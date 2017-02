Tại sao Apple vẫn có thể bán iPhone với mức giá trung bình kỷ lục?

Quý vừa qua Apple đã đạt kỷ lục với số lượng iPhone bán ra là 78.3 triệu chiếc. Cũng trong quý đó, mức giá trung bình (GTB) của iPhone đã lên tới mức đỉnh điểm 649 USD. Ngược lại, mức GTB của các sản phẩm Android lại giảm dần xuống còn một nửa trong 6 năm qua, từ 440 USD xuống chỉ còn hơn 200 USD. Vậy đâu là lý do giúp Apple đạt được mức GTB nói trên?



(Nguồn: Android Authority)

Mức GTB của một sản phẩm, trong trường hợp này, là của tất cả các loại iPhone hiện có trên thị trường. Nó tương đương với tổng doanh thu chia cho tổng số thiết bị được bán ra. Điều này cho phép các công ty cũng như các nhà đầu tư biết được doanh thu đến từ đâu: dòng cao cấp hay những dòng giá rẻ,

Trong trường hợp của Apple, mức GTB hiện tại đang là mức kỷ lục 694 USD. Đây là một mức giá mơ ước của nhiều công ty, nhưng nếu để ý thì iPhone 7 chỉ có một phiên bản rẻ hơn mức nói trên là bản 32GB giá 649 USD.

Nhưng liệu có phải phần đông người mua iPhone đều lựa chọn phiên bản 32GB thay vì các phiên bản cao hơn? Không quan trọng. Apple thường hạ giá các phiên bản iPhone năm trước xuống khi ra mắt sản phẩm mới. Do đó mức GTB của iPhone nói chung thấp hơn hầu hết giá các phiên bản iPhone 7 là điều dễ hiểu.



(Nguồn: Android Authority)

Tuy nhiên cũng phải biết rằng GTB thấp cũng không phải là điều xấu. Khi Apple bắt đầu bán iPhone SE ở mức giá 399 USD, GTB hạ xuống còn 595 USD. Điều này chỉ ra rằng có một lượng người dùng quan tâm tới các sản phẩm giá thấp hơn bởi rõ ràng nếu không ai mua iPhone SE thì GTB sẽ vẫn cao.

GTB của Android đang giảm còn GTB của iPhone thì luôn đứng vững, thậm chí là tăng, đồng nghĩa với việc người dùng Android thường nhắm tới các sản phẩm giá rẻ còn người dùng IPhone thì ngược lại. Điều này không phải là quá bất ngờ, tuy nhiên có 2 thứ cần cân nhắc: trên thị trường không hề thiếu các sản phẩm Android trong tầm giá của iPhone, nhưng cũng tràn ngập các thiết bị Android giá rẻ. Do đó nếu Apple tung ra các sản phẩm iPhone giá rẻ thì GTB của nó cũng sẽ tụt xuống như hồi ra mắt chiếc SE.

Nói đơn giản, GTB của iPhone cao vì hầu hết iPhone đều có giá cao, còn Android thì ngược lại.

Apple thường nhắm tới mức giá mà họ cho là tương ứng với giá trị sản phẩm. Nếu các mức giá được trải rộng ra thì chắc hẳn người dùng sẽ lựa chọn những cái rẻ hơn.

Mức GTB hiện tại đúng ra có thể cao hơn. Nếu mọi người đều mua các phiên bản iPhone 7 dung lượng cao hay các bản Plus thì GTB đã có thể lên tới gần 800 USD.

Như đã nói mức GTB hiện tại là mức kỷ lục của công ty. Điều này có thể là do người dùng mua các mẫu iPhone nhiều hơn, hoặc do các mẫu Plus năm nay có giá cao hơn một chút, hay đơn giản chỉ là do iPhone 5c 8GB bị ngừng sản xuất.



(Nguồn: Android Authority)

Lúc iPhone 5c ra mắt GTB của iPhone giảm và nó đã tăng lại vào năm tiếp theo khi phiên bản 8GB ra mắt, nhưng là do sự xuất hiện của các mẫu Plus. GTB của iPhone tăng 4 USD vào năm vừa rồi là do nhu cầu mua iPhone 7 Plus tăng lên một chút. Khi mẫu SE ngừng bán, nếu Apple không ra thêm một mẫu giá rẻ mới, GTB của iPhone đương nhiên sẽ còn tăng mạnh.

Bài viết muốn chỉ ra rằng GTB là một thứ khá phức tạp. Nó là mức giá chung mà người dùng sẵn lòng chi cho một sản phẩm và GTB của Apple thật sự khá cao. Nhưng GTB thấp không hẳn là xấu nếu bạn bán được hàng tỷ thiết bị. Nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mức giá của sản phẩm (GTB của Google Pixel cũng sẽ cao ngang iPhone, thậm chí là hơn).

iPhone 7 (ít nhất là các mẫu Plus) có giá cao hơn các mẫu iPhone từ trước đến nay nhưng Apple vẫn ngày càng bán được nhiều iPhone hơn. Điều này chứng tỏ hãng rất biết cách quảng bá cho những thiết bị này. Nhưng GTB của hãng cao đơn giản là do mức giá đã được thiết lập từ lâu và người dùng sẵn sàng bỏ tiền ra mua sản phẩm của họ, kèm theo đó là hãng không có nhiều sản phẩm giá rẻ.

Phương Nam