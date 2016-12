Công bố 3 bạn đọc trúng máy sưởi dầu và sưởi gốm FuijE

Hôm nay (21/12/2016), VnReview đã tiến hành quay thưởng chương trình tặng bạn đọc 3 chiếc máy sưởi dầu và sưởi gốm FuijE là quà tặng của Công ty Thời Đại Mới (thoidaimoi.vn), nhà phân phối sản phẩm FuijE tại Việt Nam.

Cách đây ít phút, lúc 14h, VnReview đã phát trực tiếp quá trình quay thưởng trên fanpage Facebook của VnReview. Việc quay thưởng vẫn được thực hiện như thường lệ là thông qua trang web Random.org để tìm ra độc giả may mắn dựa trên danh sách các mã số đã cấp cho những người đăng ký tham gia chương trình quà tặng.

Cụ thể, ba bạn đọc may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên trong chương trình quà tặng lần này gồm các bạn có mã số là FJE465 với tên trên Facebook là Văn Thanh Hùng, FJE6249 với tên trên Facebook là Hoang van Vung và bạn thứ 3 có mã số FJE9347 với tên trên Facebook là Hoang Giang.

Máy sưởi dầu FuijE OFR4709

Máy sưởi gốm FujiE CH-2200

Máy sưởi gốm FujiE CH2500

Theo công bố ban đầu, 3 sản phẩm máy sưởi dầu và sưởi gốm FuijE tặng bạn đọc lần này sẽ dành cho 3 bạn đọc may mắn. Bạn đọc may mắn đầu tiên có mã số FJE465 sẽ nhận chiếc máy sưởi dầu FuijE OFR4709, bạn may mắn thứ hai có mã số FJE6249 sẽ nhận chiếc máy sưởi gốm FujiE CH-2200 và bạn thứ ba có mã số may mắn FJE9347 sẽ nhận chiếc máy sưởi gốm FujiE CH2500 có thể treo tường như điều hoà.

Quà tặng sẽ được chúng tôi chuyển tới tận tay các bạn đọc trúng thưởng sau khi công bố và liên hệ được với người trúng thưởng.

Chương trình tặng bạn đọc 3 sản phẩm máy sưởi dầu và sưởi gốm FuijE bắt đầu công bố vào ngày 17/12/2016 và kết thúc đăng ký vào 10 giờ sáng hôm nay (21/12/2016), thu hút 9821 bạn đọc tham gia. Đây là chương trình quà tặng bạn đọc thứ 65 của VnReview. Ngay sau chương trình quà tặng này, VnReview sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình quà tặng tiếp theo.

Ban biên tập VnReview