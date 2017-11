Epson giới thiệu loạt giải pháp in ấn và trình chiếu cho doanh nghiệp

Epson vừa chính thức công bố dòng sản phẩm máy in L-series và dòng máy chiếu Smart series với nhiều công nghệ chuyên biệt hướng tới đối tượng doanh nghiệp.

Loạt máy in mới của Epson

Theo đó, 6 mẫu máy in phun L-series được ra mắt lần này bao gồm: L405 - dòng máy in Wi-Fi đa chức năng 4 màu và L4150, L4160, L6160, L6170 và L6190 sử dụng mực đen gốc dầu chống nước. Trong đó, các dòng L6160, L6170 và L6190 được trang bị thêm đầu in Micropiezo với công nghệ PrecionCore, giúp in ấn với tần suất cao và tốc độ nhanh, giảm chi phí vận hành.

Ngoài thiết kế nhỏ gọn, 6 mẫu máy in mới còn có thiết kế nắp bình mực độc đáo, giúp tránh tình trạng nạp nhầm mực in. Với bình mực đen gốc dầu kháng nước, máy có thể in đến 7.500 trang/bình, cao hơn nhiều so với con số trung bình 6.000 trang của các bình mực ở dòng máy cũ. Ngoài ra, Epson còn trang bị chức năng in đảo mặt tự động cho máy in phun mà theo họ là sẽ giúp tiết kiệm 50% chi phí in cho văn phòng.

Máy in công nghiệp in trực tiếp lên vải lụa

Cũng trong đợt ra mắt này, Epson giới thiệu 7 model máy chiếu mới thuộc dòng Smart series. Với độ sáng dưới 4.000 lumens, thích hợp với các phòng họp nhỏ. Các sản phẩm mới ra mắt lần này bao gồm các máy chiếu EB-S41, EB-X05, EB-X41, EB-W05, EB-W41 và EB-U42.

Loạt máy chiếu mới của Epson

Đáng chú ý, Epson cho biết họ đã nâng cấp tuổi thọ đèn chiếu lên mức tối đa 10.000 giờ ở chế độ tiết kiệm và 6.000 giờ ở chế độ thông thường. Tất cả các dòng máy chiếu mới đều có tính năng tự khởi động, tự trình chiếu và tự tìm kiếm để kết nối với tín hiệu đầu vào. Người dùng còn có thể truy cập nút Home Screen cho phép người dùng thiết lập các chức năng hay sử dụng ở trên màn hình.

Ngoài ra, 7 model mới đều tích hợp tính năng kết nối Wi-Fi để kết nối với máy tính, smartphone thông qua phần mềm iProjection của Epson, chế độ Multi PC cho phép kết nối cùng lúc đến 50 thiết bị gồm máy tính, smartphone, tablet và cung cấp khả năng chiếu nội dung từ 4 thiết bị trên cùng một màn hình.

Giải pháp máy chiếu cảm ứng phục vụ giáo dục