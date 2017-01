Tôi đã sai khi chuyển từ Android sang iPhone 7 Plus!

Jim Edwards là phóng viên của tờ Business Insider chi nhánh vương quốc Anh. Jim đã chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi mua và sử dụng mẫu điện thoại cao cấp nhất iPhone 7 Plus của Apple. VnReview xin trích đăng bài chia sẻ này.

"Tôi có thể xác định chính xác thời điểm nhận ra mua iPhone 7 Plus là một sai lầm. Đó là khi tôi sử dụng chiếc điện thoại này để phỏng vấn một nhà đầu tư ở London.

Apple đã chơi chiêu khi thiết kế iPhone khiến người dùng không thể ghi âm một cuộc gọi. Việc ghi âm một cuộc hội thoại không phải là bất hợp pháp, đặc biệt là khi tôi đã thông báo trước cho người được phỏng vấn. Điện thoại di động nói chung đã có chức năng ghi âm cuộc gọi từ hơn một thập kỷ rồi. Chẳng hiểu vì lý do gì Apple đã bỏ chức năng này.

OK, được rồi, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Tôi sẽ tải về một ứng dụng ghi âm cuộc gọi.

Không!

Vì Apple khóa chức năng này nên ứng dụng của bên thứ ba chỉ hoạt động nếu tôi kết hợp cuộc gọi thứ nhất với một cuộc gọi khác đến ứng dụng, khi đó ứng dụng sẽ ghi âm lại cuộc gọi. Hơi rắc rối nhưng không phải là không làm được.

Nhưng không!

Tôi phát hiện ra nhà cung cấp dịch vụ di động của mình không hỗ trợ chức năng kết hợp cuộc gọi trên iPhone. Vì thế tôi đã không làm được.

Tôi nghĩ ra một cách khác là sẽ bật loa thoại, và sử dụng ứng dụng Voice Memos của Apple để ghi âm.

Nhưng lần thứ ba tôi thất bại. iPhone đã ngăn chặn việc này!

Tôi đã phải sử dụng đến cách là bật loa thoại iPhone 7 Plus, sau đó sử dụng chiếc điện thoại Android cũ của mình để ghi âm bằng ứng dụng Voice Recorder của Appliqato.

Chiếc Galaxy Note 5 cũ của tôi đã ghi âm lại cuộc phỏng vấn một cách trôi chảy và nó đã chia sẻ file vào Dropbox ngay tức thì. Trên thực tế, khi thực hiện cuộc gọi trên Note 5, tôi có thể sử dụng ứng dụng tự động ghi âm cuộc gọi của Appliqato chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Nhưng những ứng dụng này, những chức năng này, không hề có trên iPhone.

Là một người sử dụng điện thoại để phục vụ công việc, tôi dùng điện thoại tới 18 giờ mỗi ngày. Tôi cần nó làm mọi thứ cho mình. Note 5 là chiếc điện thoại đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi. Nhưng chẳng may tôi đã đánh rơi, làm nứt một đường lớn trên mặt lưng màu vàng của nó.

Bạn có thể đoán tại sao tôi lại mua iPhone không? Tôi là một trong những người mong chờ được sở hữu chiếc Galaxy Note 7, nhưng rất tiếc là nó không được lưu hành nữa. Vào ngày tôi đặt mua Note 7, Samsung đã ra thông báo thu hồi mẫu điện thoại này trên toàn cầu. Tôi phải tìm mua một chiếc điện thoại khác.

iPhone có rất nhiều thứ hay ho, nhưng…

Tôi cần một chiếc điện thoại có màn hình lớn, máy ảnh chụp đẹp và pin hoạt động được lâu. Vì thế, tôi đã giới hạn lựa chọn của mình trong 3 mẫu điện thoại là Galaxy S7, Google Pixel và iPhone 7 Plus. Tôi muốn một sự thay đổi, vì thế tôi đã loại Galaxy S7. Tôi tin rằng những nhà báo công nghệ nên sử dụng cả điện thoại iPhone và Android, đặc biệt khi 80% điện thoại thông minh là Android. 90% blogger công nghệ sử dụng iPhone, vì thế những bài viết của họ về Android thường sai lệch hoặc thiên vị.

Mẫu điện thoại của Apple mà tôi dùng trước đây là iPhone 5. Tôi khá là thích nó. Máy ảnh của iPhone 5 là một bước tiến lớn. Tôi biết rằng iPhone 5 đã được trang bị một viên pin tốt và một máy ảnh đẹp. Vì thế tôi nghĩ nên quay lại với iPhone.

