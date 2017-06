Hành trình đánh bại Apple, Samsung của Anker trên thị trường phụ kiện

Thành công của Anker xuất phát từ thất bại của các nhà sản xuất hàng đầu như Apple và Samsung. Các "ông lớn" này đã tạo ra nghịch lý khi tập trung làm thiết bị mỏng hơn bao giờ hết nhưng thời lượng pin lại quá ngắn. Chính Anker đã đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề đó.

Steven Yang nghỉ việc tại Google vào hè năm 2011 để phát triển các sản phẩm mà ông cho rằng thế giới đang cần: loạt phụ kiện giá thành hợp lý, có thể tốt hơn cả các sản phẩm mua từ Apple hay các thương hiệu lớn khác. Những phụ kiện này gồm pin, dây cáp và sạc giúp giải quyết vấn đề nan giải nhất về tiện ích thiết bị, cho phép thiết bị người dùng lúc nào cũng "đầy năng lượng". Duy chỉ có vài vấn đề đó là: Yang chưa biết gì về việc thành lập một công ty, phát triển sản phẩm điện tử tiêu dùng hay bán sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên qua Skype từ văn phòng của mình tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Yang cho biết: "Suốt quãng thời gian làm việc ở Google, tôi luôn là một kỹ sư phần mềm. Tôi cũng chả quen ai trong giới sản xuất điện tử cả". Bất kể là vậy, Yang vẫn quyết định mở công ty, dựa vào vốn kinh nghiệm thu được trước đây khi làm việc với Amazon, nền tảng dành cho những công ty bên thứ ba và những nhóm nhỏ gồm một, hai người quan tâm đến việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Yang đặt tên cho công ty của mình là Anker, theo tiếng Đức nghĩa là "mỏ neo".

Anker trở thành thương hiệu phổ biến nhất về sạc dự phòng trên Amazon

Sạc dự phòng đã có quãng thời gian huy hoàng vào mùa hè năm ngoái, khi game thực tế ảo ngốn pin Pokemon Go trở nên phổ biến. Có thể dễ dàng bắt gặp các game thủ lang thang trên đường với chiếc điện thoại luôn trong tình trạng cắm vào sạc dự phòng. Thực ra, phụ kiện này đã tồn tại trước đó vài năm trời như một cứu cánh cho smartphone bởi pin của các thiết bị này chỉ dùng được không quá 1 ngày sau mỗi lần sạc. Cũng vì lý do đó mà khi ở sân bay, ngồi trên taxi hay cả khi đi trên đường, người dùng với điện thoại trong túi quần hay túi xách, đều "tích cực" cắm sạc dự phòng cho smartphone của mình. C

hỉ riêng tại Mỹ, tính đến tháng 3/2017, thị trường sạc dự phòng đã thu về 360 triệu USD trong vòng 12 tháng. Các thương hiệu đang cung cấp sản phẩm này chủ yếu chưa có tên tuổi như Kamshi, Jackery, iMuto. Ngoại trừ Anker. Danh tiếng của hãng ngày càng tăng lên là bằng chứng cho thấy, có thể đáp ứng một nhu cầu tiêu dùng rồi từ đó mở rộng sang các thị trường khác. Phần lớn doanh thu của Anker là từ dây cáp và sạc cắm tường. Hiện tại hãng đang nhắm tới cả thị trường nhà thông minh và ô tô - bất cứ đâu mà giắc cắm và dây cáp có thể trở nên hữu ích.

Yang và nhóm của mình đã thành lập công ty với mục tiêu chỉ là bán phụ kiện bên thứ ba có chất lượng tốt. Tuy nhiên họ đã "bắt gặp" cơ hội sinh lợi tốt hơn: điện thoại di động – vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống số hiện nay. Mỗi chiếc điện thoại và toàn bộ các sản phẩm kết nối với chúng đều cần dây cáp và giắc cắm. Và mỗi ngày các thiết bị này lại hết pin sớm hơn người dùng mong đợi.

PowerCore 10000

Một thực tế bạn nên biết về sự phát triển điện thoại thông minh trong hơn 10 năm qua, đó là: thời lượng pin không lâu hơn. Điện thoại có thể mỏng hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn, màn hình lớn hơn, camera tốt hơn, nhưng thời lượng pin không kéo dài quá 1 ngày, cùng lắm thì "cầm cự" được 36 giờ.

