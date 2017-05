Bạn có để ý thấy smartphone Trung Quốc ngày càng đắt hơn?

Smartphone Trung Quốc từng được xem là giải pháp giá rẻ thay thế cho điện thoại Samsung, iPhone, Sony... Trong khi vẫn còn nhiều điện thoại Trung Quốc rẻ tiền trên thị trường nhưng bạn có để ý thấy giá điện thoại Trung Quốc đã cao hơn so với vài năm trước?

Thực ra bạn không dễ để nhận ra điều đó bởi vì cách làm của các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khá lắt léo: Ban đầu tập trung vào phân khúc giá rẻ, đổ tiền cho quảng cáo để truyền thông điệp điện thoại Trung Quốc giá rẻ, cấu hình cao. Sau đó, liên tục tăng giá bán dần dần kèm theo thay đổi cấu hình nhưng người tiêu dùng vẫn còn ấn tượng smartphone Trung Quốc giá rẻ, cấu hình cao.

Vậy bạn sẽ hỏi: tăng như thế nào?

Về con số thống kê, theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, giá bán trung bình (ASP) của smartphone Trung Quốc trong quý III năm 2016 đã gần với giá bán của điện thoại Samsung (222 USD). Cụ thể, ASP của Vivo là 218 USD (nhờ mẫu Vivo XPlay 6 đắt tiền); Oppo 186 USD và Huawei là 148 USD. Xiaomi, Meizu vẫn tập trung vào thị trường tầm trung và giá rẻ nhưng giá bán cũng đã tăng nhỉnh hơn với lý do chi phí vật liệu, linh kiện tăng cao bắt đầu ảnh hưởng tới giá bán các thiết bị điện tử tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, thống kê của GfK cho thấy trong năm 2016, điện thoại tầm giá dưới 7 triệu đồng chiếm đến 83% thị phần tổng cộng, trong đó xu thế điện thoại giá rẻ từ 2-4 triệu đồng giảm dần. Cụ thể, năm 2014, điện thoại từ 2-4 triệu đồng chiếm 50% doanh số tổng, đến năm 2015 con số này là 42%, và giảm xuống còn 38% năm 2016. Trong khi đó, phân khúc từ 6 triệu đồng trở lên đang tăng cao. Xu thế cho thấy người Việt đang chi nhiều tiền hơn cho smartphone, và Oppo là một nhân tố chính thúc đẩy đà này.

Điện thoại Oppo có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cả về giá và thị phần là nhờ đánh mạnh vào nhu cầu selfie của giới trẻ, được đầu tư mạnh mẽ về truyền thông, quảng cáo. Kèm theo đó là chiêu tăng giá bán khá lắt léo đến nỗi ít ai có thể nhận ra.

Chu kỳ ra sản phẩm mới của Oppo rất nhanh, chỉ khoảng vài tháng nhà sản xuất Trung Quốc lại nâng cấp sản phẩm kèm tăng giá bán (một dòng sản phẩm chỉ kéo dài vài thế hệ, sau đó chấm dứt hoặc đổi tên họ mới). Ví dụ, Oppo Neo 5 ra mắt tháng 6/2015 giá 3,7 triệu đồng, đến tháng 10/2015 bản nâng cấp Neo 7 ra mắt với giá 4 triệu đồng; 7/2016 Neo 9 có giá bán 4,5 triệu đồng. Hay như dòng máy cao cấp R của Oppo có thể kể Oppo R5 ra mắt 12/2014, giá 10 triệu đồng; Oppo R7 ra mắt tháng 5/2015 nhưng không có bán tại Việt Nam, còn Oppo R7 Plus – bản R5 cỡ lớn hơn – có giá 11,5 triệu đồng.

Các phiên bản smartphone đời mới khác đời cũ thường chỉ là tăng thêm RAM, bộ nhớ trong (vốn là hàng hoá đang giảm giá mạnh), thay đổi hãng sản xuất chip (MediaTek hoặc Qualcomm). Hoặc bản đời mới được tách thành hai phiên bản: một bản thu gọn (dạng mini hoặc lite), giá rẻ hơn hẳn so với đời cũ, và một bản phóng to màn hình với giá bán đắt hơn. Cách làm thứ hai này được các nhà làm thị trường đánh giá là khá tinh vi vì cộng với sức mạnh của quảng cáo tràn ngập khắp các kênh online, truyền hình, chuỗi bán lẻ, người dùng sẽ một mặt được củng cố niềm tin giá sản phẩm mới nhưng giảm đi, trong khi với phiên bản giá đắt hơn có thể làm khách hàng hài lòng vì thấy máy to hơn, mạnh hơn. Chỉ có rất ít người cảm thấy việc tăng cấu hình để tăng giá bán là không hợp lý vì đem so sánh với iPhone, hay flagship Samsung sản phẩm đời sau (cách nhau 1 năm) cấu hình luôn cao hơn đời trước nhưng giá bán vẫn thường giữ ở mức khởi điểm ra mắt của bản đời trước liền kề.

Với giá bán tịnh tiến như vậy, không có gì ngạc nhiên khi giá điện thoại Trung Quốc đang đuổi kịp Samsung. Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, đến cuối năm 2017, giá bán smartphone trung bình của Trung Quốc trên toàn cầu leo lên đến 290 USD so với 246 USD của năm 2016. Hãng này còn cho rằng đối mặt với chi phí tăng cao và sức ép cạnh tranh, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ phải từ bỏ chiến lược ưa thích của họ là bán thiết bị có thông số cao với giá cực rẻ.

Tóm lại, các thương hiệu Trung Quốc không còn lựa chọn nào trong ngắn hạn ngoại trừ việc tăng giá để nâng lợi nhuận. Hiện nay họ tập trung quảng cáo các thiết bị cao cấp có giá cao đáng kể (hơn 10 triệu đồng). Còn nhóm sản phẩm dưới 5 triệu đồng đang có xu hướng giảm dần. Cho nên, có lẽ câu nói điện thoại Trung Quốc cấu hình cao giá rẻ đang trở nên lỗi thời.

Quang Minh