồng nghĩa với việc họ sẽ quay lại sử dụng dãy phím điều hướng ảo trong màn hình và chuyển cảm biến vân tay ra phía sau.

Sau các sự cố trên V30, Pixel 2XL cũng như iPhone X, có vẻ như HTC cảm thấy công nghệ màn hình OLED chưa sẵn sàng còn màn Amoled thì quá sặc sỡ và lệch màu, nên họ tiếp tục cải tiến công nghệ màn hình bằng chuẩn Super-LCD thế hệ thứ 6 và đưa nó vào chiếc U11 Plus. Có thể nói đây là một quyết định đúng đắn của HTC và từ trước tới nay màn hình LCD của HTC luôn được đánh giá cao, kể cả HTC 10 và U11 trước đó.

Tuy chỉ sử dụng tấm nền LCD nhưng màn hình của U11+ có độ no màu và nổi khối thuộc loại xuất sắc, không hề thua kém các flagship dùng màn hình Super-Amoled hay OLED trên thị trường. Tuy nhiên, về công nghệ thì màn hình này sẽ tiêu hao nhiều điện năng hơn các màn hình Amoled/OLED. Ngoài ra, màn hình này của HTC U11+ còn sở hữu các tính năng cao cấp khác tương tự như đối thủ, bao gồm việc hỗ trợ hiển thị HDR10 và hỗ trợ nhiều màu sắc hơn (theo chuẩn DCI-P3).

Được quảng bá viền siêu mỏng nhưng so với các flagship viền mỏng như Galaxy Note8, LG V30 hay iPhone X thì viền màn hình trên U11+ vẫn khá dày, đặc biệt là viền ở hai đầu máy. Nhưng tổng quan viền của HTC U11 đã mỏng hơn trước khá nhiều, giúp giữ cho máy có thân hình nhỏ gọn dù màn hình lớn hơn trước.

Độ hở viền máy rất nhỏ, chứng tỏ HTC đã chú trọng chất lượng gia công hơn trước

Tổng quan, máy có vẻ dày hơn U11 do độ bo nhẹ hơn nhưng giúp tạo ra cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn. Máy vẫn tiếp tục loại bỏ cổng audio 3.5mm và tận dụng loa thoại ở phía trên kết hợp với loa ngoài ở đáy máy nhằm tạo hiệu ứng loa kép Boomsound.

Phía sau máy vẫn sử dụng kiểu thiết kế bóng bẩy tương tự các sản phẩm dòng U trước đó, tuy nhiên HTC có bổ sung thêm một phiên bản mặt lưng mờ - có khả năng nhìn thấy phụ kiện bên dưới. Đáng tiếc là trong lần này phiên bản mặt lưng trong mờ chưa được đưa về Việt Nam.

Mặt sau của HTC U11 Plus (bản màu đen)

Mặt sau của U11 Plus bản màu bạc kinh ngạc

Mặt lưng bóng được làm bằng chất liệu đặc biệt tạo ra các hiệu ứng màu sắc và phản chiếu khác nhau dựa trên các góc nhìn khác nhau. Điều này tạo ra đặc trưng cho sản phẩm nhưng cũng gây ra bất tiện khi dễ bám vân tay.

Nhìn chung, ngoài viền màn hình mỏng và kéo dài màn hình theo tỷ lệ 18:9 thì HTC U11 Plus có rất nhiều điểm tương đồng về thiết kế so với U11 và xứng đáng được coi là bản nâng cấp hoàn chỉnh của U11.

Camera

Cụm camera 12MP chính ở phía sau lồi nhẹ tương tự U11, tuy nhiên mặt lưng U11 Plus còn có thêm cụm cảm biến vân tay nằm phía dưới cụm camera do hãng cố gắng mỏng hóa viền dưới mặt trước của máy.

Không phải ngẫu nhiên chiếc HTC 10 và HTC U11 đều có điểm số DxOmark dành cho camera cao ngất ngưởng. Mảng smartphone của HTC lúc này đã thuộc về Google và họ cũng là hãng tham gia sản xuất Google Pixel và gần đây là Pixel 2 (trong khi LG sản xuất phiên bản Pixel 2 XL), nên không ngạc nhiên khi các điện thoại gần đây của HTC được thừa hưởng một số ưu việt về camera từ Google.

Các chế độ chụp ảnh trên HTC U11 Plus

Với những gì U11 từng thể hiện thì người dùng có thể yên tâm với chất lượng camera trên bản HTC U11+ dù sản phẩm thương mại chưa chính thức bán ra thị trường. Dưới đây là một vài ảnh chụp nhanh từ HTC U11 Plus:

Ảnh chụp từ camera HTC U11 Plus ở chế độ tự động (nhấp vào để xem ảnh gốc)

Cấu hình và phần mềm

Phiên bản HTC U11 Plus tại Việt Nam sở hữu cấu hình gần như tương tự U11 về nước trước đó, với vi xử lý Snapdragon 835 tám nhân, 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong (có hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài). Máy cài sẵn Android 8.0 với giao diện HTC Sense mới nhất.

Cấu hình này ngang ngửa HTC U11 nhưng máy bán ra có mức giá cao hơn 2 triệu đồng, sự khác biệt về giá này chủ yếu nằm ở thiết kế và màn hình. Ngoài việc mỏng hóa viền màn hình, HTC còn trang bị công nghệ hiển thị HDR10 và nâng cấp lên thế hệ Super LCD 6 và kéo kích thước màn hình lên 6 inch với tỷ lệ 18:9.

Máy cài sẵn Android 8.0 với giao diện HTC Sense gần giống giao diện Android gốc

HTC sử dụng rất ít phần mềm tùy biến, giúp việc cập nhật nhanh chóng và dễ dàng hơn

Giao diện tùy biến cảm ứng viền mới

HTC cho phép can thiệp và điều chỉnh các thiết lập của cảm ứng viền Edge Sense nhiều hơn trước

Đi sâu vào bên trong, không chỉ nâng cấp lên Android 8.0 mà máy còn có sự nâng cấp một số tinh chỉnh nhỏ bên trong. Theo đó, ngoài tính năng bóp viền chụp ảnh thì HTC còn bổ sung thêm giao diện Edge Sense mới rất trực quan, cho phép điều chỉnh và tùy biến nhiều hơn.

Nhìn chung, HTC U11 Plus là một bản nâng cấp đáng giá của U11 và là smartphone đánh dấu bước chuyển mình của HTC sang trào lưu viền mỏng và màn hình tỷ lệ 18:9. Mức giá 19 triệu đồng không quá hấp dẫn nhưng việc chênh lệch 2 triệu đồng so với HTC U11 là chấp nhận được, nhất là màn hình của U11 có sự nâng cấp đáng kể về dải màu và chế độ hiển thị HDR10 bên cạnh việc bắt kịp xu hướng mỏng hóa viền màn hình. Không những vậy, phiên bản về Việt Nam có cấu hình tốt với 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, giúp sản phẩm hứa hẹn mang lại trải nghiệm cao cho người dùng.

Tuy nhiên, HTC sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các flagship lớn như Samsung Galaxy Note8 , Apple iPhone 8 Plus hay đặc biệt là iPhone X. Do vậy, bên cạnh việc đưa ra mức giá hợp lý, HTC còn phải chú ý công tác hậu mãi và các gói khuyến mãi đi kèm sản phẩm.

Một số hình ảnh chính thức của HTC U11 Plus tại Việt Nam

