Công bố 3 bạn đọc trúng quà Noel là USB Sandisk 128GB, 2 cổng

Hôm nay (24/12/2016), VnReview đã tiến hành quay thưởng chương trình tặng bạn đọc 3 chiếc thẻ nhớ USB mới của Sandisk.

Các USB tặng bạn đọc đều có dung lượng 128GB, hỗ trợ 2 cổng giao tiếp và đều hỗ trợ mở rộng bộ nhớ cho thiết bị di động từ iPhone/iPad cho đến smartphone Android hay máy tính/laptop. Ba mẫu này gồm 01 USB SanDisk iXpand, 01 USB SanDisk Dual Drive Type C và 01 USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0.

Cách đây ít phút, lúc 14h, VnReview đã phát trực tiếp quá trình quay thưởng trên fanpage Facebook của VnReview. Việc quay thưởng vẫn được thực hiện như thường lệ là thông qua trang web Random.org để tìm ra độc giả may mắn dựa trên danh sách các mã số đã cấp cho những người đăng ký tham gia chương trình quà tặng.

Cụ thể, ba bạn đọc may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên trong chương trình quà tặng lần này gồm các bạn có mã số: SDK383 với tên trên Facebook là HA Nguyen, SDK10788 với tên trên Facebook ngắn gọn là Tùng và bạn thứ 3 có mã số SDK9128 với tên trên Facebook là Ông Bằng.

Theo công bố ban đầu, 3 sản phẩm USB Sandisk tặng bạn đọc lần này sẽ dành cho 3 bạn đọc may mắn. Bạn đọc may mắn đầu tiên có mã số SDK383 sẽ nhận chiếc USB SanDisk iXpand, bạn may mắn thứ hai có mã số SDK10788 sẽ nhận chiếc USB SanDisk Dual Drive Type C và bạn thứ ba có mã số may mắn SDK9128 sẽ nhận chiếc USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0.

USB SanDisk iXpand

USB SanDisk Dual Drive Type C

USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0

Quà tặng sẽ được chúng tôi chuyển tới tận tay các bạn đọc trúng thưởng sau khi công bố và liên hệ được với người trúng thưởng.

Video ghi lại quá trình quay thưởng trực tiếp

Chương trình tặng bạn đọc 3 chiếc thẻ nhớ USB mới của Sandisk bắt đầu công bố vào ngày 22/12/2016 và kết thúc đăng ký vào 10 giờ sáng hôm nay (24/12/2016), thu hút 13.781 bạn đọc tham gia. Đây là chương trình quà tặng bạn đọc thứ 65 của VnReview. Ngay sau chương trình quà tặng này, VnReview sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình quà tặng tiếp theo.

Ban biên tập VnReview