Thủ phạm chính là pin li-ion (loại pin được dùng phổ biến nhất hiện nay trên smartphone), vốn rất tuyệt vời trong việc lưu trữ năng lượng nhưng lại bị giới hạn về kích thước và dung lượng.

Theo Lynden Archer - giáo sư về kỹ thuật hóa học tại Đại học Cornell, pin li-ion đang được sử dụng hiện nay mới hoạt động khoảng 1/5 hiệu suất lưu trữ tiềm năng của chúng. Và nếu dùng hết hiệu suất thì cũng mới chỉ "tận dụng" khoảng 90% mức tối đa cho phép của loại pin này. "Muốn đột phá thì cần phải có một mô hình mới", Archer cho biết.

Sự thiếu hụt này chính là cơ hội để Anker phát triển. Joanna Stern, chuyên gia phê bình công nghệ của tạp chí The Wall Street Journal, cho biết: "Thành công của Anker chủ yếu xuất phát từ việc dung lượng pin smartphone hiện nay không đủ lâu. Anker đã nhận thấy tầm quan trọng của việc tạo ra những phụ kiện giúp giải quyết nhu cầu khẩn thiết của người dùng. Họ sản xuất sạc, hộp, dây điện với giá phải chăng để người dùng có thể sở hữu những sản phẩm đó ở bất cứ đâu".

Sạc dự phòng cho điện thoại di động không phải là đích nhắm ban đầu của Anker. Cuối những năm 2000, Yang nhận thấy một nhu cầu tiêu dùng chưa được đáp ứng. Đó là các loại pin laptop thay thế có chất lượng tốt, đáng tin cậy. "Giả sử bạn có một chiếc laptop Dell hoặc HP mua từ năm 2009, đến năm 2011 thì pin của nó chai dần và bạn muốn mua pin mới để thay thế", Yang đặt vấn đề. Khi đó, bạn sẽ có 2 lựa chọn: mua pin trực tiếp từ Dell hoặc HP với giá cao hay mua hàng "trôi nổi" tuy rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo. "Tôi sẽ chọn phương án nào? Câu trả lời là chả mua cái nào cả", Yang cho biết.

Yang nhận thấy nhu cầu về các phụ kiện tốt hơn – loại không quá đắt đỏ như sản phẩm thay thế của nhà sản xuất gốc mà vẫn đảm bảo chất lượng để có được lòng tin từ người tiêu dùng. Để có các sản phẩm này đem bán, trước hết Yang cần nghĩ cách sản xuất chúng đã.

Đó là một quá trình lâu dài và gian nan. Từ sau khi Yang nghỉ việc tại Google tháng 7/2011, Anker đã mất 12 tháng chỉ để làm mẫu pin laptop thử nghiệm đầu tiên. Đó là Yang và team nòng cốt của mình đã trực tiếp đến Thâm Quyến để tìm kiếm các đối tác sản xuất tin cậy. "Nếu tôi cứ ngồi yên tại California và chờ đối tác chuyển phát FedEx các mẫu trong một tuần, thì sẽ không thể hiệu quả được", Yang chia sẻ.

Nhiều công ty phần cứng, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Mỹ đã "ngấm" bài học này một cách cay đắng: không kịp tiến độ và chậm trễ tới hàng tháng trời. Một chuỗi cung ứng vững chắc rất quan trọng đối với sự tồn tại của một công ty phần cứng. Chính vì thế mà có cả ngành tư vấn giúp doanh nghiệp mới thành lập tìm kiếm nhà cung cấp tin cậy.

"Cứu tinh" giúp Anker tránh những sai sót trong việc tìm chuỗi cung ứng chính là Dongpong Zhao – người sau này trở thành trưởng phòng bán hàng của Google tại Trung Quốc. Zhao gia nhập Anker vào đầu năm 2012 và giúp Yang xây dựng chuỗi cung ứng cho công ty. Tại thời điểm đó Anker có khoảng 10 thành viên. "Đó giống như công việc kinh doanh gia đình chứ không phải một công ty thực sự", Yang chia sẻ. Trong năm đầu, Anker nỗ lực không ngừng để xây dựng chuỗi cung ứng và bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm đầu tiên – đó là những cục sạc và pin laptop mà công ty chuẩn bị bán trực tiếp cho người tiêu dùng trên Amazon.

