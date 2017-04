Dùng thử dịch vụ so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế trên GoBear Việt Nam

Sau chức năng so sánh thẻ tín dụng và vay tín chấp, trang web so sánh dịch vụ tài chính GoBear Việt Nam (gobear.com/vn) vừa mở thêm dịch vụ mới là so sánh các gói bảo hiểm du lịch của các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm du lịch tại Việt Nam.

Bảo hiểm du lịch là khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay nhưng với những người thường xuyên đi lịch, đặc biệt là đi du lịch nước ngoài thì bảo hiểm được xem như là giấy thông hành quan trọng thứ hai sau hộ chiếu.

Việc mua bảo hiểm du lịch sẽ mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, việc mua bảo hiểm du lịch góp phần giúp bạn có được sự yên tâm để thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình. Trong quá trình đi du lịch chẳng may gặp phải những rủi ro như bệnh tật, ốm đau, tai nạn, thiệt hại về tài sản… thì bảo hiểm du lịch sẽ hỗ trợ bạn trong việc xử lý và khắc phục những rủi ro, đảm bảo việc giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và của.

Trong một số trường hợp, việc mua bảo hiểm du lịch là bắt buộc. Một số quốc gia thuộc khu vực châu Âu quy định trong thủ tục xin visa có quy định người xin visa phải mua bảo hiểm như một thủ tục bắt buộc.

Hiện nay có rất nhiều công ty bán bảo hiểm du lịch. Để chọn mua được sản phẩm phù hợp, so sánh đối chiếu giữa các gói bảo hiểm của các nhà cung cấp là cách đơn giản, nhàn và nhanh hơn là tự tìm trên Google rất nhiều. Dịch vụ so sánh bảo hiểm du lịch trên trang GoBear Việt Nam hiện cho phép người dùng tìm kiếm và so sánh 26 sản phẩm với gần 100 gói bảo hiểm du lịch quốc tế từ 21 nhà cung cấp tại thị trường Việt Nam bao gồm các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và công ty môi giới bảo hiểm. Theo GoBear Việt Nam, số sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế được so sánh hiện chưa đủ 100% song đã cung cấp hầu hết sản phẩm bảo hiểm từ các nhà cung cấp lớn ở Việt Nam.

Giao diện trông đơn giản, trực quan

Giao diện so sánh bảo hiểm du lịch vẫn tương tự tính năng so sánh thẻ tín dụng và vay tín chấp, trông đơn giản, trực quan và dễ tìm kiếm. Bạn chỉ cần đơn giản điền thông tin về gói bảo hiểm cho cá nhân, gia đình hay nhóm người, đi theo chuyến hay cả năm, điểm đến du lịch và thời gian lưu trú rồi bấm vào nút so sánh.

Giao diện chức năng so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế

Website này cũng tối ưu cho phiên bản di động rất tốt, với giao diện phần so sánh gần tương đồng với phiên bản web. Ngoài thiết kế đơn giản, cách phối màu và bố trí các nút trên website giúp dễ nhận diện các chức năng của trang.

Giao diện mobile cũng đồng nhất với giao diện web

Các chức năng so sánh

Thử với chuyến đi Nhật trong thời gian 7 ngày dịp 30/4 cho cả gia đình 4 người, website liệt ra có 86 gói bảo hiểm tương ứng từ 20 nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm du lịch ở Việt Nam.

Giao diện kết quả tìm kiếm gói bảo hiểm du lịch

Có thể lọc theo nhà cung cấp cũng như mức phí bảo hiểm tai nạn, hỗ trợ y tế và vận chuyển

Từ số các gói bảo hiểm được liệt kê đó, bạn có thể tiếp tục lọc kết quả theo nhà cung cấp, theo chi phí y tế tại nước ngoài, chi phí thân nhân thăm bệnh hoặc mức phí bảo hiểm tai nạn cũng như số nhà cung cấp hỗ trợ đăng ký mua bảo hiểm trực tuyến.

Các lựa chọn sắp xếp theo phí bảo hiểm, điểm đánh giá chung hoặc nhà cung cấp

Sau đó, bạn có thể sắp xếp kết quả so sánh theo 3 tiêu chí: mức phí bảo hiểm, theo nhà cung cấp hoặc điểm đánh giá chung. Mức phí bảo hiểm sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, hay nói dễ hiểu là rẻ đến đắt. Nếu bạn quan tâm đến giá thì đây là tiêu chí tương đối dễ lựa chọn. Tuy nhiên, cách sắp xếp theo điểm đánh giá chung là chi tiết bạn nên lưu ý bởi rẻ nhất chưa hẳn đã là tốt nhất.

Điểm đánh giá chung là tiêu chí sắp xếp đáng chú ý

Điểm đánh giá chung là điểm tổng hoà của các yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn gói bảo hiểm gồm các mức hỗ trợ cho bạn về vận chuyển y tế, chi phí thân nhân thăm bệnh, tai nạn cá nhân và chi phí y tế tại nước ngoài.

Website liệt kê nhiều thông tin chi tiết về từng gói bảo hiểm

Sau khi xem các tiêu chí, nếu bạn quan tâm đến gói bảo hiểm nào thì mỗi gói đều có nút xem thông tin chi tiết về các chính sách hỗ trợ bảo hiểm. Khá nhiều chi tiết trong gói bảo hiểm không được đem ra so sánh nhưng có thể là những chi tiết cần cân nhắc. Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp gói bảo hiểm muốn mua ngay tại website của GoBear Việt Nam.

Nhìn chung ở dịch vụ so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế, GoBear Việt Nam có thể giúp bạn chỉ mất vài phút để xác định được gói bảo hiểm có chi phí rẻ hoặc được đánh giá tổng thể tối ưu hơn cả. Đặc biệt, các kết quả hiển thị trung lập và minh bạch, bạn có thể tự lọc, so sánh và lựa chọn. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm không có cơ hội quảng cáo hay môi giới sản phẩm trên website để làm sai lệch kết quả so sánh.

Tuy nhiên, cũng cần biết website chủ yếu so sánh những tiêu chí quan trọng, thiên nhiều về mức phí cũng như các mức hỗ trợ, không so sánh được toàn bộ các yếu tố trong các gói bảo hiểm như quy định độ tuổi, thiệt hại về tư trang và hành lý… Ngoài ra, một số chi tiết khác cũng cần cân nhắc khi lựa chọn gói bảo hiểm bạn sẽ phải tự hiểu do chúng không được đưa ra so sánh như việc nhà cung cấp có cho phép dời hợp đồng khi hoãn chuyến không, lỡ không xin được visa có được hủy hợp đồng không hoặc có được hoàn lại tiền không…

TT