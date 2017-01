Chiếc micro hát karaoke giá 650.000 đồng bất ngờ phát nổ khi đang sạc

Thông tin một chiếc micro bluetooth hát karaoke đang rộ mốt trên thị trường thời gian qua bất ngờ phát nổ, cháy đen khiến nhiều người lo lắng.

Khoảng 6 tháng trở lại đây, trên thị trường đang rộ "mốt" dùng micro tích hợp loa bluetooth để hát karaoke trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn, laptop, hoặc các thiết bị phát nhạc khác như máy mp3, mp4, ipod... Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chiếc micro bluetooth được cho là đã bất ngờ phát nổ, bốc cháy khiến nhiều người lo ngại.

Chiếc micro cháy đen được cho là đã bỗng dưng phát hỏa mà chưa rõ nguyên nhân

Theo đó, tài khoản C.D.H. đã đăng tải lên trang facebook cá nhân hình ảnh chiếc micro bị cháy đen, khói cháy còn lan ra cả đệm trong phòng:"Nhà ông anh mua 650 nghìn, vừa phát nổ khi đang sạc. May mà vừa về nhà dập lửa kịp, không là cháy nguyên chung cư rồi".

Theo chia sẻ thì chiếc micro này có xuất xứ Trung Quốc, giá 650.000 đồng. Trên thị trường còn có các loại micro tương tự với giá bán siêu rẻ, thấp nhất là 189.000 đồng.

Ngay khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra vô cùng hoang mang và lo lắng vì hiện tại, sản phẩm này đang rất được ưa chuộng và được quảng bá rộng rãi.

"Nhìn nguy hiểm quá, đến mức cháy cả đệm giường như vậy thì thật sự phải để ý rồi. Sản phẩm như thế này bây giờ tràn lan trên thị trường, mọi người cần cẩn trọng để không mua phải hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng", một bạn bày tỏ.

"Chắc do sạc lâu quá dẫn đến nổ đó thôi, nếu muốn an toàn thì các bạn nên sạc trực tiếp qua máy tính, hơi lâu tý nhưng an toàn, tránh để tình trạng thiết bị quá nóng dễ cháy nổ. Với cả khi chọn mua các sản phẩm cũng cần để ý, xem xét kỹ lưỡng hơn", một người khác chia sẻ.

Theo chia sẻ từ người đăng tải hình ảnh này thì micro phát nổ khi đang sạc ngay trên tấm đệm

Cần cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị công nghệ, điện tử

Thời gian gần đây, việc các sản phẩm công nghệ như sạc dự phòng, điện thoại, máy tính bất ngờ phát nổ không phải là hiếm. Anh Trần Minh Hùng – Chuyên viên kỹ thuật điện - điện tử tại Sài Gòn cho biết có 2 nguyên nhân chính có thể khiến thiết bị công nghệ nổ là do pin và sạc.

"Có nhiều pin của thiết bị không chất lượng, nghĩa là các thành phần bên trong pin có chất lượng cũng kém, dễ dẫn đến chập mạch hoặc rò điện sang các linh kiện khác, gây cháy nổ.Chúng ta phải hạn chế tối đa việc vừa sạc pin vừa sử dụng thiết bị, cũng như tránh để thiết bị bị va đập quá nhiều vì rất dễ dẫn đến tình trạng pin bị chai. Cả micro, điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng thế, khi bị chai, pin sẽ phồng lên do ngắn mạch bên trong và rất dễ phát nổ. Cũng cần để ý đến nguồn cấp (chân cắm) lúc sạc. Ví dụ các chân cắm sạc hiện nay dùng chân USB, hoặc chân cắm bị lỏng, sạc không phù hợp với thiết bị, đều sẽ làm hao tổn và chai pin", anh Hùng nhận định.

Những kiểu sạc "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như thế này rất dễ gây hao tổn và khiến pin của thiết bị bị chai. Nguyên nhân cháy nổ cũng từ đây mà ra.

Anh Hùng cũng cho biết với các thiết bị công nghệ, điện tử thì không nên mua những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc vì thời gian gần đây lượng hàng nhái, kém chất lượng xuất hiện nhan nhản trên thị trường.

Theo Tri Thức Trẻ