Từ đó, Anker mạo hiểm lấn sân sang lĩnh vực pin điện thoại thông minh. Ban đầu là pin thay thế cho điện thoại HTC Sensation. Yang cho biết: "Sản phẩm của chúng tôi có hiệu suất nhỉnh hơn một chút so với pin nguyên bản. Điều này giúp tạo ra danh tiếng cho Anker". Trước đó, hãng đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp ở Châu Á, bao gồm cả Panasonic và nhà cung cấp anode BTR. Các đối tác này giúp họ kiểm thử và phát triển nhanh các loại pin mới.

Yang cho biết mình và các thành viên Anker đã nhận thấy sự bùng nổ các thiết bị thông minh là cơ hội lớn nhất và rõ ràng nhất. Từ đó, Anker "hăm hở" mở rộng sang thiết bị sạc dự phòng, sạc cắm tường và dây cáp. Đến cuối năm 2012, sau khi dành nhiều sự đầu tư hơn cho mảng sạc dự phòng, Anker đã bán được từ 100 đến 1.000 sản phẩm mỗi ngày, Yang cho biết.

Yang chia sẻ: "Thách thức không nằm ở khâu bán mà ở việc sản xuất và đảm bảo chất lượng tốt cho sản phẩm. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành phần lớn nỗ lực của mình cho R&D và phát triển sản phẩm". Anker thu lợi nhuận chủ yếu thông qua bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng trên Amazon. Đây là kênh bán hàng mà một sản phẩm nếu được nhiều đánh giá tốt từ người dùng, giá thành thấp và có vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm, có thể trở thành chủ lực trong dòng hàng sinh lợi.

Thị trường phụ kiện vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, việc có một bước đột phá thật sự rất hiếm. Tuy nhiên, Anker đã đột phá thành công nhờ nhận ra rằng nếu không thể cải thiện được pin thì có thể cải thiện thời gian sạc. Theo nghiên cứu của PhoneArena vào năm ngoái, một thiết bị điện thoại sẽ cần khoảng hơn 2 giờ để sạc đầy 100% pin vào năm 2013. Hiện tại thời gian sạc được rút ngắn xuống chỉ còn phân nửa.

Do đó, Anker đặt ra mục tiêu tạo ra thiết bị sạc nhanh nhất có thể.

Lấy PowerPort 5 làm một ví dụ. Thiết bị sạc này có dạng hình hộp hình chữ nhật, màu đen, kích thước tầm bộ bài và sở hữu 5 cổng USB. Năm 2015, khi lần đầu tiên được giới thiệu, PowerPort 5 là phụ kiện duy nhất trên thị trường có khả năng sạc 5 thiết bị cùng lúc với tốc độ tối ưu. Một ví dụ khác là sạc dự phòng PowerCore tiêu chuẩn của Anker. Thiết bị này có kích thước cỡ thẻ tín dụng và độ dày dưới 1 inch, hình khối hộp màu trắng và dung lượng là 10.000mAh. PowerCore có 4 chấm sáng LED màu xanh khi người dùng nhấn nút phía trên thiết bị để kiểm tra lượng điện còn lại. PowerCore có thể sạc đầy một chiếc iPhone 7 đã hết pin chỉ trong thời gian hơn 60 phút. Và 1 PowerCore có thể cung cấp năng lượng cho chiếc iPhone đó khoảng 4 lần như vậy mới cần sạc lại.

Hầu hết các sản phẩm sạc của Anker đều có "dấu ấn" riêng: logo PowerIQ. Công nghệ sạc thông minh PowerIQ được Anker sử dụng từ năm 2013 và hiện có mặt trên hầu hết các loại pin và sạc cắm tường của hãng. Với một chip nhỏ trong mỗi củ sạc, PowerIQ sẽ xác định bất cứ thiết bị nào đang được cắm vào sạc, có thể là iPhone 7 Plus, Google Pixel hay iPad Pro 9.7 inch. Từ đó, sạc sẽ cung cấp mức điện tối ưu cho mỗi thiết bị. Anker cho biết công nghệ này giúp tiết kiệm hàng giờ đồng hồ để có thể sạc đầy pin. Con chip phiên bản tiếp theo cho PowerIQ sẽ được Anker đưa vào các sản phẩm sạc cuối năm nay, giúp phụ kiện nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn.

