FPT cung cấp modem Wi-Fi băng tần kép "giá mềm" cho thuê bao cáp quang

FPT Telecom vừa công bố kể từ ngày 1/11/2017, các thuê bao đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang của nhà mạng này tại Hà Nội và TP.HCM có thể đăng ký mua thêm modem Wi-Fi băng tần kép để cải thiện chất lượng kết nối với giá ưu đãi.

Modem Wi-Fi bằng tần kép được FPT Telecom bán ưu đãi cho thuê bao Internet cáp quang ở Hà Nội và TP.HCM là modem Wi-Fi chuẩn AC Wave 2 MU-MIMO, có giá 990.000 đồng, rẻ hơn nửa triệu đồng so với giá bán thông thường của sản phẩm (1,49 triệu đồng). Theo nhà mạng này, khách hàng có thể sử dụng song song với modem hiện có hoặc chỉ sử dụng riêng modem Wi-Fi mới này để cải thiện chất lượng kết nối.

So với các modem thông thường, các modem Wi-Fi băng tần kép (Dual Band) cung cấp chất lượng đường truyền ổn định hơn, khả năng truyền các tệp thông tin lớn, hỗ trợ nhiều người dùng, nhiều thiết bị và nhiều ứng dụng hơn cùng kết nối trong một thời điểm.

Thay vì chỉ có một băng tần cũ (2.4Ghz) để truy cập Wi-Fi thì modem băng tần kép sẽ có thêm một băng tần mới (5Ghz), hạn chế các vấn đề như nghẽn mạng, tín hiệu chập chờn, chậm do quá nhiều thiết bị cùng truy cập, do vật cản, khoảng cách xa hay do nhiễu sóng... Smartphone hay các thiết bị thông minh như laptop, máy tính bảng đời mới hiện nay đều hỗ trợ chuẩn Wi-Fi mới có thể tự động kết nối đến băng tần 5Ghz của modem.

Theo FPT Telecom, tốc độ truyền của modem băng tần kép như Wave 2 MU-MIMO có thể lên đến 867Mbps ở băng tần 5Ghz với độ rộng kênh 80Mhz, gấp khoảng 3 lần so với chuẩn Wi-Fi cũ cùng số lượng 2x2 Antenna. Tốc độ lý thuyết thậm chí có thể đạt tối đa 6.77Gbps ở băng tần 5Ghz khi sử dụng 8x8 Antenna, tương ứng gấp 11.5 lần so với chuẩn 802.11n cũ.

Vân Anh