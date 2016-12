Tặng quà Noel: 3 chiếc USB 128GB của Sandisk dành cho iOS và Android

Công ty Sandisk tại Việt Nam có nhã ý tặng bạn đọc VnReview 3 mẫu thẻ nhớ USB mới bao gồm 01 USB SanDisk iXpand, 01 USB SanDisk Dual Drive Type C và 01 USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0.

Cả ba mẫu USB này đều có dung lượng 128GB, hỗ trợ 2 cổng giao tiếp và đều hỗ trợ mở rộng bộ nhớ cho thiết bị di động, từ iPhone/iPad cho đến smartphone Android hay máy tính/laptop.

Thẻ nhớ SanDisk iXpand

Đây là mẫu thẻ nhớ USB có 2 đầu cắm gồm USB 3.0 và Lightning để mở rộng bộ nhớ lưu trữ cho cho các thiết bị di động chạy trên nền hệ điều hành iOS như iPhone, iPad. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ để chuyển dữ liệu giữa iPhone/iPad và máy tính.

Bản SanDisk iXpand mà VnReview tặng bạn đọc lần này có dung lượng 128GB và hiện đang có giá 3,4 triệu đồng trên thị trường. Tham khảo: SanDisk iXpand: Giải pháp mở rộng lưu trữ cho iPhone

SanDisk Dual Drive Type C

Đây là thiết bị USB 2-trong-1, với hai đầu giao tiếp. Trong đó, một đầu là đầu USB chuẩn 3.1 và một đầu là USB Type-C để cắm vào bất kỳ loại cổng USB nào. Thiết bị có thể thụt đầu vào bên trong để tránh va đập. USB này có bốn mức dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB và 128 GB. Trong đó bản 16 GB có tốc độ ghi khoảng 130 MB/s còn ba bản còn lại được 150 MB/s.

Mẫu USB SanDisk Dual Drive Type C của VnReview tặng bạn đọc là bản có bộ nhớ lưu trữ 128GB và hiện có giá trên thị trường là 950 ngàn đồng. Tham khảo: SanDisk ra mắt USB OTG chuẩn Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive m3.0

Mẫu SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 là giải pháp mở rộng lưu trữ di động mới nhất của Sandisk dành cho người dùng Android hỗ trợ giao tiếp OTG. Theo đó, thiết bị lưu trữ di động này có tính năng thu gọn 2 đầu kết nối là đầu micro-USB và USB 3.0, mang đến giải pháp tiện lợi cho người dùng dễ dàng quản lý các tập tin dữ liệu giữa 2 thiết bị máy tính và thiết bị di động Android. Mẫu SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 mà VnReview tặng bạn đọc lần này có dung lượng 128GB và đang bán trên thị trường với mức giá 920 ngàn đồng.

03 chiếc USB này sẽ dành tặng 03 bạn đọc may mắn của VnReview.vn. Bạn đọc may mắn đầu tiên sẽ nhận USB SanDisk iXpand 128GB, hai bạn đọc may mắn tiếp theo sẽ nhận quà tặng lần lượt là USB SanDisk Dual Drive Type C 128GB và USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0.

Các sản phẩm của Sandisk tặng bạn đọc VnReview.vn lần này đều là hàng mới fullbox chính hãng và được chính đại lý của Sandisk gửi trực tiếp cho các bạn đọc may mắn trúng thưởng của VnReview.

Thời gian đăng ký tham gia chương trình tặng 03 chiếc USB của Sandisk này sẽ bắt đầu từ hôm nay, ngày 22/12/2016 đến ngày 24/12/2016. Thời gian dừng nhận đăng ký tham gia chương trình tặng quà này là vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/12/2016, sau đó VnReview sẽ công bố bạn may mắn trúng thưởng vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Thể lệ tham dự:

- Bạn đọc có tài khoản Facebook.

- Tham gia bằng cách bấm vào nút Đăng ký trong ô chương trình quà tặng ở cuối bài viết. Mỗi bạn đọc tham gia thành công sẽ có một mã dự thưởng được cập nhật trên tường (wall) và được cập nhật trong danh sách những người tham gia trên website của VnReview. Một số trường hợp đăng ký thành công, có trên danh sách những người tham gia trên website của VnReview nhưng mã dự thưởng không hiện lên wall vẫn được coi là hợp lệ.

- Việc quay thưởng sẽ được thực hiện bằng phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên thông qua website random.org và quá trình quay thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Facebook của VnReview. Người may mắn thắng cuộc sẽ được thông báo trên fanpage Facebook của VnReview.

- Thông tin về người thắng cuộc sẽ được đăng trên trang VnReview.vn. VnReview sẽ chuyển quà tặng đến tận nơi người trúng thưởng (trong lãnh thổ Việt Nam).

- Trong vòng 3 ngày làm việc, nếu VnReview không thể liên lạc được với người trúng thưởng, VnReview sẽ tổ chức quay thưởng lại và công bố người trúng thưởng mới ngay trong ngày tiếp theo.

Bạn đọc có thể tham gia chương trình nhận quà tặng 03 USB Sandisk ngay từ bây giờ bằng cách bấm vào nút Đăng ký trong ô chương trình quà tặng ở cuối bài viết. Khi chương trình kết thúc, nút Đăng ký và ô màu cam sẽ không được hiển thị nữa. Bạn phải đăng nhập Facebook mới nhìn thấy nút Đăng ký này. Lưu ý, trường hợp bạn không thấy nút Đăng ký, có thể do đường kết nối Internet của bạn bị chặn truy cập Facebook, khi đó vui lòng truy cập VnReview bằng máy tính khác/đường truyền khác.

