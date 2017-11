Smartphone của Razer đã đánh đổi cổng tai nghe 3.5mm để tăng thêm 500mAh dung lượng pin

Chiếc smartphone đầu tiên của Razer là một thiết bị rất thú vị, nhưng nó lại thiếu đi một tính năng cần thiết, đó chính là cổng tai nghe 3.5mm.

Các nhà sản xuất đã loại bỏ đi tính năng này nhằm bảo đảm không gian cho các cạnh viền hoặc độ mỏng cho thiết bị. Và giờ, CEO của Razer đã giải thích lý do tại sao họ lại làm việc đó.

9to5google cho biết, Min-Liang Tan, CEO của Razer đã giải thích trên Facebook hồi cuối tuần vừa rồi về lý do mà họ quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm trên Razer Phone. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng lại rất "đáng giá". Lý do lớn nhất chính là thời lượng pin. Tan cho hay, chiếc Razer Phone sẽ có thêm 500mAh dung lượng pin nếu so với việc giữ cổng tai nghe. "Việc xóa sổ cổng tai nghe (3.5mm) giúp chúng tôi có thể nâng dung lượng pin lên đáng kể (cụ thể là 500mAh), cải thiện việc tản nhiệt nhằm đảm bảo hiệu năng và nhiều thứ khác".

Ngoài ra, Razer còn có thể cải thiện hiệu năng tản nhiệt bằng cách loại bỏ cổng tai nghe. Tuy nhiên, công ty cần đưa ra những giải pháp cho khách hàng, và Tan cũng cho biết thêm, họ sẽ kèm theo một adapter chuyển cho người dùng, vì thế, khách hàng không cần phải lo lắng về điều này.

Nhiều nhà sản xuất khi bán ra những chiếc điện thoại không có cổng tai nghe của mình đều kèm adapter chuyển đổi, thế nhưng, Razer lại làm điều đó tốt hơn khi adapter theo kèm của họ được tích hợp con chip DAC 24-bit để cải thiện âm thanh. Bên cạnh đó, hãng cũng có những chiếc tai nghe cổng USB-C, hay tai nghe không dây Bluetooth để người dùng có thể sử dụng chung với chiếc smartphone của hãng.

"Chúng tôi không tích hợp jack tai nghe, nhưng bù lại, chúng tôi có thể đưa âm thanh chất lượng audiophile đến người dùng với adapter được tích hợp DAC 24-Bit THX Certified bên trong và tôi đảm bảo rằng nó sẽ theo kèm bên trong hộp của mỗi chiếc điện thoại. Điều này sẽ cho chất lượng âm thanh của tai nghe trở nên tốt hơn khi sử dụng tai nghe analog.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tung ra HammerHead USB-C (bán với giá 80 USD, khoảng 1,8 triệu đồng) và HamerHead BT (được bán với giá 100 USD, khoảng 2,3 triệu đồng) để người dùng có thể chọn mua".

Razer Phone hiện đang được bán gới giá 699 USD (khoảng.16 triệu đồng)

Minh Hùng