Facebook bắt đầu cho nhân viên nghỉ phép 6 tuần chăm sóc gia đình

Facebook bắt đầu cho nhân viên nghỉ phép 6 tuần chăm sóc gia đình

"Tất cả mọi người nên có thời gian nghỉ ngơi cùng với gia đình của họ", bà Sheryl Sandberg nói.

Nhân vật quan trọng thứ hai ở Facebook là bà Sheryl Sandberg vừa tuyên bố công ty sẽ cho phép tất cả nhân viên được hưởng kỳ nghỉ kéo dài 6 tuần cùng với gia đình. Ngoài ra, bà còn công bố thêm 2 chế độ phúc lợi "hào phóng" khác giành cho nhân viên nghỉ phép. Đó là kỳ nghỉ 3 ngày dành cho những nhân viên đang phải chăm sóc thành viên gia đình bị ốm thông thường, chẳng hạn như con cái bị cảm sốt; và kỳ nghỉ 20 ngày khi có thành viên gia đình vừa ra đi, trước đây kỳ nghỉ này chỉ có 10 ngày.

"Đây là câu chuyện liên quan đến cá nhân tôi", Sandberg nói tại hội nghị Makers, một sự kiện giành cho các nữ lãnh đạo tổ chức tại California. "Chồng tôi mất đột ngột. Facebook đã cho phép tôi nghỉ và lấy lại tinh thần, và giờ đây chúng tôi đang làm điều này nhiều hơn cho các nhân viên".

Sandberg đã trở lại làm việc sau 10 ngày nghỉ vì chồng bà là Dave Goldberg mất vào năm 2015.

Theo Huffington Post, đây là những ưu đãi mới của Facebook. Sandberg, nổi tiếng với vai trò lãnh đạo các cuộc nói chuyện về quyền bình đẳng với nữ giới tại Mỹ, dường như cũng đang gián tiếp phản ứng lại các nhà phê bình, những người đang chú ý đến sự vắng mặt của bà trong các cuộc diễu hành của phụ nữ diễn ra ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Bà liên tục được yêu cầu phải có quan điểm mạnh mẽ hơn chống lại Trump, mặc dù bà đã công khai chống lại một số chính sách. Sandberg cũng kêu gọi có mức lương công bằng, chế độ nghỉ phép giành cho gia đình và bố mẹ của nhân viên và các chương trình giáo dục tốt hơn cho nhân viên.

Mỹ là một trong những nước không trả lương cho nhân viên nữ khi họ nghỉ phép vì lý do chăm sóc gia đình, con cái. Mỹ cũng là nước phát triển duy nhất không buộc các ông chủ cung cấp kỳ nghỉ phép có trả lương cho nhân viên vì lý do ốm đau, sức khỏe. Luật Nghỉ phép vì lý do y tế và gia đình của Mỹ không trả lương cho các nhân viên khi họ nghỉ để chăm sóc con cái hoặc các thành viên gia đình.

Tuyên bố mới của Facebook về việc cho phép nhân viên nghỉ khi gia đình có tin buồn là một sự "hào phóng" đối với các công ty công nghệ. Hiện nay, các công ty chỉ để nhân viên nghỉ ít ngày trong trường hợp này. Đặc biệt, đó là một kỳ nghỉ phép có lương, điều này sẽ có ảnh hưởng lớn.

Giám đốc Facebook phát biểu tại Hội nghị Makers

Trong vài năm qua, các công ty công nghệ dường như đang chạy đua ra chính sách tăng số ngày nghỉ phép cho nhân viên khi họ phải chăm sóc con cái, cha mẹ. Bản thân Facebook năm 2016 cũng đã tăng số ngày nghỉ này lên 4 tháng với cả nam giới và phụ nữ, những người vừa sinh em bé.

Chính sách nghỉ phép có lương khi gia đình chào đón thành viên mới là một nhận thức rõ ràng cho thấy việc chào đón thêm một em bé mới không chỉ là sự kiện cá nhân của riêng nhân viên, mà chính họ cũng cần thời gian để sắp xếp, thích nghi.

"Đó là một bước thực sự tích cực", Ellen Bravo nói, bà là giám đốc Family Values @ Work, một liên minh phi lợi nhuận đang thúc đẩy các công ty ra kỳ nghỉ phép có lương khi nhân viên ốm đau hoặc chăm sóc thành viên gia đình.

Giám đốc Facebook cũng thách thức các công ty khác ra chính sách tương tự với nhân viên. Bà cũng kêu gọi các chính sách chung, rằng tất cả các doanh nghiệp đều có thể "hào phóng" như những "doanh nghiệp công nghệ tỷ USD".

"Tất cả mọi người cần được vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình. Không ai phải suy nghĩ về việc hy sinh gia đình cho công việc cả", bà Sandberg viết trên Facebook. Tại hội nghị Makers, cuộc tranh cãi giữa giới "cổ cồn trắng" tại Silicon Valley và những người còn lại cũng đã dấy lên, trong đó có hai nữ đại biểu Đảng Dân chủ đã đề cử điều luật cho phép các nhân viên Mỹ được nghỉ phép có lương khi chăm sóc bố mẹ.

Hoàng Lan