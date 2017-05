Nintendo Switch bất ngờ thành công: Thị trường di động đang thay đổi?

Những con số rực rỡ dành cho Switch cho thấy người dùng di động đang sẵn sàng chấp nhận nhiều phiền toái hơn và bỏ ra những khoản tiền lớn hơn để được sở hữu một trải nghiệm đỉnh cao.

Với Switch, Nintendo đã đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm: đối đầu cả với các đối thủ console truyền thống (Microsoft và Sony) lẫn các hãng smartphone. Đó là hai cuộc đấu mà Nintendo đã thua cuộc một cách đau đớn: doanh số DS sụt giảm mạnh trong nhiều năm gần đây, còn Wii U bị 2 đời Xbox/PlayStation "dìm" cho không ngẩng mặt lên được.

Ấy vậy mà Switch lại đang chiến thắng một cách ngoạn mục. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Nintendo đã bán được 1,2 triệu mẫu Switch. Hai tựa game The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Mario Kart 8 Deluxe liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng game bán chạy nhất. Con đường sống của Nintendo đang mở ra nhờ vào một thiết bị chẳng mấy ai tin sẽ có ngày thành công.

Thành công bất ngờ của Switch cho thấy thị trường di động đang bắt đầu dịch chuyển theo hướng đi tương tự những bước nhảy của PC trước đó.

Một trong những lý do quan trọng nhất của PC và smartphone trong những năm đầu tiên là bởi chúng đem đến quá nhiều tính năng ở một mức giá vừa phải. PC có thể thay thế văn bản giấy, có thể dùng để chơi game, có thể dùng để nghe nhạc, xem đĩa DVD. Chiếc iPhone của Steve Jobs vừa thay thế iPod, vừa thay thế máy ảnh du lịch, lại vừa cho phép người dùng lướt web từ bất cứ nơi nào. Sau khi đi qua những giai đoạn giá cả đắt đỏ đầu tiên, PC và smartphone nhanh chóng trở thành những vật dụng phổ thông trong cuộc sống của con người.

Nhưng sau khi phổ cập, cả PC và smartphone đều sẽ gặp phải một vấn đề: Chúng có thể làm được rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể đáp ứng được toàn bộ các nhu cầu của người dùng. Ví dụ điển hình là lĩnh vực game: Hãy để ý và bạn sẽ nhận thấy có lẽ chỉ 20% những chiếc PC xung quanh bạn là có đủ cấu hình để chơi game. Nếu muốn một chiếc PC có thể chơi được game, bạn sẽ phải bỏ thêm tiền để mua chip lõi tứ, card màn hình, ổ SSD v...v...

Xu hướng này mang đến một nghịch lý bất ngờ: Tổng thể thị trường PC thì cứ thế đi xuống, nhưng doanh số phân khúc gaming thì vẫn cứ gia tăng.

Tương tự như lĩnh vực game, những chiếc máy Mac cũng từng chứng kiến doanh số gia tăng trong thời gian dài trước khi Apple bỏ quên danh mục này. Lý do cho doanh số ổn định của Mac là bởi dòng sản phẩm này rất được giới lập trình viên và người dùng đồ họa ưa chuộng.

Những con số rực rỡ dành cho Switch cho thấy thị trường di động đang đi theo xu hướng tương tự như PC: khi đã bão hòa, người dùng sẵn sàng chấp nhận nhiều phiền toái hơn và bỏ ra những khoản tiền lớn hơn để được sở hữu một trải nghiệm cao cấp hơn, ấn tượng hơn.

Tại sao lại nói thị trường di động đã bão hòa? Tablet đã suy giảm từ lâu, smartphone cũng đã chững lại từ 2016. Trong toàn bộ top 10 thương hiệu smartphone toàn cầu, chỉ có Apple và Samsung là thực sự hưởng lợi nhuận. Các thương hiệu khác nếu không lỗ nặng như HTC hay LG thì cũng chỉ nhận khoản lãi "tí hon" so với 2 ông lớn đứng đầu.

Quan trọng nhất, cũng giống như chiếc laptop của thập niên 2000, chiếc smartphone ngày nay bắt đầu cạn kiệt không gian sáng tạo. Cho dù các hãng có hô hào mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, qua mỗi năm họ chỉ mang lại những cải tiến mang tính chất bổ sung thay vì những trải nghiệm mang tính cách mạng như chiếc iPhone/Android đầu tiên.

So với binh đoàn smartphone hiện tại, Nintendo Switch mang đến một trải nghiệm khác biệt. Thứ nhất, Switch mang đến những tựa game thực sự sâu sắc, xứng tầm PC/console chứ không phải là casual. Thứ hai, Switch có màn hình lớn và 2 tay cầm đầy đủ tính năng cho trải nghiệm game đỉnh cao.

Cả 2 đều là những điểm mạnh mà những chiếc smartphone có lẽ sẽ không bao giờ bắt kịp được. Kết quả là ngay cả khi smartphone đã phổ cập thị trường, người dùng vẫn sẵn sàng bỏ ra 300 USD để mua thêm một thiết bị di động phục vụ riêng cho nhu cầu chơi game.

Thật trớ trêu, từng ảnh hưởng rất lớn đến số phận của DS và VITA nhưng đến giờ thị trường di động vẫn tồn tại một lỗ hổng rất lớn. Nintendo Switch đánh bại Xbox One và PS4 để trở thành thiết bị phần cứng game bán chạy nhất trong tháng 3 và tháng 4 không phải là nhờ khả năng biến hình thành console, mà là nhờ "đánh" trúng vào cộng đồng người dùng di động đang thèm khát một trải nghiệm game thật đỉnh cao.

Game cũng không phải là lỗ hổng duy nhất của thị trường di động nay đã bão hòa. Trong nhiều năm gần đây, những chiếc máy nghe nhạc hi-end từ Sony, Astell&Kern hay Ponos đã liên tục gây bão trên thị trường. Khi phần đông người dùng phổ thông vẫn không quan tâm đến âm thanh, và khi 2 hãng smartphone lớn nhất vẫn tỏ ra khá thờ ơ với âm thanh, các tín đồ hi-fi càng ngày càng chấp nhận những phiền toái khi phải mang theo mình 2 thiết bị di động cùng lúc: một chiếc smartphone, một chiếc DAC.

Xu hướng này sẽ không sớm kết thúc. Máy quay phim hành động nhỏ gọn (như GoPro) vẫn có chỗ đứng bên cạnh iPhone. Vòng đeo luyện tập và smartwatch ngày một phổ biến. Thị trường di động đã bão hòa, nhưng những công ty muốn tạo ra một trải nghiệm di động nằm ngoài khả năng của chiếc smartphone mới chỉ đang bắt đầu mà thôi.

Gia Bảo