Top 20 quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới

Những quốc gia có chất lượng sống tốt nhất này chủ yếu tập trung ở khu vực Châu Âu và Đông Á.

Những quốc gia có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới là những quốc gia có đủ các tiêu chí hài hòa và cân bằng tốt giữa công việc, cuộc sống, được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng, được sống trong một cơ sở hạ tầng tiện nghi, đầy đủ, chi phí sống và cơ hội việc làm luôn sẵn có. Thậm chí thời tiết tốt cũng là một lợi thế của những quốc gia như vậy.

InterNation, mạng lưới những người sống và làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới, đã thu thập nguồn dữ liệu khổng lồ từ 14.300 người nước ngoài hiện đang sinh sống tại 191 quốc gia và vùng lãnh thổ để thực hiện cuộc khảo sát này. Tất cả đều xoay quanh những câu hỏi liên quan đến chất lượng sống tại nhiều quốc gia dưới góc nhìn khách quan của người nước ngoài sống ở đây.

Chất lượng sống tốt nhất được InterNation chia ra thành 43 tiêu chí khác nhau, trong đó có giải trí, hạnh phúc cá nhân, giao thông, vận tải, sức khỏe và sự giàu có, an toàn và an ninh cao... tất cả đều được đánh giá với thang điểm từ 1-7.

Từ nguồn dữ liệu trên, InterNation đã tổng hợp thành điểm số trung bình và sắp xếp thứ hạng theo các quốc gia có chất lượng sống từ thấp đến cao nhất.

20. Hungary

Hungary những năm gần đây đã có sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng lọt top những quốc gia có chất lượng sống tốt nhờ chi phí sống thấp, cơ hội nghề nghiệp phong phú.

19. Phần Lan

Giáo dục Phần Lan thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình với hơn 74% các bậc phụ huynh đều hài lòng về chất lượng giáo dục. Đây cũng là một đất nước có nền y tế và chăm sóc sức khỏe con người phát triển bậc nhất.

18. Ecuador

Ecuador có mặt trong danh sách này chủ yếu bởi việc những người nước ngoài làm việc tại đây được coi như những vị khách du lịch và được người dân quý mến. Mặc dù vậy, rào cản ngôn ngữ có thể là vấn đề lớn đối với những người muốn ở lại lâu hơn vài tháng hoặc 1 năm.

17. Luxembourg

Luxembourg đã tụt vài hạng so với những năm trước do chi phí sống liên tục tăng cao. Tuy nhiên quốc gia Châu Âu này vẫn xếp trong top các quốc gia có chất lượng sống tốt nhất nhờ cơ hội việc làm, môi trường sống, chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

16. Úc

Úc là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để xây dựng gia đình với nền chính sách cởi mở, luật pháp nghiêm minh, nền giáo dục tân tiến luôn hướng tới chất lượng hàng đầu.

15. Pháp

Pháp hiện đang có số giờ làm việc trung bình chỉ 41 giờ mỗi tuần, rất ít áp lực. Xếp hạng chất lượng và khả năng chi trả cho giáo dục của Pháp luôn ở mức cao.

14. Bồ Đào Nha

Đất nước này được coi là một trong những thiên đường, điểm đến hằng mơ ước của nhiều người nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại đây. Có khoảng 91% người đang sống tại đây được hỏi đều trả lời hài lòng về chất lượng sống của họ.

13. New Zealand

Dù là một quốc đảo nhỏ bé nhưng New Zealand thừa hưởng một khí hậu mát mẻ và thuận lợi quanh năm, bên cạnh đó do không phải chịu áp lực dân số nên New Zealand làm khá tốt dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

12. Canada

Canada nổi tiếng với môi trường cởi mở và thời gian làm việc trong tuần ngắn, điều đó giúp người dân sống tại quốc gia này luôn vui vẻ và hạnh phúc.

