MobiFone cho phép đổi số điện thoại không cần thay SIM

MobiFone vừa tung ra dịch vụ cho phép các thuê bao trả trước và trả sau được phép lựa chọn và thay đổi số thuê bao trên điện thoại của mình chỉ với thao tác qua hình thức SMS hoặc thực hiện trên web của MobiFone, ứng dụng My MobiFone để lựa chọn số ưng ý.

Đại diện MobiFone cho biết, sở dĩ MobiFone tung ra dịch vụ này bởi tâm lý khách hàng muốn chọn số hợp với mình như ngày tháng năm sinh, hợp mệnh… để sử dụng dịch vụ. nếu nhà mạng đưa ra dịch vụ này thì khách hàng sẽ chung thủy với số thuê bao đó. Điểm nổi bật của dịch vụ là khách hàng hoàn toàn chủ động thực hiện mọi lúc mọi nơi và không cần hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật của nhà mạng, khách hàng cũng không thay SIM khi chuyển sang một số điện thoại mới.

MobiFone cho biết, các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều trên mạng này đều có thể sử dụng dịch vụ. Các thuê bao có thể chủ động thao tác trên máy điện thoại qua hình thức SMS hoặc thực hiện trên web, trên ứng dụng My MobiFone để lựa chọn số ưng ý. Thuê bao trả sau được đổi sang số trả sau, thuê bao trả trước được đổi sang số trả trước. Số thuê bao chuyển đổi là số thuê bao nằm trong kho đổi số do MobiFone quy định và cung cấp, không trong trạng thái giữ số hoặc đã đổi số thành công.

Tuy nhiên, mỗi thuê bao chỉ được tham gia đổi số duy nhất 1 lần và không được quay lại số cũ sau khi đổi thành công. Số cũ sẽ được MobiFone thu hồi và trả về kho để tái sử dụng cho các thuê bao khác. Sau khi thuê bao chuyển đổi sang số thuê bao mới, số thuê bao mới bị cắt hủy thì không được khôi phục lại số mới đó. MobiFone sẽ tính phí đổi số là 25.000 đồng/lần đổi số.

Trả lời câu hỏi của ICTnews sau khi thực hiện chuyển đổi thông tin và tài khoản của thuê bao cũ sẽ được xử lý thế nào? Đại điện MobiFone cho biết, thông tin thuê bao và tài khoản cũng như thời gian sử dụng của các tài khoản sẽ được bảo lưu sau khi đổi số. Tuy nhiên, các gói cước hoặc chương trình khuyến mại khách hàng đang tham gia, dịch vụ giá trị gia tăng sẽ bị hủy sau khi đổi số.

Đại diện MobiFone cho hay, khách hàng có thể đổi số điện thoại không cần thay SIM qua nhiều hình thức. Cụ thể, đối với hình thức đổi số của SMS, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TIMSO_đầu số_DK gửi 910 sau đó hệ thống sẽ trả về thông tin. Đối với hình thức đổi số qua web thì khách hàng truy cập và trang web doiso.mobifone.vn sau đó đăng nhập và tiến hành đổi số theo hướng dẫn trên trang web này. Các thuê bao cũng có thể tải ứng dụng My MobiFone trên Goog play hoặc App store sau đó đăng nhập trên ứng dụng My MobiFone của mình và tiến hành đổi số bằng cách vào tab "doi so" sau đó nhập dữ liệu theo các trường thông tin tìm kiếm.

Để tìm kiếm số thuê bao mình cần đổi, khách hàng có thể thực hiện theo các bước như sau. Kiểm tra theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối vào cú pháp tin nhắn. Ví dụ: 090_23456*; kiểm tra theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số cuối và thêm "*" ở đầu vào cú pháp tin nhắn. Ví dụ: 090_*45678 gửi 910; kiểm tra các chữ số giữa: Nhập số giữa và thêm "*" ở đầu và cuối vào cú pháp tin nhắn. Ví dụ: 090_*456*. Các số trả về là các số còn lại nằm trong kho quy hoạch, không nằm trong trạng thái đang giữ số hoặc đã đổi số thành công. Sau đó hệ thống trả về tối đa 10 số thuê bao thỏa mãn điều kiện (nếu có).

Sau khi tìm được số cần đổi, khách hàng có thể giữ lại số này mà chưa cần thực hiện chuyển đổi ngay. Thời hạn giữ số: tối đa 30 phút kể từ thời điểm đăng ký giữ số. Nếu không thực hiện chuyển đổi trong thời hạn giữ số thì hết 30 phút hệ thống sẽ tự động trả số về kho.

Theo ICTnews