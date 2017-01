Giá tốt ngày 9/1: Samsung Galaxy A3 2016 down từ 5,7 triệu xuống còn 3,5 triệu đồng

Hàng ngày, VnReview.vn sẽ tìm kiếm thông tin về các sản phẩm đang có giảm giá tốt tại các web TMĐT lớn để giới thiệu với bạn đọc. Lưu ý: Các chương trình giảm giá thường ngắn và thay đổi liên tục, các sản phẩm giảm giá có thể bị hết hàng nếu bán chạy, do đó nếu đang có nhu cầu bạn nên quyết định mua sớm.

1. Samsung Galaxy A3 2016 16GB

Giá: 3.490.000 VNĐ

Một mẫu điện thoại khác cũng có giá giảm cực sốc trên Lazada là Samsung Galaxy A3 2016 16GB. So với nhiều trang bán hàng khác, mẫu điện thoại này đang được bán với giá rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng.

Samsung Galaxy A3 hỗ trợ 2 SIM mang đến sự tiện lợi khi sử dụng nhiều số điện thoại nếu không bạn có thể sử dụng làm khe cắm thẻ nhớ để mở rộng không gian lưu trữ lên đến 128GB. Kết nối NFC đảm bảo bạn luôn trải nghiệm những tiện ích công nghệ tiên tiến nhất chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Camera trên Samsung Galaxy A3 sở hữu ống kính f/1.9 giúp hình ảnh sáng rõ. Cảm biến CMOS 13.0MP cho khả năng chụp ảnh tốt trong mọi điều kiện ánh sáng. Hệ thống chống rung quang học (OIS) cho hình ảnh sắc nét và chế độ selfie cảm ứng tay giúp trải nghiệm chụp ảnh thú vị.

Giá mua ngay trong thời gian từ nay đến 13/1 là 3.490.000 đồng. Link mua sản phẩm tại đây

2. Vòng đeo tay Xiaomi Miband 2

Giá: 479.878 VNĐ

Đây là mẫu đồng hồ thông minh giá rẻ khá hot trong thời gian vừa qua. Vòng đeo tay Miband 2 là một công cụ có khả năng theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng nhờ cảm biến chuyển động và các thuật toán đếm bước chân, đo nhịp tim tích hợp bên trong. Nếu bạn làm việc quá lâu và ít vận động trong một thời gian dài thì sản phẩm sẽ rung lên và thông báo bạn cần phải vận động.

Ngoài ra với kết nối Bluetooth, sản phẩm được liên kết chặt chẽ với smartphone để báo cuộc gọi hoặc tin nhắn tới, mở khóa cho điện thoại. Vòng đeo tay Miband hệ thứ 2 đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, chống bụi, được tích hợp pin cho thời gian sử dụng 20 ngày mỗi lần sạc.

Sản phẩm hiện được bán tại Lazada với giá 480 nghìn đồng, giảm 300 nghìn đồng so với trước đây. Còn tại Adayroi, nó có giá là 520 nghìn đồng.

3. Nồi áp suất đa năng Comet CM6150 5L

Giá: 535.890 VNĐ

Nồi áp suất Comet CM6150 dung tích 5.0L có khả năng nấu và hầm các món ăn trong thời gian ngắn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi nấu nướng. Thức ăn được nấu bằng nồi áp suất sẽ có vị thơm ngon mà không bị mất chất dinh dưỡng. Hơn nữa, nồi áp suất Comet CM6150 còn có thiết bị điều chỉnh nhiệt và nắp khóa an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Cùng thiết kế đơn giản và sang trọng, nồi áp suất Comet CM6150 chính là sự lựa chọn cho gian bếp hiện đại.

Nếu quan tâm đến sản phẩm này bạn có thể tham khảo mức giá rẻ nhất tại đây

4. Máy in laser Canon LBP2900

Giá: 2.549.000 VND

Canon LBP2900 là một trong những mẫu máy in đắt khách của Canon. Chiếc máy này có giá hấp dẫn và khả năng làm việc hiệu quả ở văn phòng nhỏ hay các hộ gia đình.

Nhờ ứng dụng sức mạnh từ công nghệ in cải tiến CAPT của Canon và kiến trúc nén thông minh Hi-ScoA, máy in laser Canon Laser Shot LBP2900 luôn đảm bảo thực hiện những bản in tài liệu rõ nét độ phân giải cao lên đến 2400x600dpi và nhanh chóng với tốc độ 12 trang A4 mỗi phút.

Sản phẩm này sẽ được bán khuyến mại trong thời gian từ 6-8h tối nay trên Lazada và rẻ hơn khoảng vài trăm nghìn so với nhiều trang bán hàng khác. Bạn có thể tham khảo thông tin sản phẩm tại đây.

T.L