Giá iPhone X chính hãng từ 30 triệu đồng, chưa chắc bán ra trong năm 2017

Đại diện FPT Shop vừa tiết lộ mức giá bán chính hãng dự kiến của iPhone X tại thị trường Việt Nam. Theo đó, chiếc iPhone X bản 64GB chính hãng sẽ có giá 29,99 triệu đồng, bản 256 GB sẽ có giá 34,79 triệu đồng. Đây là mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá của hàng xách tay hiện nay.

Trong email trả lời VnReview.vn về việc mở bán iPhone X hàng chính hãng, vị đại diện này cho biết FPT Shop hiện là đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam. Do đó FPT Shop chắc chắn sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên đưa sản phẩm iPhone X chính hãng đến tay người tiêu dùng.

iPhone X

Vị đại diện này cũng tiết lộ mức giá bán dự kiến của iPhone X chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, iPhone X bản 64GB sẽ được bán với giá 29,99 triệu đồng, bản 256GB sẽ có giá 34,79 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức từ Apple về ngày iPhone X chính hãng có mặt tại Việt Nam trong năm nay.

Dự báo của FPT Shop cho thấy mức giá hàng chính hãng sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với hàng xách tay. Theo một số nguồn tin, mức giá dự kiến của iPhone X xách tay bản thấp nhất (64GB) xách tay về Việt Nam sẽ dao động từ 35-40 triệu đồng tùy hệ thống.

Trong đó, mức giá của Hoàng Hà Mobile đưa ra được xem là dễ chịu nhất với bản 64GB là 34,99 triệu đồng và bản 256GB là 38,99 triệu đồng. Cao hơn một chút, Đức Huy Mobile đưa ra mức giá 36 triệu đồng cho bản 64GB. Thậm chí có cửa hàng như Shopdunk còn mạnh dạn tuyên bố cam kết bán giá rẻ nhất thị trường, gửi lại người mua tiền chênh lệch nếu có cửa hàng khác bán giá tốt hơn. Tuy vậy, một số cửa hàng như CellPhoneS hay Vĩnh Phát Mobile đã đẩy mức giá dự kiến của bản 64GB lên tới mức 40 triệu đồng, chênh lệch khá lớn so với các cửa hàng khác, nhất là với con số 999 USD (khoảng 23 triệu đồng) của Apple niêm yết.

Cùng thời điểm này năm ngoái, bộ đôi iPhone 7/7 Plus hàng chính hãng đã được mở bán tại thị trường Việt Nam, chính xác là từ ngày 11/11/2016, nhưng thông tin về việc mở bán đã được công bố rộng rãi trên khắp các mặt báo từ trước đó 1 tháng. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ đơn vị phân phối nào xác nhận có hàng iPhone X chính hãng. Nguyên nhân được cho là do nguồn cung iPhone X trên thế giới đang bị hạn chế, còn không đủ cung cấp cho các thị trường được mở bán trước Việt Nam.

Cụ thể, các chuyên gia phân tích trên thế giới cho biết khó khăn của Apple nằm ở nguyên vật liệu và quy trình sản xuất ăng-ten cho iPhone X, có khá ít đối tác cung cấp vật liệu này. Một nguyên nhân khác có thể kể đến là do gặp trục trặc trong việc tích hợp camera TrueDepth cũng như tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID và mạch PCB cho camera góc rộng của iPhone X. Dự báo của Kuo cho rằng, ngày 3/11 tới, Apple chỉ có thể đáp ứng khoảng 2 đến 3 triệu chiếc iPhone X. Một con số vô cùng nhỏ so với lượng người dùng lớn trên toàn cầu.

Ngoài những công nghệ ấn tượng được tích hợp bên trong, iPhone X còn thu hút bởi đây là chiếc smartphone mang ý nghĩa kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt iPhone, sản phẩm đã tạo nên một "đế chế" Apple hùng mạnh như ngày hôm nay. Tuy nhiên do tình hình khan hiếm nên mức giá của iPhone X chắc chắn sẽ rất cao khi về Việt Nam. Do đó, thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua iPhone X, người dùng vẫn có rất nhiều lựa chọn smartphone cao cấp khác (với giá rẻ hơn) như Galaxy Note 8 (22,5 triệu đồng), Galaxy S8, S8+ (18,5 và 20,5 triệu đồng), LG V30 Plus (16,6 triệu đồng, hàng xách tay), HTC U11 (17 triệu đồng), hay bộ đôi iPhone 8, 8 Plus (giá từ 21 – 28,8 triệu đồng).

G.L