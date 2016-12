Lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông: Nên xóa biển xanh xe dân sự

Lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông: Nên xóa biển xanh xe dân sự

Cơ quan chức năng đã tính đến việc đề xuất chỉ giữ biển xanh cho công an, biển đỏ cho quân đội để làm nhiệm vụ, các xe công còn lại đều chuyển từ biển xanh về biển màu trắng.

Tài xế lái xe biển xanh vi phạm giao thông trên phố bị người dân truy đuổi thời gian qua.

Ngày 23/12, trao đổi với VnExpress về đề xuất xóa biển đỏ, biển xanh đối với xe công, một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng:"Việc xóa biển xanh đối với xe của các cơ quan Trung ương sẽ tạo sự bình đẳng trước pháp luật và dễ quản lý phương tiện".

Theo ông này, cơ quan chức năng đã tính đến việc đề xuất chỉ giữ biển xanh cho lực lượng công an, biển đỏ cho lực lượng quân đội để làm nhiệm vụ, còn lại tất cả các cơ quan, ban ngành khác đều chuyển từ biển xanh về biển màu trắng. "Nhiều nước đã làm như vậy, ví dụ như ở Nga, xe công an biển xanh, taxi màu vàng còn lại các biển giống nhau hết", lãnh đạo Cục CSGT nói.

Tại hội nghị an toàn giao thông ngày 22/12, trước thực tế nhiều xe biển xanh vi phạm giao thông nhưng không bị xử phạt, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai Trần Ngọc Sơn đề xuất đưa biển số xe trên toàn quốc về một màu. "Đảm bảo mọi công dân bình đẳng trước pháp luật", ông Sơn nói.

Đề xuất trên nhận được ý kiến khác nhau từ bạn đọc. Đa số đồng tình, tuy nhiên có quan điểm cho rằng, trong nhiều trường hợp, việc xe bị xử phạt hay không khi vi phạm giao thông, không nằm ở biển mà quan trọng là người ngồi trong ôtô. Hơn nữa việc xóa biển, đổi biển sẽ gây tốn kém.

Xe biển xanh có những đặc quyền gì?

Theo Luật sư Kiều Anh Vũ, Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn, điều 31 Thông tư số 15/2014 của Bộ Công an quy định biển số màu xanh cấp cho xe các cơ quan của Đảng; văn phòng Chủ tịch nước; văn phòng Quốc hội; lực lượng công an...

Điều 22, Luật Giao thông đường bộ đã nêu rõ chỉ những xe sau đây gắn biển xanh mới được quyền ưu tiên (đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự): Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp...

"Do đó, nếu xe biển xanh không thuộc trường hợp được ưu tiên, mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung đều bị xử lý theo quy định", Luật sư Kiều Anh Vũ phân tích.

Theo VnExpress