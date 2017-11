Ngành IT tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng năm 2017

Liên tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn ngành IT là nghề nghiệp hướng tới trong tương lai, tuy nhiên nguồn cung chỉ đáp ứng 50% so với nguồn cầu, các công ty IT phải cạnh tranh rất nhiều để có được ứng viên.

Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm 2017 của VietnamWorks - công ty tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam thuộc tập đoàn Navigos Group - ngành IT tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng, xếp sau đó là các ngành hành chính, kế toán, dịch vụ khách hàng và quảng cáo.

IT tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng

Các vị trí đang khan hiếm trong ngành IT có thể kể đến mảng Java, PHP, mạng, cơ sở dữ liệu, bảo mật và lập trình dotNET. Có những ngôn ngữ lập trình mới như Golang, JavaScript hoặc các frameworks (thư viện mã lệnh) có liên quan như ReactJS, NodeJs đang trong tình trạng rất khan hiếm lập trình viên.

Tìm hiểu lí do ngành IT được các bạn trẻ săn đón, bạn Duy Hải, sinh viên Đại học FPT ở Hà Nội – vốn là một người quan tâm đến ngành IT và tìm hiểu rất kĩ các gian hàng tại sự kiện tuyển dụng công nghệ Tech Expo 2017 chia sẻ: "Mình được biết IT là một trong những nghề có mức lương cao và cơ hội thăng tiến rõ ràng, đồng thời mình hướng tới môi trường làm việc tại công ty nước ngoài". Cũng theo kết quả khảo sát "Mức lương ngành IT Việt Nam năm 2017" của Vietnamworks trên 73 nhà tuyển dụng, các công ty doanh nghiệp trong ngành IT sẵn sàng chi trả mức lương 26,3 triệu đồng cho nhân viên trên 2 năm kinh nghiệm.

Nguồn cung và cầu đều thiếu nhưng vẫn không tuyển dụng được

Nhìn chung, các bạn trẻ chọn đặt chân vào lĩnh vực công nghệ thông tin để nắm bắt những cơ hội việc làm tốt với mức lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi dành cho nhân sự ngành IT cũng rất đa dạng như việc cử nhân viên đi đào tạo nước ngoài, lộ trình thăng tiến rõ ràng... Tuy nhiên, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018 thì Việt Nam thiếu khoảng 70.000 nhân lực về công nghệ thông tin, dự báo của Vietnamworks.

Hàng năm, số lượng lớn kỹ sư IT tại các trường đại học cao đẳng không thể đáp ứng đủ yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Một trong những lý do là phần lớn sinh viên ra trường chưa thể bắt tay vào làm ngay các công việc chuyên môn. Ngoài điểm yếu về chuyên môn thì các kĩ năng mềm như giao tiếp tiếng Anh, làm việc nhóm, quản lý công việc... cũng là điều sinh viên đang thiếu hụt.

Sinh viên rất cần một môi trường vừa học, vừa làm, bổ sung kĩ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, tiếng anh đồng thời hòa nhập với văn hóa công ty. Mặt khác phía nhà tuyển dụng rất cần sinh viên đạt được những bằng cấp/chứng chỉ có uy tín về ngành nghề liên quan. Nắm bắt được thực tế đó, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đào tạo nhân sự khoảng từ 3 tháng đến 1 năm để quen với công việc.

Có lẽ cùng từ thực trạng đó, mới đây công ty dịch vụ công nghệ thông tin Tek Experts đang chuẩn bị ra mắt Học viện Tek Academy cho các bạn trẻ ngành IT cung cấp các khóa đào tạo về kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm cần thiết cho lộ trình phát triển bền vững và đặc biệt ngôn ngữ tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản xứ. Được biết, Việt Nam là thị trường trọng điểm đầu tiên trên thế giới Tek Experts triển khai mô hình này và dự kiến bắt đầu vào trung tuần thứ 3 của tháng 11. Mục tiêu Tek Academy trong năm nay đào tạo 400 học viên và cuối năm sau là 900 học viên.

Bà McCarthy, giám đốc nhân sự của Tek Experts toàn cầu tới thăm Đại học Hà Nội trao đổi về chương trình hoạt động của Học viện Tek Academy.

Trong suốt thời gian đào tạo chuyên sâu 3 tháng với kinh phí hỗ trợ 100% từ Tek Experts, các bạn sinh viên vừa được học, vừa được làm, có cơ hội tham gia vào các dự án tại Tek Experts Vietnam và có thể nhận được thù lao cho phần công việc đã hoàn thành. Bên cạnh đó, sau quá trình đào tạo, ngoài việc có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí phù hợp tại Tek Experts Vietnam các sinh viên sẽ được Tek Experts Vietnam cấp các chứng chỉ đào tạo nội bộ của công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng giám đốc Tek Experts Vietnam cho biết: "Sinh viên Việt Nam rất thông minh nhưng còn hạn chế các kỹ năng mềm. Chúng tôi xây dựng Học viện Tek Academy để mở ra cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam bổ sung các kiến thức/kỹ năng còn thiếu và cung cấp những chương trình đào tạo thực tiễn, giúp các bạn có thể sử dụng một cách tự tin trong công việc. Tek Academy là chiến lược lâu dài, bền vững của Tek Experts Global tại thị trường trọng điểm Việt Nam ít nhất trong 5 năm tới".

Nguyên Đức