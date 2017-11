Oukitel giảm giá một loạt smartphone trong ngày 11/11, mức giá mới từ 58,49 USD

Oukitel (Trung Quốc) vừa công bố sẽ giảm giá smartphone bán ra trên toàn cầu trong một ngày duy nhất, 11/11. Trong dịp này, công ty sẽ giảm giá bán của 13 smartphone thuộc các dòng sản phẩm K, U và C.

Oukitel, một trong 13 công ty sẽ bán smartphone với mức giá hấp dẫn nhất tại tuần lễ mua sắm toàn cầu trên Aliexpress, vừa công bố giảm giá một loạt smartphone, mức giá bán mới sẽ từ 58,59 – 218,99 USD. Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng ứng cho sự kiện mua sắm mùa Giáng sinh sắp tới.

Cụ thể, công ty Trung Quốc sẽ mang tới 7 smartphone dòng K, nổi tiếng với dung lượng pin lớn, bao gồm K4000 Plus (4000mAh), K5000 (5000mAh), K6000 Plus (6000mAh), K3 (6000mAh), K10000, K10000 Pro và K10000 MAX (cùng 10000mAh). Bên cạnh đó là 4 dòng sản phẩm U bán khá chạy của công ty gồm U20 Plus, U22, U11 Plus và U16 MAX. Công ty cũng áp dụng mức giá hấp dẫn với các smartphone dòng C, ấn tượng bởi màn hình vô cực, là C8 và C5 Pro.

Mức giá bán cụ thể như sau:

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được giảm giá trong dịp này, bạn có thể truy cập tại đây.

G.L