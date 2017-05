Giá Galaxy Note 7R có thể rẻ bằng một nửa so với Note 7

Phiên bản tân trang của Galaxy Note 7 với tên gọi Galaxy Note 7R có thể sẽ có giá rẻ chỉ bằng một nửa so với chiếc Note 7 gốc được bán hồi năm ngoái, trước thời điểm Samsung phải thu hồi sản phẩm.

Samsung đã xác nhận sẽ bán phiên bản tân trang của chiếc smartphone Galaxy Note 7 mà hãng phải thu hồi cuối năm ngoái, với tên gọi mới là Galaxy Note 7R. Như chúng ta đã biết, phiên bản này không được bán rộng rãi trên toàn thế giới, mà chỉ có mặt ở một số thị trường nhất định như Hàn Quốc, Việt Nam. Dù vậy, thông tin về giá bán của sản phẩm thì cho tới nay vẫn đang khá mờ mịt.

Theo một nguồn tin mới đây của trang The Investor, có vẻ như giá của Note 7R cuối cùng cũng đã lộ diện. Cụ thể, trang tin này cho biết "Galaxy Note 7R sẽ rẻ hơn 50%" so với chiếc Note 7 phiên bản gốc. Trước đây, chúng ta cũng đã từng được nghe thông tin giá Note 7R sẽ là khoảng 620 USD (14 triệu đồng), rẻ hơn không quá nhiều so với mức giá 870 USD (19,7 triệu đồng) của Note 7.

Nếu như thông tin mới của The Investor là chính xác, Note 7R hứa hẹn sẽ là một sản phẩm "hot" trong thời gian tới. Nếu chỉ phải bỏ ra một nửa số tiền so với Note 7, đây có thể sẽ là chiếc smartphone có giá thành/hiệu năng rất tốt trên thị trường. Dù phải "đánh đổi" một vài tính năng (pin của Note 7R nhỏ hơn, chỉ 3200 mAh so với pin 3.500 mAh của Note 7), thế nhưng về cơ bản đây vẫn là chiếc smartphone có cấu hình khủng hàng đầu trong thế giới điện thoại Android hiện nay.

Theo ICT News