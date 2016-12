Nhìn lại điện thoại iPhone và Android đời đầu

Điện thoại thông minh ngày nay đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Để có được sự "thông minh" như vậy các mẫu điện thoại iPhone và Android đã phải trải qua nhiều lần nâng cấp. Chúng ta cùng nhìn lại chiếc iPhone và Android đời đầu để thấy được các kỹ sư của Apple và Google "lần đầu làm chuyện ấy" như thế nào.

Mặc dù Google đã tốn công phát triển hệ điều hành Android từ năm 2005, nhưng sau khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đời đầu vào tháng Giêng năm 2007, Google đã phải "đập đi" làm lại một hệ điều hành Android mới. Trong một cuốn sách nổi tiếng của nhà báo Fred Vogelstein, ông này đã viết rằng các kỹ sư của Google nhận ra phiên bản Android mà họ dày công nghiên cứu trong vài năm qua chỉ là đồ bỏ đi sau cuộc "đột kích" chớp nhoáng của Apple.

Google đã từng dự định ra mắt điện thoại Android đầu tiên vào năm 2007, nhưng kỹ sư Chris DeSalvo của Google nói rằng iPhone của Apple đã làm cho kế hoạch này bị xóa sổ. "Đứng ở vị trí người tiêu dùng, tôi thực sự bị iPhone cuốn hút. Tôi muốn sở hữu ngay một chiếc. Nhưng đứng ở vị trí một kỹ sư của Google, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại. Những gì mà chúng tôi nhìn thấy ở iPhone là… quá đẹp. Đó là điều hiển nhiên khi bạn nhìn thấy chiếc điện thoại đó ". Đó là những lời tâm sự của DeSalvo với nhà báo Fred Vogelstein, đã được ghi lại trong cuốn sách nổi tiếng "Dogfight: How Apple and Google went to war and started a revolution?" (tạm dịch: Không chiến: Apple và Google đã phát động chiến tranh và bắt đầu cuộc cách mạng như thế nào?)

Vào đầu năm 2007, các kỹ sư của Google nghiêm túc ngồi trở lại bàn vẽ. Khoảng 18 tháng sau đó, chiếc điện thoại Android đầu tiên đã được ra mắt, đó là HTC Dream, sau này còn được gọi là G1.

HTC Dream không phải là một mẫu nhái iPhone. Nó được trang bị một bàn phím trượt ở phía dưới. Tuy nhiên nó cũng đã tích hợp một số yếu tố thiết kế lần đầu được ra mắt ở iPhone. Phải mất vài năm sau đó các mẫu điện thoại Android mới có được những tính năng và khả năng sử dụng giống như iPhone, nhưng chính HTC Dream đã là người tiên phong mở đường cho các mẫu điện thoại Android trở thành đối thủ nặng ký của iPhone ngày nay.

Video dưới đây của EverythingApplePro đã cho chúng ta thấy iPhone và Android đời đầu hoạt động như thế nào.

iPhone và G1 có sự khác biệt rất lớn về ngoại hình. Vào thời điểm đó, iPhone thực sự xuất sắc. Nó mỏng bằng một nửa G1, vượt trội so với G1 ngay cả khi thông số kỹ thuật phần cứng ít gây ấn tượng. Tuy nhiên, G1 cũng có những ưu điểm riêng mà iPhone không có, chẳng hạn như hỗ trợ đa nhiệm. Camera trên G1 chụp ảnh tốt hơn camera của iPhone đời đầu.

Nếu so sánh với những mẫu điện thoại thông minh ngày nay thì iPhone và Android đời đầu được liệt kê vào dạng "hơi ngu ngơ", vì người dùng chỉ có thể gửi và nhận tin nhắn, thực hiện cuộc gọi. Với iPhone chạy iOS 1.0, người dùng thậm chí còn không thể gửi chuyển tiếp, hay cắt, dán, sao chép tin nhắn – một tính năng rất tiện dụng hiện nay.

G1 được trang bị cấu hình phần cứng kém hơn iPhone. Nó không được trang bị cảm ứng đa điểm. Màn hình hiển thị cũng nhỏ hơn iPhone. Camera trên cả 2 dòng điện thoại đều rất "ít chấm".

Tuy nhiên, cả 2 dòng điện thoại trên đã định nghĩa cho chúng ta cách nhìn nhận và sử dụng thiết bị thông minh. Cả hai đã đặt nền tảng cho những gì mà iOS và Android mang lại cho chúng ta ngày nay. Nếu không có những thiết bị này, điện thoại di động có lẽ đã phát triển theo chiều hướng khác.

Đăng Khoa