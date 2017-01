Doanh số Oppo R9 series cán mốc 20 triệu chiếc

Tổng doanh số cho 4 sản phẩm thuộc dòng R9 của Oppo (Trung Quốc) đã đạt 20 triệu chiếc.

Theo GSMArena, nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Oppo mới đây đã công bố doanh số 20 triệu chiếc cho dòng smartphone cao cấp R9 của mình (còn được biết đến tại Việt Nam với tên gọi F1 Plus)

Đây là dòng smartphone cao cấp tập trung vào khả năng chụp ảnh selfie, được trình làng vào năm ngoái bao gồm R9 (F1 Plus), R9 Plus, R9s và R9s Plus.

Oppo R9 được bán tại Việt Nam với tên gọi F1 Plus, với màn hình AMOLED 5.5 inch Full HD, chip xử lý MediaTek Helio P10 8 nhân, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, camera sau 13MP, camera trước 16MP, tính năng sạc nhanh VOOC cho 75% pin trong 30 phút sạc và nền tảng Android 5.1 Lollipop.

Tháng trước, Oppo giới thiệu phiên bản màu đỏ đặc biệt của R9s, chỉ được bán giới hạn tại Trung Quốc.

Phúc Thịnh