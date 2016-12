Huawei P9 và P9 Plus cán mốc 10 triệu sản phẩm bán ra

Huawei P9 và P9 là hai smartphone cao cấp mới ra mắt gần đây của hãng điện thoại Trung Quốc. Kể từ những ngày đầu ra mắt, hai sản phẩm này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực bởi vậy thành công về số lượng bán ra không phải là điều bất ngờ.

Cả Huawei P9 và P9 Plus đều sử dụng bộ vi xử lý "cây nhà lá vườn" Kirin 955, sở hữu cặp camera kép 12 megapixel khẩu độ f2.2. Điểm khác biệt giữa hai sản phẩm này chủ yếu nằm ở dung lượng pin và màn hình. P9 có kích thước màn hình 5.2 inch IPS độ phân giải Full HD cùng với cục pin dung lượng 3000 mAh, còn trên P9 Plus thì là màn hình 5.5 inch AMOLED Full HD và pin dung lượng 3400 mAh. P9 và P9 Plus cũng là những thiết bị đầu tiên mà Huawei hợp tác với huyền thoại trong thị trường camera Leica, nhờ đó trải nghiệm về camera được cải thiện đáng kể.

Theo nguồn tin GSMArena, Huawei vừa có thông báo hai sản phẩm P9 và P9 Plus đã cán mốc 10 triệu sản phẩm bán ra. Riêng trong quý III năm 2016, hãng này đã bán ra 33,59 triệu chiếc smartphone, trong đó sản phẩm trung và cao cấp chiếm tới 44%.

Trung Nguyễn