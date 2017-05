Giá Galaxy S8 còn 177 USD (4 triệu đồng), mức giảm không tưởng ở Hàn Quốc

Những nhà bán lẻ smartphone tại Hàn Quốc đã mở ra cuộc chiến giá cả không kiểm soát được bằng cách đưa ra chính sách giảm giá bất hợp pháp cho smartphone của Samsung.

Theo Phone Arena, các mẫu smartphone mới ra mắt trên thị trường có giá ưu đãi khác nhau, nhà sản xuất thường kết hợp với nhà mạng để đưa ra các chương trình như là tặng quà, trả góp không lãi suất nhằm thu hút khách hàng. Tháng trước, Sprint (công ty viễn thông ở Mỹ) đã cho phép thuê hai điện thoại Samsung Galaxy S8 mới kích hoạt với mức giá khác nhau. Nhưng điều này không phải là nguyên nhân của sự giảm giá gần đây tại Hàn Quốc, nơi mà giá bán chiếc Galaxy S8 đã giảm xuống mức không tưởng còn khoảng 177 USD.

Nguyên nhân là do những nhà bán lẻ smartphone tại Hàn Quốc đã mở ra cuộc chiến giá cả không kiểm soát được bằng cách đưa ra chính sách giảm giá bất hợp pháp cho smartphone của Samsung, do đó mức giá chiếc S8 giảm còn 200.000 won (177 USD). Tại sao là bất hợp pháp? Bởi vì, nhà bán lẻ điện thoại ở các nước Đông Á chỉ được phép trợ cấp tối đa 15%, đây là biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh giữa các công ty viễn thông. Điều này đồng nghĩa giá của Galaxy S8 chỉ có thể giảm tối đa khoảng 23.700 won (khoảng 21 USD), do đó giá bán thấp nhất chỉ có thể là 753.000 won (khoảng 662 USD).

Khách hàng đang được tư vấn tại lầu 9 tòa Shindorim Techno Mart trong ngày đầu mở bán Galaxy S8

Nhưng trong những ngày qua, một vài cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến tại Hàn Quốc đã bắt đầu giảm giá mạnh từ 500.000 đến 600.000 won (tương đương 440 đến 527 USD). Theo nguồn tin cho biết, những cửa hàng này lợi dụng lúc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) tạm dừng theo dõi thị trường vào ngày 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào hôm thứ Ba do chủ tịch KKC đã hết nhiệm kỳ và vẫn chưa có người nhậm chức.

Tất nhiên, việc thiếu giám sát của Ủy ban không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Nguyên nhân khác là do một nhà bán lẻ đưa ra chiết khấu hấp dẫn, thì các cửa hàng khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo, nếu không muốn mất khách hàng hiện tại.

Tài Lâm