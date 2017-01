Top 11 bộ phim hài Mỹ đáng xem trong dịp Tết

Trong dịp nghỉ Tết nguyên đán, nếu như bạn đang tìm kiếm nội dung giải trí nhẹ nhàng, có chất lượng thì những bộ phim hài dưới đây là một sự lựa chọn.

Dưới đây là danh sách những bộ phim hài Mỹ rất thú vị do trang BrightSide gợi ý, VnReview.vn xin phép lược dịch và giới thiệu tới bạn đọc để góp phần mang lại những tràng cười sảng khoái và góp phần xua tan những phiền muộn sau những ngày làm việc căng thẳng. Hầu hết các phim đều có thể tìm thấy trên các dịch vụ xem phim trực tuyến trả phí hoặc miễn phí.

The Nice Guys (2016)

Những chàng trai ngoan

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 70 thế kỷ trước tại Los Angeles với những bản nhạc Jazz cổ điển quen thuộc, tại đó các thám tử tư đang gặp vận xui Holland March và Jackson Healy có dịp buộc phải làm việc cùng nhau để phá vụ án một cô gái mất tích và một cái chết của một ngôi sao khiêu dâm dường như không liên quan gì tới vụ mất tích nọ. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra này họ đã khám phá ra một âm mưu ít ai ngờ tới…

Spy (2015)

Quý bà điệp viên

Nếu bạn đã quá chán với những phim điệp viên truyền thống thì bộ phim hài Spy (2015) với tựa Việt "Quý bà điệp viên" có thể sẽ là lựa chọn của bạn. Phim kể về nữ nhân viên phân tích Susan Cooper của CIA với ngoại hình "không ấn tượng cho lắm", không giỏi giao tiếp với đàn ông và gần như trải qua cả ngày với công việc bàn giấy nhàm chán để làm hậu phương cho mọi người trong nhóm.

Nhưng rồi bước ngoặt đã tới khi đồng đội của cô bị lộ thân phận do sự phản bội của một đồng nghiệp khác, trước tình thế đó Susan đã tình nguyện tham gia sứ mệnh điệp viên nằm vùng trong đường dây buôn bán ma túy dưới vỏ bọc mới, với lý do cô chưa từng "thực địa" nên khó bị phát hiện. Liệu nữ điệp viên vụng về Susan sẽ giải cứu thế giới như thế nào? Phim có sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh Melissa McCarthy, Jason Statham và Jude Law.

The Guard (2011)

Lực lượng cảnh sát

Đứng trước tình cảnh nhìn mẹ mình đang chết dần chết mòn, trung sĩ cảnh sát Gerry Boyle tại một thị trấn nhỏ ở Ireland vốn rất ngang bướng và gần như không có khiếu hài hước buộc phải phối hợp với nhân viên FBI Wendell Everett để phá án, một đường dây buôn bán ma túy quốc tế tầm cỡ.

Từ một gã cảnh sát "hư hỏng" và mê gái mại dâm… giờ đây Boyle lại phải hợp tác với một nhân viên FBI "chuẩn không cần chỉnh", liệu kết cục của anh chàng trung sĩ này sẽ như thế nào? Đây là một trong những bộ phim về tội phạm đặc trung kiểu Anh, không có tiết tấu nhanh kiểu Mỹ nhưng rất đáng xem.

The Heat (2013)

Cuộc chiến nảy lửa

Một điệp viên FBI và một nhân viên cảnh sát thành phố Boston được giao nhiệm vụ cộng tác với nhau trong vụ săn tìm gã trùm ma túy gian manh. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi đặc vụ FBI Sarah Ashburn vốn là người quá nguyên tắc lại phải gán ghép với nữ cảnh sát Shannon Mullins "hễ đụng một tí là dỗi"?

Trainwreck (2015)

Khi trái tim lên tiếng

Trong phim, Amy là người phụ nữ chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ đủ nghiêm túc dù đã "qua tay" rất nhiều cuộc tình. Đang chán nản trong tình yêu và ngập đầu vào công việc làm báo cho một tạp chí lớn về đàn ông, cô được giao nhiệm vụ viết bài về Aaron, một anh chàng bác sĩ thể thao trẻ tuổi tốt bụng và lập tức bị cuốn vào những cung bậc cảm xúc khó tả… Điều thú vị của bộ phim là nữ diễn viên chính Amy Schumer trong vai Amy cũng chính là nhà biên kịch cho bộ phim này và kịch bản của phim dựa trên trải nghiệm của chị về cuộc sống tình dục của phụ nữ thành thị hiện nay.

