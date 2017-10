Microsoft khai tử và ngừng sản xuất Kinect

Năm 2013, Microsoft ra mắt Xbox One với mức giá 500 USD, cao hơn 100 USD so với đối thủ PlayStation 4 với lý do Xbox One được tích hợp camera Kinect - một cảm biến có khả năng nhận diện chuyển động và giọng nói. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, Microsoft đã phải khai tử và ngừng sản xuất dòng camera này.

Theo trang công nghệ DigitalTrends, một trong những lý do chính dẫn đến thất bại của Kinect chính là những nghi ngại của người dùng về quyền riêng tư.

"Lòng tin là thứ khó có được, nhưng rất dễ mất đi" - đó là những gì Alex Kipman, người phát minh ra Kinect ngậm ngùi thừa nhận.

Cụ thể, ngay trước khi Xbox One được tung ra thị trường, đã dấy lên những tranh cãi liên quan tính năng "luôn luôn lắng nghe" (always-listening) của Kinect, vốn được dùng để đánh thức hệ thống một cách nhanh chóng. Rất nhiều người dùng đã cho rằng chiếc camera này sẽ "nghe" tất tần tật mọi cuộc nói chuyện của họ, dù trong phần cài đặt của Kinect có tuỳ chọn cho phép người dùng hạn chế lượng dữ liệu được chia sẻ.

Sau khi được bán ra thị trường, đã có khá nhiều tựa game cho Xbox One - kể cả những tựa cho các nhà phát triển bên thứ 3 phát hành - tận dụng được những tính năng của Kinect. Ví dụ, tựa game Battlefield 4 cho phép người chơi hét to các câu lệnh thay vì phải sử dụng gamepad để mở bảng điều khiển giao tiếp trong game, hay tựa game Dead Rising 3 thậm chí còn cho phép người chơi lắc mình để tránh bị zombies ăn thịt. Một số tựa game sau này như Dance Central Spotlight - một game âm nhạc nổi tiếng của hãng Harmonix - cũng tận dụng Kinect để mang lại lối chơi rất thú vị, dù bản thân tựa game này không được hấp dẫn như các phần đầu trên Xbox 360.

Tuy nhiên, dù bị Microsoft ngừng bán và sản xuất, công nghệ Kinect vẫn sẽ được tận dụng trên các dự án mà Microsoft đang thực hiện, trong đó có Mixed Reality. Microsoft cho biết: "những tính năng của Kinect sẽ tiếp tục tồn tại trên Xbox One, Windows 10, Cortana, Windows Mixed Reality và nhiều công nghệ khác trong tương lai".

Hiện bạn vẫn có thể mua Kinect tại một số shop trực tuyến với giá chỉ 50 USD, nhưng sẽ cần một adapter đặc biệt có giá...40 USD để có thể sử dụng nó trên Xbox One S và Xbox One X.

Tấn Minh