Huawei chưa có kế hoạch bán P10 và P10 Plus ở Việt Nam

Kế hoạch bán bộ đôi smartphone cao cấp P10 và P10 Plus ở thị trường Việt Nam đã bị hoãn lại.

Cuối năm ngoái, trong buổi gặp báo chí ở Hà Nội, ông Thomas Zhou, Tổng giám đốc Huawei Việt Nam cho biết hãng này đã đặt ra mục tiêu tăng thị phần smartphone ở Việt Nam lên 10% trong năm 2017, gấp đôi so với mức 5% dự kiến đạt được trong năm 2016.

Theo đại diện của Huawei, Việt Nam hiện được xếp là 1 trong 12 thị trường chiến lược của hãng trên toàn cầu. Chính vì vậy trong năm 2017, tất cả sản phẩm đột phá nhất của Huawei ở hai dòng sản phẩm cao cấp là dòng P và dòng Mate sẽ được giới thiệu sớm ra thị trường Việt Nam. Trong đó, thế hệ kế cận của Huawei P9 là Huawei P10 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5.

Thực tế, theo những thông tin VnReview nắm được thì Huawei đã lên kế hoạch ra mắt bộ đôi smartphone cao cấp P10 và P10 Plus trong sự kiện họp báo diễn ra vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì có vẻ như kế hoạch đó đã bị hoãn lại.

Trao đổi với VnReview, phụ trách truyền thông bộ phận tiêu dùng (Huawei Consumer) của Huawei Việt Nam đã xác nhận rằng "Huawei hiện tại chưa có kế hoạch ra mắt chiếc smartphone đầu bảng P10 cùng P10 Plus ở Việt Nam". Tuy vậy, người phụ trách truyền thông này từ chối nêu lý do dẫn đến quyết định trên.

Huawei P10 và P10 Plus

Từ phía các hệ thống bán lẻ, giám đốc một hệ thống bán điện thoại đề nghị giấu tên cho hay Huawei đã tạm thời dừng kế hoạch bán P10 và P10 Plus vì một số lý do. Trong đó, lý do quan trọng nhất là hãng này chưa sẵn sàng với phân khúc tầm giá cao ở Việt Nam.

Theo vị giám đốc này thì Huawei P10 và P10 Plus chính hãng dự kiến được định giá ở mức trên 15 triệu đồng. Đây là mức giá cao so với các sản phẩm hiện tại của Huawei và cũng cao hơn nhiều so với phiên bản P9 của năm ngoái (giá ban đầu 11 triệu đồng, hiện giảm còn 8 triệu đồng).

Huawei P10 và P10 Plus được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm MWC 2017 vào đầu tháng Ba ở Barcelona, Tây Ban Nha. Bộ đôi sản phẩm này có một số nâng cấp về vi xử lý, camera, pin và nhiều lựa chọn màu mới mẻ hơn so với thế hệ cũ.

Tại châu Âu, Huawei P10 có giá 650 EUR (khoảng 15,6 triệu đồng) với bản RAM 4GB/bộ nhớ trong 64GB; còn bản P10 Plus với RAM 4GB/bộ nhớ 64GB sẽ có giá 700 EUR (khoảng 16,8 triệu đồng) và bản P10 Plus với RAM 4GB/bộ nhớ 128 GB sẽ có giá 800 EUR (19,2 triệu đồng).

TT