Giá smartphone ngày càng đắt hơn?

Giá smartphone ngày càng đắt hơn?

Phân tích số liệu về các dòng flagship khác trong 5 năm qua cho thấy xu hướng tăng giá của dòng máy smartphone cao cấp. Cụ thể, mức giá trung bình cho thấy giá máy flagship đã tăng từ khoảng 600 USD năm 2012 lên 750 USD vào đầu năm 2017.

Theo trang Android Authority, tùy thuộc vào hợp đồng với nhà mạng, dung lượng bộ nhớ máy và các loại phụ kiện khác, giá một chiếc smartphone "xịn" nhanh chóng tiệm cận mức 1.000 USD. Cách đây chưa đến một thập kỷ, mức giá 700 USD đã được xem là quá đắt.

Tất nhiên, nhiều smartphone ngày nay được bổ sung thêm nhiều tính năng và phần cứng đáng giá. Nhưng dù vậy, thật khó để "tiêu hóa" nổi cái cảm giác smartphone đang ngày càng đắt hơn bao giờ hết. Có phải, đơn giản là các nhà sản xuất smartphone cao cấp nổi tiếng đang kiếm nhiều tiền hơn?

Nhìn vào giá của dòng Galaxy S nổi tiếng của Samsung thì thấy, mức giá thấp nhất và mức giá trung bình của máy đã tăng thế nào trong 5 năm qua.

Phân tích số liệu về các dòng flagship khác trong 5 năm qua càng khẳng định hơn xu hướng tăng giá này. Mức giá từng thị trường có thể khác nhau, nhưng dữ liệu về mức giá trung bình cho thấy giá máy flagship đã tăng từ khoảng 600 USD năm 2012 lên 750 USD vào đầu năm 2017.

Đã xét đến yếu tố lạm phát đồng tiền, thì mức giá của các mẫu smartphone flagship cuối năm 2016/đầu 2017 thực sự vẫn đắt hơn so với từ năm 2012. Mức tăng là xấp xỉ 25%. Con số đó chắc chắn cao hơn mức lạm phát khoảng 10% của đồng USD trong giai đoạn qua. Điều này có nghĩa là chiếc smartphone flagship của bạn thực sự đắt hơn so với cách đây 5 năm, nhưng có lẽ có một số lý do cho sự tăng giá này.

Chi phí phần cứng tăng?

Tất nhiên, những smartphone điển hình từ năm 2012 không hề giống với những sự kiện ra mắt sản phẩm mới của những công ty như LG, Samsung, Sony. Không chỉ các đặc điểm phần cwgns của smartphone ngày này đã được cải thiện rất nhiều, mà chất lượng và chất liệu cũng đắt hơn hẳn chất liệu nhựa trong các thế hệ máy cũ.

Hơn nữa, smartphone ngày nay có nhiều tính năng mới hơn trước, những tính năng này đòi hỏi phải có phần cứng và nguồn lực phát triển cao hơn. Cảm biến vân tay, sạc pin nhanh, linh kiện audio tốt hơn, và nhiều thứ khác đã có mặt trên smartphone. Đó là chưa kể vi xử lý, màn hình, giá chíp nhớ cũng tăng trong mấy năm qua.

Khi nhìn lại đơn giá ước tính của các loại chất liệu dòng Galaxy S, chúng ta có thể thấy sự tăng giá của các thế hệ smartphone của Samsung. Galaxy S2 có chi phí nguyên liệu thô ước tính 215 USD, trong khi Galaxy S6 Edge có chi phí khoảng 284 USD, mức tăng là 32%, còn dòng Galaxy S7 có mức tăng là 19% so với S2. Hãy nhớ, những con số đó chưa bao gồm chi phí nhân viên phát triển phần cứng, phần mềm, cũng đã tăng lên.

Khi xét đến tất cả các yếu tố trên, dường như có sự giải thích hợp lý cho việc tăng chi phí nguyên liệu smartphone và dao động tiền tệ, và giá flagship trong mấy năm qua. Vì vậy mặc dù smartphone cao cấp có giá đắt hơn so với cách đây nửa thập kỷ, thì không phải là do các nhà sản xuất cố tình tăng giá để trục lợi.

Sự tăng trưởng của dòng smartphone siêu tầm trung

Chúng ta chỉ mới tập trung vào smartphone cao cấp đắt nhất, nhưng còn một phân khúc đang tăng trưởng rất mạnh là dòng smartphone có cấu hình khá cao cấp nhưng mức giá thấp hơn nhiều so với dòng cao cấp. Những smartphone "siêu tầm trung" này không chỉ tích hợp tất cả những công nghệ mới nhất, mà còn mang đến trải nghiệm tuyệt vời với mức giá dưới 700 USD.

Sự tăng trưởng của dòng siêu tầm trung mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn, và những mẫu máy này cũng có nhiều tính năng cao cấp của những thiết bị flagship cũ hơn. Mức giá giảm của vi xử lý cao cấp đời cũ, màn hình, chip nhớ, và cả module camera, nhờ các kỹ thuật sản xuất tinh chế và công suất gia tăng, đã mang đến một phân khúc mới trong thị trường di động không hề có cách đây nửa thập kỷ. Như vậy, dòng điện thoại tốt này có giá rẻ hơn trước đây.

Chi phí nguyên liệu sản xuất của các dòng máy Galaxy S

Chúng ta có đang chi quá nhiều tiền cho smartphone?

Như vậy, trên thị trường đang tồn tại dòng sản phẩm có nhiều tính năng nhưng mức giá thực sự rẻ hơn so với dòng flagship cách đây mấy năm. Có thể nói rằng, smartphone flagship mà bạn đang có như Galaxy S8 thực sự đắt hơn so với các mẫu flagship của cùng hãng cách đây nửa thâp kỷ. Tuy nhiên, đây là kết quả của việc smartphone được đưa vào nhiều tính năng cao cấp hơn, chứ không phải là do các công ty tăng giá bán.

Hoàng Lan