Có rất nhiều thứ để thích trên iPhone 7 Plus

Pin của iPhone 7 Plus rất tuyệt vời. Thật đáng thất vọng nếu đến cuối ngày mà pin tụt xuống dưới 50%. Nếu bạn muốn có một viên pin hoạt động bền bỉ thì iPhone 7 Plus chính là sự lựa chọn tốt.

Trên thực tế, có thể liệt kê một danh sách các ứng dụng hoạt động trên iPhone tốt hơn Android, chẳng hạn như bắt wifi, Twitter và Gmail (trớ trêu thay Gmail lại do cha đẻ của Android là Google xây dựng).

Nhưng kỳ lạ là Instagram lại cho một trải nghiệm rất tồi tệ. Có lẽ nó liên quan đến lịch sử của Apple, khi Táo khuyết vốn không quan tâm đến việc tích hợp đầy đủ các ứng dụng chia sẻ trong iOS.

Máy ảnh của iPhone không còn tốt nhất

Điều ngạc nhiên nhất là máy ảnh của iPhone 7 Plus không tốt bằng máy ảnh trên Galaxy của Samsung, cho dù nó được trang bị ống kính kép. Hiện tại máy ảnh của Samsung đã được các chuyên gia công nghệ đánh giá rất cao. Có lẽ tôi biết lý do vì sao. Samsung dường như nhận ra rằng phần lớn các ảnh chụp được thực hiện trong điều kiện ánh sáng yếu: ban đêm, trong nhà, vào những tháng mùa thu/đông. Chỉ một lượng nhỏ các tấm ảnh được chụp trong ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng tự nhiên của mùa hè. Vì thế Samsung đã tối ưu hóa khả năng chụp tối của máy ảnh. Ảnh chụp từ điện thoại Samsung cho ra màu sắc rất tốt cho dù điều kiện ánh sáng tối tăm. Ngược lại, iPhone 7 Plus tạo ra những bức ảnh nhiễu hơn. Bạn có thể so sánh hai bức ảnh chụp dưới đây do đồng nghiệp của tôi là Rafi Letzter thực hiện:

iPhone 7 Plus (bên trái) và Samsung Galaxy S7 (bên phải)

Máy ảnh của iPhone không phải là xấu. Chỉ là khi bạn đang sử dụng máy ảnh Samsung mà chuyển sang iPhone thì giống như là một bước lùi, đặc biệt nếu so sánh với mức giá đắt đỏ mà bạn phải trả cho chiếc iPhone 7 Plus.

Những hạn chế nhỏ khác

Có một vài hạn chế nhỏ khác của iPhone 7 Plus khi so sánh với đối thủ cạnh tranh Samsung Galaxy:

Hiện vẫn chưa có nút "Quay trở lại" trên iPhone. Khi mở các ứng dụng trên iPhone và muốn quay lại, đôi khi bạn sẽ gặp một mũi tên, lúc khác lại là một nhãn nhỏ biểu thị ứng dụng cuối mà bạn vừa truy cập, đôi khi lại chẳng có gì. Nói chung thì nó vẫn tốt thôi. Nhưng nếu có một nút "Quay lại" riêng thì mọi thứ sẽ đơn giản và gọn gàng hơn.

Tôi rất nhớ nút "Menu" của Android. Không phải các ứng dụng được thiết kế trực quan, nhưng trong Android có một nút giải cứu rất hay – bạn bấm vào nút "menu" và một danh sách các ứng dụng bạn có thể thao tác được hiển thị ngay trên màn hình. Trên iPhone không có chức năng này.

Control Center trên iPhone cho phép bạn bật và tắt wifi, nhưng bạn không thể bật tắt 4G. Bàn phím của iPhone cũng không hiển thị được đầy đủ, trong đó có các con số. Bạn phải bấm vài nút mới gõ được các con số.

Nhưng một đặc điểm khiến iPhone thực sự tụt hậu so với Android là màn hình Notification (Thông báo). Qua các dòng sản phẩm iPhone, Apple đã có nhiều cải tiến đối với Notification. Chức năng và cấp độ của Notification và Status Bar (thanh trạng thái) đã khá hơn nhiều. Nhưng ở Android, bạn có thể điều khiển toàn bộ điện thoại từ màn hình Notification. Bạn cũng có thể tùy chỉnh nó theo ý thích.

Tóm lại, iPhone 7 Plus của tôi rất tốt. Nhưng nó không xứng đáng với cái giá 1.159 USD (bao gồm cả dịch vụ bảo hành Apple Care) mà tôi phải trả. Vì thế tôi sẽ chờ đợi các điện thoại Android mà Google và Samsung ra mắt trong thời gian tới.

Đăng Khoa