11. Hàn Quốc

Quốc gia Đông Á sở hữu khí hậu mùa đông khá khắc nghiệt nhưng bù lại có nền kinh tế rất phát triển, người dân cởi mở. Đây cũng là quốc gia cung cấp nhiều cơ hội việc làm, môi trường thuận lợi để gây dựng sự nghiệp.

10. Thụy Sỹ

Thụy Sỹ thuộc top các quốc gia giàu nhất trên thế giới, cũng bởi vậy chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm tại các quốc gia này luôn đứng hàng đầu thế giới, mặc dù vậy, chi phí sống tại đây có vẻ sẽ hơi đắt đỏ so với nhiều người.

9. Đức

Quốc gia nằm ở Trung Âu này vốn nổi tiếng với nền công nghiệp phát triển, mức lương và cơ hội việc làm luôn đạt mức cao, giúp quốc gia này luôn là một trong những điểm đến đáng mơ ước của nhiều người.

8. Singapore

Singapore, một đảo quốc bé nhỏ ở Đông Nam Á nhưng hiện đang là một trong những quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới với hạ tầng đồng bộ, nền kinh tế và công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao chất lượng sống của người dân. Hiện nay do quá trình phát triển, chi phí sống tại Singapore đang dần đắt đỏ và chi phí chăm sóc sức khỏe cũng dần tăng theo.

7. Cộng hòa Séc

Quốc gia nằm ở Trung Âu này có nền giáo dục và chi phí chăm sóc trẻ khá tốt. Có tới 74% người được hỏi cho biết họ dễ dàng tiếp cận với giáo dục tại đây.

6. Malta

Malta có khí hậu và nền văn hóa địa phương phong phú, đặc biệt rất thu hút người Anh sang đây làm việc.

5. Costa Rica

Quốc gia nằm ở Trung Mỹ Costa Rica có thời tiết ấm áp của miền nhiệt đới, đa dạng ngôn ngữ. Có tới 79% người được hỏi cho biết họ cảm giác như đang ở nhà khi hòa nhập với văn hóa địa phương.

4. Tây Ban Nha

Không quá khó khăn khi thấy Tây Ban Nha luôn lọt trong số các quốc gia có chất lượng sống tốt nhất. Tất cả nhờ thời tiết thuận lợi, người dân địa phương thân thiện và hòa đồng với người nước ngoài.

3. Nhật Bản

Đất nước hoa anh đào trong năm nay đã có sự tăng hạng từ vị trí thứ 7 lên thứ 3. Sự tăng hạng này phần lớn đến từ ý kiến khẳng định Nhật Bản có một cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải rất hoàn thiện và hiện đại. Người nước ngoài tại đây cũng đánh giá cao sự an lạc và chất lượng chăm sóc y tế tại nơi đây.

2. Áo

Áo đã có sự tăng hạng rõ rệt và mạnh mẽ nhờ chất lượng nguồn nước và không khí tại quốc gia này. Cũng bởi vậy chất lượng sức khỏe và các dịch vụ y tế tại Áo cũng phát triển không kém. Bên cạnh đó, có khoảng 72% người được hỏi đánh giá về cơ sở hạ tầng giao thông tại Áo là rất tốt.

1. Đài Loan

Quốc đảo hoặc vùng lãnh thổ Đài Loan là đại bản doanh của rất nhiều các tập đoàn và công ty hàng đầu thế giới như Asus, HTC, MediaTek… Không chỉ có nền kinh tế phát triển, Đài Loan còn hết sức chú trọng tới chất lượng chăm sóc y tế và khả năng chi trả của người dân.

Mỗi năm, danh sách các quốc gia có chất lượng sống tốt nhất sẽ tiếp tục thay đổi tùy theo chất lượng sống thực tế tại mỗi quốc gia. Có lẽ bởi vậy chúng ta sẽ khó có thể biết trong năm sau không xuất hiện nhiều quốc gia mới đang cố gắng vươn mình tới một chất lượng sống tốt hơn.

Mai Huyền