Google có cơ hội đoạt giải Oscar 2017

Bộ phim Pearl do Google sản xuất vừa được lọt vào danh sách 5 đề cử của hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2017. Đây cũng là phim VR (thực tế ảo) đầu tiên được xuất hiện tại giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Theo Mashable, Pearl là bộ phim hoạt hình ngắn được phát hành vào năm 2016 như một phần trong series Spotlight Story của Google. Nội dung của Pearl kể về câu chuyện cảm động của một người cha nhạc sĩ luôn cố gắng đảm bảo cuộc sống ổn định và nuôi dưỡng tâm hồn yêu âm nhạc cho cô con gái từ năm 6 tuổi tới 20 tuổi. Bối cảnh của bộ phim chủ yếu nằm trong chiếc ô tô của hai cha con.

"Pearl là bộ phim được dành riêng cho các bậc cha mẹ và những ai đang tạo ra vẻ đẹp cho cuộc sống hàng ngày", David Eisenmann, nhà sản xuất của Pearl chia sẻ.

Để xem được Pearl ở định dạng 360 độ, bạn cần có một chiếc kính thực tế ảo như HTC Vive. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem bộ phim này miễn phí ở định dạng 2D trên Youtube. Nhờ công nghệ thực tế ảo, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trong chiếc xe của hai cha con để chứng kiến câu chuyện của họ trong suốt hơn 5 phút của bộ phim.

Việc Pearl được đề cử giải Oscar 2017 có thể thu hút được nhiều hơn sự chú ý của các nhà làm phim Hollywood về thể loại phim thực tế ảo. Điều này cũng góp phần mở rộng ứng dụng của công nghệ thực tế ảo trong cuộc sống, thay vì chỉ giới hạn chủ yếu vào game như trước đây.

Google không phải là công ty công nghệ duy nhất có phim được đề cử giải Oscar trong năm nay. Bộ phim "Manchester by the Sea" do Amazon thực hiện đã giành được đề cử cho hạng mục danh giá "Phim xuất sắc nhất năm" cùng 5 hạng mục khác.

Lễ trao giải Oscar 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 26/2/2017 tại Los Angeles (Mỹ). Đây sẽ là sự kiện được người yêu điện ảnh trên toàn thế giới chờ đợi với nhiều hạng mục cho các thể loại phim khác nhau.

Nguyễn Long