Bên cạnh các tiêu chí kỹ thuật, Anker cũng chăm chút cho vẻ ngoài sản phẩm để thật nổi bật. Giám đốc thương hiệu của Anker - Elisa Lu cho biết mọi công đoạn đóng gói thiết bị đều được cân nhắc kỹ càng, từ lúc khách hàng nhận sản phẩm, tới khi mở và sử dụng. Các thiết bị được đặt hộp màu trắng và xanh sáng với tên thương hiệu ANKER trên mặt trước hộp. Bên trong hộp, thiết bị được sắp xếp gọn gàng với bìa cứng khối lượng nhẹ. Các sản phẩm của Anker toát lên mùi thiết bị mới - mùi nhựa đặc trưng và mùi lớp phủ epoxy của thiết bị.

Ngoài các dây cáp màu đỏ (phiên bản chuẩn và phiên bản nylon bện) và củ sạc cũng màu đỏ, sản phẩm của Anker chỉ có 2 màu khác là đen và trắng. Việc này cũng nằm trong chiến lược kinh doanh của hãng. "Khi khách hàng nhận sản phẩm, chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ cảm thấy đó là từ một công ty uy tín, tin cậy", Lu cho biết. Uy tín thương hiệu là yếu tố quan trọng mà người dùng cân nhắc khi mua một thiết bị điện tử nào đó từ Amazon.

Trong hộp đựng các sản phẩm lớn hơn của Anker, người dùng sẽ thấy một mảnh giấy vuông nhỏ với câu hỏi: Bạn hài lòng hay không hài lòng với sản phẩm? Nếu bạn không hài lòng, sẽ có một đoạn hướng dẫn liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Anker qua kênh điện thoại, email hay trên website. Nếu hài lòng, mảnh giấy gợi ý bạn giới thiệu sản phẩm tới bạn bè, người thân. Tốt hơn nữa thì có thể để lại đánh giá cho sản phẩm trên Amazon.

Có thể nói, thành công của Anker xuất phát từ thất bại của các nhà sản xuất hàng đầu như Apple và Samsung. Các "ông lớn" này đã tạo ra nghịch lý khi tập trung làm thiết bị mỏng hơn bao giờ hết nhưng thời lượng pin lại quá ngắn. Chính Anker đã đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề đó.

Stern – người đã bình chọn cho sản phẩm của Anker trên WSJ chia sẻ: "Theo cảm nhận của tôi, Anker thành công bởi Apple cung cấp các phụ kiện khá ‘xoàng' mà lại đắt tiền". Điều đáng ngạc nhiên là Apple đã khá "im ắng" trong khi thị trường phụ kiện đang sôi sục. Phải mất vài năm hãng mới tự phát triển case pin cho iPhone nhằm cạnh tranh với Mophie. Tuy nhiên, Apple luôn ưa chuộng lợi nhuận lớn từ các sản phẩm cao cấp, kể cả dây cáp và tai nghe mà hãng bán trên Apple Store.

Điều này đã tạo cơ hội cho các công ty như Anker, với chi phí cho việc bán hàng trực tuyến thấp, có thể bán các sản phẩm chất lượng tương tự với giá rẻ hơn từ 10 đến 20 USD. Và trong khi Apple và các thương hiệu khác không thể phát triển các sản phẩm riêng như các giắc cắm tường và sạc dự phòng đa cổng thì Anker đã nắm bắt cơ hội. Hãng nhanh chóng "điền" vào những chỗ trống mà các nhà sản xuất smartphone đã tạo ra. Ví dụ khi Apple bỏ lỗ cắm tai nghe trên iPhone 7, Anker đã nhận thấy một cơ hội khổng lồ và bắt tay vào sản xuất các thiết bị chuyển mạch mới cũng như các bộ chuyển đổi cáp để cung cấp tới người tiêu dùng.

Làm chủ việc bán hàng trên Amazon mới là yếu tố cốt lõi đảm bảo tương lai cho Anker

Ngay bây giờ nếu bạn ghé qua Amazon.com và tìm kiếm các phụ kiện smartphone phổ biến nhất, bạn sẽ thấy sản phẩm của Anker trong top đầu. Sử dụng các từ khóa tìm kiếm chung chung như "sạc điện thoại di động" hoặc "cáp lightning", kết quả trả về phần lớn là của thương hiệu Anker với điểm đánh giá 4,5 hoặc 5 sao. Các sản phẩm của Anker chiếm giữ 5 vị trí đầu tiên trong danh sách pin dự phòng bán chạy nhất trên Amazon. Ngoài điểm "sao", bạn cũng sẽ thấy hàng nghìn nhận xét (review) của khách hàng. Các nhận xét này được Anker nghiên cứu tỉ mỉ để lấy ý tưởng cải thiện cho sản phẩm của mình.

