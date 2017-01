Bằng chứng cho thấy thế giới đang ngày càng tốt hơn

Nếu cho rằng 2016 là một năm tồi tệ, hãy nhìn vào 14 biểu đồ dưới đây và bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Đây là thống kê có liên quan đến những điều cơ bản trong cuộc sống do chuyên gia kinh tế Max Roser đến từ trang web Our World in Data thực hiện.

Theo Business Insider, nhìn vào những thống kê này, bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang ngày một tốt đẹp hơn, con người ngày càng giàu có hơn, giáo dục cũng ngày càng phát triển hơn.

Vậy, nếu cho rằng 2016 là một năm tồi tệ thì bạn nên thay đổi suy nghĩ đó sau khi xem xong 14 biểu đồ dưới đây.

1. Tuổi thọ là một trong những kết quả cho thấy sự tiến bộ của nhân loại. Phần lớn nhờ vào điều kiện sinh con an toàn hơn, tuổi thọ trung bình đã tăng từ 40 tuổi (năm 1838) lên hơn 80 tuổi (năm 2016).

2. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em cũng đã giảm đáng kể trong 150 năm qua, đặc biệt khi trình độ của bác sĩ nâng cao cùng sự xuất hiện của những loại vắc-xin hạn chế nguy cơ mắc các bệnh có thể gây tử vong cho trẻ.

3-4. Thế giới cũng đang "giàu" hơn. Tính đến năm 2015, có khoảng 9,6% dân số thế giới (khoảng 700 triệu người) sống qua ngày với chỉ 1,9 USD (hoặc ít hơn), mà trong biểu đồ gọi là "nghèo khó cùng cực" (extreme poverty).

5. Sự phát triển của chất lượng cuộc sống cũng trùng với thời điểm con người làm việc ít hơn, số giờ làm việc của mỗi người trong 1 tuần cũng không còn quá nhiều so với trước đây. Vào thế kỷ 19, người dân Châu Âu làm việc với thời gian gần gấp đôi so với hiện nay.

6-7. Trên thế giới, xã hội cũng ngày càng "dân chủ" và "ít độc tài" hơn, nền Chủ nghĩa thực dân cũng đã sụp đổ vào những năm 1990. Mặc dù vẫn còn các chế độ chuyên quyền, nhưng dân chủ đang dần trở nên tiêu chuẩn. Hơn một nửa dân số thế giới đang sống trong một nền dân chủ.

8. Các cuộc bạo lực, chiến tranh trên toàn cầu đã suy giảm trong nhiều thế kỷ, từ đó số người chết trong các cuộc chiến tranh cũng ngày càng giảm.

9. Thế giới còn có những động thái nhất định giúp giữ gìn nền hòa bình giữa các quốc gia.

10. Các cuộc diệt chủng (genocides) hầu như đã không còn trong nhiều thập kỷ, điều đó cho thấy con người đang ngày càng khoan dung hơn.

11. Tỷ lệ người biết chữ cũng đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua, từ đó con người có thể thu thập thêm kiến thức và những thông tin bổ ích.

12. Nền giáo dục nói chung đang rất phát triển, tỷ lệ người thất học đã giảm đáng kể từ năm 1970, thời điểm những dữ liệu này bắt đầu được thu thập.

13. Khi internet bắt đầu phổ biến, nhu cầu truy cập vào nó để xem tin tức, kết nối với mọi người cũng tăng cao. Gần như các khu vực trên thế giới đều cho thấy sự tăng trưởng cực kỳ cao của internet, cho dù điều kiện và hoàn cảnh phát triển thì không phải nơi nào cũng giống nhau.

14. Cuối cùng, các thiết bị liên lạc đại chúng (như điện thoại di động) cũng đã tăng trưởng một cách chóng mặt. Từ năm 1990, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động đã tăng trên khắp thế giới. Khi cơ sở hạ tầng được mở rộng, chúng sẽ còn tăng trưởng hơn rất nhiều.

Phúc Thịnh