Nguồn cung chậm trễ, iPhone 8 bị dời đến cuối năm?

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của iPhone 8 có thể đến từ các nhà cung cấp linh kiện chính cho thiết bị mà Apple đã ký hợp đồng.

Theo 9to5mac, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đến từ KGI cho biết việc sản xuất hàng loạt iPhone 8 với màn hình OLED sẽ bị dời đến tháng 10-11 năm nay thay vì tháng 8-9 như những chiếc iPhone trước, cũng là thời điểm ra mắt của chúng.

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của iPhone 8 có thể đến từ các nhà cung cấp linh kiện chính cho thiết bị mà Apple đã ký hợp đồng, tuy vậy thì bộ đôi iPhone 7s/7s Plus vẫn sẽ được ra mắt vào mùa thu như truyền thống.

Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của Apple trong năm nay vì hầu hết mọi người đều đang chờ đợi một thiết bị đột phá, khác biệt và đó chính là iPhone 8 chứ không phải 7s hay 7s Plus. Cũng có nghĩa rằng Apple sẽ khó khăn hơn để cạnh tranh với các nhà sản xuất Android khác khi những mẫu flagship mới với nhiều cải tiến của họ sẽ lần lượt ra mắt trong suốt năm.

Tất nhiên, điều đó có thể thay đổi khi iPhone 8 bán ra vào đầu năm sau, nhiều người sẵn sàng chờ đợi lâu hơn để sở hữu một thiết bị iOS mới.

Được biết, một số chậm trễ từ các nhà cung cấp linh kiện đã kéo theo sự chậm trễ của iPhone 8, bao gồm tấm nền màn hình OLED, chip xử lý Apple A11 với tiến trình 10nm, module 3D Touch và cảm biến camera 3D hoàn toàn mới. Trước đó, tin đồn cho rằng iPhone 8 sẽ bị dời ngày ra mắt cũng với nguyên nhân tương tự.

Ngoài ra, KGI dự đoán rằng nguồn cung màn hình OLED cho Apple sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng trong một thời gian sau khi ra mắt, hạn chế tổng số lượng iPhone xuất xưởng của Apple trong năm nay.

Bên cạnh đó, KGI còn cực kỳ lo lắng về doanh số của iPhone 7s và 7s Plus. Như thông lệ, đây sẽ là bản nâng cấp về cấu hình so với iPhone 7/7 Plus mà không có bất cứ cải tiến nào về ngoại hình. Sự ra mắt của những thiết bị với viền màn hình cùng thiết kế siêu mỏng đến từ Samsung, LG, Huawei hay Xiaomi (Trung Quốc) có thể khiến iPhone 7s/7s Plus "giảm nhiệt".

iPhone 7 Plus

Trước đó, KGI từng dự đoán Apple sẽ xuất xưởng khoảng 110 triệu chiếc iPhone (gồm 7s/7s Plus/8) trong nửa cuối năm nay, nhưng khi có thông tin về vấn đề cung cấp linh kiện, con số ước tính đã giảm còn 80-90 triệu chiếc.

Dự kiến, 3 mẫu iPhone mới sẽ được Apple giới thiệu vào nửa cuối năm nay, trong đó bộ đôi iPhone 7s/7s Plus vẫn ra mắt vào tháng 9 như thường, nhưng riêng iPhone 8, một số vấn đề trong khâu cung ứng có thể khiến thiết bị ra mắt trễ hơn.

Phúc Thịnh