Hai năm trước khi rời khỏi Google, Yang đã làm quen với Amazon khi giúp một người bạn xây dựng hệ thống tự động để bán các sản phẩm bên thứ ba trên "chợ" này. Về cơ bản, hệ thống giúp xử lý các vấn đề của doanh nghiệp như kiểm kê, giao hàng, nhận đơn hàng và theo dõi bán hàng. Trong video quảng bá về kinh doanh trên nền tảng của mình được Amazon thực hiện vào năm ngoái, Yang chia sẻ: "Tôi đã mất 2 tháng, vào các buổi tối và các ngày cuối tuần để phát triển hệ thống này. Và sau chỉ 1 tháng, người bạn của tôi đã có thể xử lý 300 đơn đặt hàng mỗi ngày".

Việc xây dựng hệ thống trên đã mang đến cho Yang những kiến thức quý giá về cách thức bên thứ ba bán hàng trên Amazon. Anh nắm được như thế nào thì hiệu quả, như thế nào thì không và tại sao có thương hiệu vừa "vụt sáng" trong đêm đến sáng hôm sau đã mờ dần vào quên lãng. Anker đã phát triển bằng cách dựa vào cơ sở hạ tầng của Amazon và đội ngũ kỹ thuật và hỗ trợ tại Trung Quốc.

"Amazon cung cấp nhiều dịch vụ - tài chính, đơn hàng. Nó thực sự giúp giảm thiểu các rào cản trong việc bán hàng", Yang cho biết. Mặc dù ban đầu Anker cố tự đảm nhận xử lý đơn hàng nhưng sau đó hãng nhận ra không tốt bằng dịch vụ mà Amazon đang cung cấp. Hiện tại, khoảng 95% các sản phẩm của Anker được gắn mác "đảm nhận bởi Amazon" (Fulfilled by Amazon).

Bạn có thể tự xây dựng một trang bán lẻ trực tuyến mà không cần đến Amazon, nhưng việc đảm bảo sản phẩm của mình được người dùng tiếp cận là rất khó. Yang cho biết: "Thách thức lớn nhất với Anker không phải là bán hàng. Mà đó là nhận thức của khách hàng. Mọi người nghĩ rằng họ cần củ sạc và dây cáp truyền thống (của Apple)". Việc chỉ ra cho người dùng một sản phẩm cao cấp và thuyết phục họ mua sản phẩm đó là thách thức cốt lõi đối với Anker. "Những nhận xét của người dùng trên Amazon thật sự hữu ích và chúng cứ tự động xuất hiện thôi", Yang chia sẻ.

Thung lũng Silicon vốn ngập tràn các tuyên bố sứ mệnh của các hãng nhằm truyền cảm hứng và thể hiện sức mạnh, mức độ ảnh hưởng về công nghệ, như slogan "Nghĩ khác" (Think different) của Apple hay "Đừng làm ác quỷ" (Don't be evil) của Google. Năm 2012, Facebook tổ chức lễ kỷ niệm cán mốc 100 triệu người dùng với đoạn quảng cáo so sánh tính kết nối của mạng xã hội này như những chiếc ghế, cây cầu hay các quốc gia.

Tuy nhiên, Anker chưa bao giờ có những tham vọng to tát như vậy. Trên trang bán hàng Amazon, hãng thừa nhận: "Tại Anker, chúng tôi không hẳn là gỡ rối giúp các bạn". Thay vào đó, Anker có cách tiếp cận đơn giản hơn đó là giúp giải quyết các vấn đề không thể tránh khỏi mà công nghệ tạo ra. "Hãy nói tạm biệt với các ‘thảm họa' công nghệ thế giới như pin yếu hay không có chỗ cắm sạc đi nhé. Chào mừng một cuộc sống dễ dàng hơn và thông minh hơn", Anker cho biết.

Yang đang cố nhân rộng triết lý đơn giản này sang các sản phẩm khác như tai nghe, loa, vỏ điện thoại và mới đây là thiết bị gia dụng thông minh với nhãn hiệu mới Eufy. Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, Eufy mang lại lợi nhuận cho Anker với các mặt hàng như máy hút bụi tự động Roomba, đèn bàn và cân phòng tắm.

