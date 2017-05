iPad vẫn là tablet được ưa chuộng nhất thế giới

Mặc dù số lượng iPad đã bán ra của Apple giảm 13% trong quý I năm nay, iPad vẫn là mẫu tablet được ưa chuộng nhất trên thế giới. Trong quý I/2017, 8,9 triệu máy chạy hệ điều hành IOS đã được bán ra, ít hơn so với con số 10.3 triệu chiếc đã bán được ở cùng kỳ năm ngoái. Hiện iPad đang nắm giữ 24,6% thị trường máy tính bảng trên toàn thế giới. Đối với Apple, đây là quý thứ 13 liên tiếp số lượng iPad xuất xưởng bị giảm so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ có mẫu Apple iPad Pro, giúp công ty đứng đầu về thị trường máy tính bảng trên thế giới, vượt qua các đối thủ khác chẳng hạn như Surface Pro 4 của Microsoft.

iPad vẫn là mẫu tablet được ưa chuộng nhất trên thế giới trong quý I/2017

Theo Phonearena, Samsung xếp ở vị trí thứ hai với 6 triệu máy tính bảng được bán ra trong quý I, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16,5% thị trường máy tính bảng trên thế giới, rút ngắn khoảng cách thị phần máy tính bảng với Apple, từ 8,1% trong quý I/2017 so với 10,7% quý I/2016.

Huawei là nhà sản xuất có doanh thu quý đầu tiên tốt nhất trên thị trường máy tính bảng, với 2,7 triệu máy được phân phối, tăng 31.7% số lượng máy tính bảng được bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei hiện sở hữu 7,4% thị trường máy tính bảng trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Amazon tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng với 2,2 triệu máy tính bảng xuất xưởng trong quý I/2017, chiếm 6% thị trường máy tính bảng trên thế giới. Lenovo giữ vững vị trí thứ năm với 2,1 triệu chiếc được bán ra và chiếm 5,7% thị trường máy tính bảng trên thế giới.

Nhìn chung, trong quý I năm nay đã xuất xưởng được 36,2 triệu máy tính bảng trên toàn thế giới, giảm 8,5% so với 39,6 triệu chiếc được xuất xưởng cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường máy tính bảng đang bước vào thời kỳ suy thoái khi liên tục 10 quý đều có dấu hiệu đi xuống. Nguyên nhân là do người dùng không có nhu cầu nâng cấp máy tính bảng sau 1-2 năm sử dụng giống như trên smartphone. Ngoài ra, kích thước màn hình smartphone ngày càng lớn hơn khiến họ thấy chẳng còn lí do để phải chi tiền mua thêm máy tính bảng.

Tài Lâm