Thuốc lá điện tử phát nổ thổi bay 7 chiếc răng

Một người đàn ông ở tiểu bang Idaho (Hoa Kỳ) đã khá đen đủi khi bị thuốc lá điện tử phát nổ làm gãy đến 7 chiếc răng, gây bỏng cấp độ 2.

Thuốc lá điện tử (tên tiếng Anh là e-cigarette hay Vape) là một thiết bị mới thịnh hành trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Thực ra thuốc lá điện tử đã ra đời từ khoảng 5 thập kỷ trước, nhưng hồi đó nó rất cồng kềnh, không thể dễ dàng bỏ túi như phiên bản hiện tại. Vào những năm 2000 thuốc lá điện tử nhỏ gọn mới thịnh hành ở Mỹ và sau đó lan ra khắp thế giới. Thuốc lá điện tử được cho là có ưu điểm hơn thuốc lá thường vì không gây hôi miệng, hơi thở không có mùi, không có chất nicotine từ lá thuốc lá. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử có mặt trái là chứa nhiều hoá chất độc hại. Một nghiên cứu được công bố trên Environmental Science & Technology cho thấy trong khói thuốc lá điện tử tồn tại nhiều chất có khả năng gây ung thư cho con người.

Theo tạp chí Consumerist, một người đàn ông ở tiểu bang Idaho, anh Andrew Hall cho biết anh đã phải trải qua cơn đau dữ dội khi thuốc lá điện tử phát nổ bên trong miệng. Andrew đã đăng lên Facebook cá nhân chia sẻ về tai nạn của mình: "Tôi đã hút thuốc lá điện tử trong khoảng 1 năm nay. Tôi xin đảm bảo đã không thao tác gì sai. Từ khi mua thiết bị này, tôi luôn làm theo hướng dẫn của cửa hàng. Việc thay pin cũng do cửa hàng đảm nhận. Nhưng cuối cùng nó lại nổ tung. Tôi đã mất 7 chiếc răng, bị bỏng cấp độ 2 trên mặt và khoang miệng. Khắp trong miệng là những thứ lổn nhổn từ nhựa, răng và các vật thể khác".

Andrew nói rằng anh sẽ không bao giờ sử dụng thuốc lá điện tử nữa. Anh nói thêm: "Tôi chỉ muốn mọi người nhận ra rằng thuốc lá điện tử có thể phát nổ bát cứ lúc nào mà bạn không hề được cảnh báo trước".

Vào sáng 16/1 anh đã chia sẻ một vài hình ảnh vụ nổ gây đổ vỡ thiết bị trong phòng tắm. Đến sáng 17/1 anh nói rằng đã từ bệnh viện về nhà và hy vọng sẽ sớm bình phục để trở lại làm việc. Anh cũng hy vọng sẽ "được cắm lại một vài chiếc răng vào trong miệng".

Đây là lần thứ hai một thiết bị thuốc lá điện tử phát nổ gây nguy hiểm đến thân thể người dùng. Hồi tháng 10 năm 2015, một người đàn ông cũng đã bị thuốc lá điện tử nổ tung khi đang cầm trong tay.

Thượng nghị sỹ bang New York, ông Chuck Schumer nói rằng Cơ quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phải phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng để điều tra xem pin của thuốc lá điện tử có an toàn hay không. Nếu không an toàn phải tiến hành thu hồi để đảm bảo không có vụ nổ nào tiếp tục xảy ra.