Run Fatboy Run (2017)

Mất lực vì yêu

Bộ phim còn có tựa Việt là "Mất lực vì yêu" hoặc "Chạy đi, anh béo!", kịch bản của phim kể về gã trai thô kệch Dennis Doyle phải làm bất cứ điều gì trong cuộc chạy đua giành giật tình cảm của mình, kể cả phải chạy Marathon ở London đi chăng nữa. Anh muốn giành lại tình cảm và sự tôn trọng của Libby, vị hôn thê mà anh từng từ bỏ ngay trong đám cưới của họ khi nghe tin cô đang mang thai, để rồi 5 năm sau anh mới nhận ra đó là người phụ nữ của đời mình. Để được chấp nhận sự hối lỗi và cho phép quay lại, anh phải chạy marathon đường trường, nhưng liệu cô gái của anh có quay lại khi anh hoàn thành cuộc đua hay không, khi mà hiện tại cô cũng đã có người yêu mới?

Up for Love (2016)

Un homme à la hauteur | Đôi đũa lệch

Đúng như tựa đề Phim kể về cô nàng luật sư tài sắc vẹn toàn Diane trong bối cảnh vừa dứt khoát đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của cô. Tưởng như cuộc sống cứ thế trôi đi, cho tới một ngày Diane nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ mặt, đó là Alexandre – anh vô tình nhặt được chiếc điện thoại của cô đã đánh rơi. Đây cũng là một khởi đầu định mệnh và cô nàng luật sư dần bị anh thu hút. Tuy nhiên, đúng như tiêu đề tiếng Pháp của nó, họ là một đôi đũa lệch khi mà "chàng trai hoàn hảo" của cô chỉ cao vẻn vẹn có… 1m5, khiến họ rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười, một bộ phim hài đặc sắc kiểu Pháp dưới tay các nhà làm phim người Mỹ.

Just Go With It (2011)

Cô vợ hờ

Trong phim, Danny là một bác sĩ phẫu thuật đào hoa nhưng bị ám ảnh bởi một mối tình không thành 20 năm về trước, rốt cuộc anh đã nảy ra một độc chiêu "cưa gái" hiệu quả. Theo đó, chàng ta luôn mang nhẫn cưới giả theo và vờ như mình là gã đàn ông đã có vợ nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Dưới vỏ bọc bất hạnh ấy, đã có không ít cô gái trẻ đẹp ngã vào lòng anh chàng bác sĩ đào hoa này. Cho tới một ngày chiêu trò của Danny bị "phá sản" khi anh vướng phải tiếng sét ái tình với một cô giáo Palmer có thân hình bốc lửa…. Lỡ miệng bảo là đã có vợ, giờ đây Danny phải làm sao?

Hot Fuzz (2007)

Siêu cớm

Nicholas là một trong những cảnh sát giỏi nhất ở Sở cảnh sát London, nhưng chính vì thế cũng có nhiều kẻ ghen ghét và tìm cách đẩy anh về công tác ở một vùng quê nông thôn, nơi đây anh phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới cũng như đối tác mới của mình là Danny Butterman. Trong khi đó, anh chàng Danny này lại là một chàng trai trẻ măng, cậu quyết định gia nhập ngành cảnh sát chỉ vì những thần tượng cảnh sát trên màn ảnh như Mel Gibsons. Lần này có dịp làm việc với Nicholas khiến Danny rất đỗi kỳ vọng và hãnh diện, tuy nhiên đời không như phim, chính "người hùng" Nicholas lại là người giúp Danny hiểu thêm về thực tế nghiệt ngã khác xa với mơ mộng như thế nào trong một những vụ giết người hàng loạt đang diễn ra ở đây.

The Proposal (2009)

Lời cầu hôn

Trong vai trò Trưởng ban biên tập của nhà xuất bản Colden Books, tính cách lạnh lùng của Margaret Tate khiến những nhân viên của cô ghen ghét, tuy nhiên cô là một kẻ kiêu ngạo nên chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến xung quanh. Cho tới một ngày cô nhận được lệnh trục xuất về Canada, Margaret liền ép trợ lý của mình là Andrew phải lấy cô để cô có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ và ở lại đây. Đổi lại, cô sẽ đảm bảo "tương lai" cho anh chồng hờ kiêm trợ lý của mình ở nhà xuất bản này. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng giống như cô sắp đặt…

The Hangover (2009, 2011 và 2013)

Ba chàng ngự lâm

Một trong những series phim hài dễ gây cười "phọt cả nước miếng" của điện ảnh Mỹ. Phim gồm 3 phần, trong phim, một nhóm bạn thân gồm 4 chàng trai đã quyết định làm một chuyến du lịch tới Las Vegas, tại đó họ dự tính quậy một bữa ra trò, kiểu "tiệc chia tay độc thân" trước ngày cưới của một người trong nhóm.

Trailer chính thức của Hangover (2009)

Tuy nhiên, sau một đêm say xỉn, họ thức dậy và nhận ra chú rể tương lai – một thành viên trong nhóm – đã mất tích, nhưng không ai nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra cũng như vì sao một người trong số họ bị mất một chiếc răng, hay vì sao con hổ lại nằm trong nhà tắm?! Cả ba bắt đầu hành trình đi tìm người bạn mất tích của họ và dần dần họ nhận ra những trò điên rồ mà họ đã làm trong đêm trước đó, một phần của bản năng trong họ - những gã siêu quậy!

TM