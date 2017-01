Công bố bạn đọc trúng thưởng Dự đoán Hãng smartphone chăm sóc khách hàng tốt nhất

Tính đến 15h ngày 4/1/2017, chương trình Dự đoán Hãng smartphone chăm sóc khách hàng tốt nhất, trúng Bphone 64GB của VnReview.vn đã có tổng cộng 2897 người tham gia trả lời câu hỏi, trong đó có 4% người trả lời đúng đáp án ASUS.

Hẳn hầu hết bạn đọc VnReview.vn sẽ bất ngờ với kết quả này, bởi có tới 68% bạn dự đoán Samsung, tiếp đó lần lượt là Apple, Oppo. ASUS chỉ đứng thứ tư với 4% trong tổng số độc giả bình chọn.

Kết quả bình chọn của bạn đọc phản ánh khá chính xác chất lượng CSKH của các hãng smartphone hiện nay. Samsung đã 3 năm liền giữ vị trí quán quân về CSKH trong bảng xếp hạng VSR hàng năm. Apple vừa có năm đầu tiên chính thức vào thị trường Việt Nam với nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng CSKH. Oppo vẫn duy trì ổn định hoạt động CSKH ở tất cả các kênh đều tốt. Các hãng đứng ở top cuối cũng trùng với kết quả khảo sát của VnReview.vn.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trong bài viết VSR 2017 - Công bố hãng smartphone chăm sóc khách hàng tốt nhất, ASUS đã vươn lên dẫn đầu nhờ những cải tiến mạnh mẽ trong khâu chăm sóc khách hàng sau bán hàng. ASUS là hãng đầu tiên áp dụng chế độ bảo hành miễn phí tận nơi cho tất cả các smartphone ASUS còn hạn bảo hành -khách hàng chỉ cần gọi điện yêu cầu, sẽ có người tới tận nơi nhận máy của bạn mang về bảo hành, bảo hành xong mang trả tận nơi cho bạn. (Sau ASUS, Huawei cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách này. Samsung chỉ áp dụng với một số dòng máy cao cấp nhất định). ASUS cũng nâng cấp nhiều quy trình CSKH, trong đó có việc hỗ trợ khách hàng qua điện thoại 24/7, gọi lại cuộc gọi nhỡ từ khách hàng, gọi lại kiểm tra mức độ hài lòng của khách hàng nếu thấy khách hàng gọi lên tổng đài nhiều lần, cho khách hàng đặt lịch bảo hành online để thực hiện dịch vụ bảo hành 1 giờ… Nếu bạn mua smartphone, bạn có mong muốn được chăm sóc như vậy không?

Tại sao ASUS nhận được số lượt bình chọn ít? Chúng tôi cho rằng một phần do thị phần smartphone của ASUS tại Việt Nam chưa bằng các hãng khác, phần khác là do những cải tiến về CSKH nói trên chỉ mới được ASUS đẩy mạnh thực hiện từ nửa cuối năm 2016. Nếu bạn chưa từng mua smartphone ASUS thì chắc chắn bạn chưa có dịp cảm nhận chất lượng CSKH của ASUS. Và, sự vươn lên của ASUS cũng một phần là do sự tụt lùi của Samsung. Samsung vẫn đang dẫn đầu về cơ sở vật chất, về số lượng trung tâm bảo hành, về hệ thống call center, nhưng, sự thiếu nhất quán trong cách xử lý vấn đề, và thái độ tiếp đón của nhân viên Samsung thời gian gần đây đã làm giảm đi thiện cảm của chúng tôi khi so sánh với Samsung của 3 năm VSR trước.

Có một bạn đọc dự đoán đúng kết quả ASUS và đoán số người bình chọn sát nhất với tổng số người tham gia trả lời đáp án này. VnReview.vn xin vui mừng công bố, bạn đọc trúng thưởng chiếc Bphone phiên bản 64GB là bạn Tăng Mạnh Tuấn, địa chỉ facebook.com/tangmanhtuan. Chúc mừng bạn Tuấn và chúc tất cả bạn đọc VnReview.vn năm mới nhiều sức khoẻ và thành công.

Ban biên tập VnReview