iPhone 8 Plus là chiếc iPhone Plus đầu tiên bán chạy hơn phiên bản thường

Tuy nhiên iPhone 7 vẫn là chiếc smartphone bán chạy nhất trên toàn cầu trong quý 3 vừa rồi (theo thống kê của Canalys).

Theo GSMArena, thống kê mới nhất từ Canalys trong quý 3 cho thấy trong 2 mẫu iPhone mới bán ra thì iPhone 8 Plus bán chạy hơn iPhone 8. Lần đầu tiên một phiên bản iPhone Plus 5.5 inch có doanh số tốt hơn so với bản 4.7 inch cùng thế hệ.

Tuy nhiên iPhone 7, dù ra mắt từ năm ngoái nhưng vẫn là thiết bị bán chạy nhất trên toàn cầu trong quý vừa rồi với doanh số 13 triệu chiếc, tiếp đến là iPhone 6s với 7,9 triệu chiếc và thứ 3 là Galaxy J2 Prime của Samsung với 7,8 triệu máy. Điều đặc biệt là nhu cầu mua iPhone SE cũng có xu hướng tăng.

iPhone 8 và 8 Plus có doanh số tổng cộng là 11,8 triệu chiếc, thấp hơn so với 14 triệu của iPhone 7 và 7 Plus trong quý 3 năm ngoái. Trong đó doanh số iPhone 8 Plus là 6,3 triệu chiếc, cao hơn so với 5,4 triệu của iPhone 8.

Canalys cho rằng nguyên nhân khiến nhu cầu mua iPhone 7 tăng mạnh đến từ việc giảm giá sau khi iPhone 8 ra mắt. Apple cũng đang có nhiều lựa chọn iPhone hơn bao giờ hết, tổng cộng là 8 chiếc bắt đầu từ iPhone 6s ra mắt năm 2015.

Doanh số là vậy, nhưng Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới với doanh số quý 3 đạt 82,8 triệu máy, tăng 8,2% và chiếm 22% thị phần, trong đó doanh số Galaxy S8 giảm sút còn dòng J-series tại Ấn Độ và Trung Đông lại rất phổ biến. Với Galaxy Note8, hãng đã bán được 4,4 triệu máy, khá ấn tượng tuy nhiên việc cạnh tranh sẽ ngày càng khó khăn hơn khi nhiều hãng khác cũng bắt đầu tích hợp màn hình 18:9 và viền mỏng vào thiết bị của họ. Các nhà phân tích dự đoán AI và AR chính là con đường giúp Samsung phát triển sau Apple và Huawei (Trung Quốc).

Cuối cùng, hãy nhìn vào mức tăng trưởng 86,9% của Xiaomi so với năm ngoái. Thương hiệu Trung Quốc này bán được 28 triệu máy trong quý 3, đứng vị trí thứ 5 trên toàn cầu sau Huawei và Oppo (thứ 3 và 4).

Phúc Thịnh