Mở rộng sang nhiều loại sản phẩm là sự phát triển hợp lý cho Anker, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ. Yang cho biết anh đã thấy trước rằng với những tiến bộ của sạc nhanh và sạc không dây, trong tương lai sạc dự phòng sẽ không còn cần thiết nữa. "Có lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sạc dự phòng sẽ không tồn tại mãi mãi". Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ luôn cần đến sạc cắm tường và dây cáp. Và Anker nhận thấy mục tiêu của hãng hiện giờ là theo kịp xu hướng thay đổi. Việc ra đời của USB-C là một minh chứng cho điều này.

PowerCore 5000

Trong khi đó, Anker cũng đang đa dạng hóa các sản phẩm của mình, sắp tới sẽ mở rộng tại lĩnh vực âm thanh, nhà thông minh và ô tô. Anker đã sản xuất tai nghe và loa Bluetooth. Hãng có tham vọng cạnh tranh với các đối thủ như Harman Kardon và Bose.

Chìa khóa thành công cho những sản phẩm này sẽ là phân phối trực tiếp tới các cửa hàng bán lẻ. Terrence Wang - Giám đốc tiếp thị được Anker thuê từ Procter & Gamble năm 2015, cho biết việc xuất hiện tại Best Buy và Walmart từ năm ngoái là giai đoạn tiếp theo trong chiến lược phát triển của Anker. "Việc mở rộng từ bán hàng trực tuyến sang trực tiếp tại các cửa hàng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng để ngày càng nhiều người biết đến phụ kiện tiện dụng, gọn nhẹ với tốc độ nhanh – giải pháp thay thế cho các bộ sạc mà người dùng cứ phải lăm lăm mang theo đến bất cứ đâu. Đó là tầm nhìn thương hiệu ban đầu của Anker", Wang chia sẻ.

Trọng tâm của việc phân phối trực tiếp tới cửa hàng bán lẻ là nhằm tránh nguy cơ quá phụ thuộc vào một mô hình bán hàng: trực tuyến hay trực tiếp. Thời gian này Anker gặp rất nhiều khó khăn khi tung ra các sản phẩm mới trên Amazon. Các sản phẩm cũ của hãng hiện đã có hàng nghìn bài nhận xét của người dùng. Trong khi đó, các sản phẩm mới cũng cần có chỗ đứng trên bảng xếp hạng tìm kiếm, cần các đánh giá để thu hút các khách hàng vốn đang ngày càng cẩn trọng hơn trước khi chọn mua sản phẩm. "Đây đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan", Yang cho biết.

Anker cũng đang phải vật lộn với dòng sản phẩm phức tạp của mình bởi việc có quá nhiều sản phẩm có thể gây nản chí cho người dùng vốn chỉ mong việc lựa chọn thật đơn giản. Yang cho biết: "Chúng tôi cân nhắc đến vấn đề tiếp cận sản phẩm của khách hàng nên cố gắng để cứ khoảng 18 đến 24 tháng sẽ đưa ra phiên bản mới của sản phẩm". Việc chọn sản phẩm nào để quảng cáo tại Best Buy, loại sản phẩm nào nên dừng lại, và sẽ đầu tư nguồn lực vào đâu trở thành bài toán ngày càng khó đối với Anker.

Thành công của Anker phụ thuộc vào việc thuyết phục hoặc "dạy" người dùng về các giá trị mà hãng mang lại. Yang kể, ở sân bay hay bất cứ đâu đều có thể bắt gặp những người, với smartphone và sạc truyền thống (Apple) trong tay, chỉ có mỗi cách là chạy tới chạy lui tìm chỗ cắm. "Trong suy nghĩ của rất nhiều người, sạc truyền thống và dây cáp là phương tiện duy nhất để nạp pin cho thiết bị của họ. Nhìn những người này, tôi chỉ muốn đi ngay đến và nói chuyện với họ", Yang chia sẻ.

Yang đã không làm vậy mà thay vào đó, anh cùng nhóm của mình tại Anker tiến hành khảo sát người dùng hàng năm. Chỉ 1 câu hỏi được đưa ra: điện thoại thông minh của bạn bao lâu thì hết pin? Sau 1 ngày? Sau 1 tuần? Sau 1 tháng? Hay không bao giờ? "40% người được khảo sát cho biết pin thiết bị của họ hết ít nhất một lần vào tuần trước, 40% hết ít nhất một lần vào tháng trước. Chừng nào những con số này chưa giảm xuống, tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm", Yang cho biết.

Hà Loan