Năm 2017, TP.HCM sẽ áp dụng vé xe bus điện tử

Vé điện tử thông minh là một trong bốn nhóm giải pháp của TP.HCM nhằm khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn phương tiện vận tải công cộng.

TP.HCM sẽ áp dụng vé xe bus điện tử.

TPHCM đã thông qua giải pháp khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn phương tiện vận tải công cộng. Vé điện tử thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần đạt mục tiêu của TP.HCM thu hút 600 triệu hành khách sử dụng xe bus trong năm 2017.

Theo đó, mô hình vé điện tử thông minh được TP.HCM áp dụng theo hình thức gói thầu BT. Sau khi chọn nhà thầu, Trung tâm vận tải hành khách sẽ chọn phương án triển khai gồm: tuyến điểm thí điểm, cải thiện cơ sở vật chất để phù hợp với mô hình áp dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé.

TP.HCM cũng đã thông qua đề án đô thị thông minh, trong đó phải kể tới hệ thống giao thông thông minh, vấn đề không chỉ của riêng TP.HCM mà còn là mối quan tâm đặc biệt của rất nhiều đô thị lớn trên thế giới. Thông minh hóa hệ thống giao thông chính là việc giảm vai trò của con người trong việc điều hành giao thông.

Hệ thống giao thông thông minh (lntelligent Transport System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ bao gồm các thiết bị cảm biến, điều khiển điện tử, tin học và viễn thông trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải. ITS là công nghệ mới phát triển trên thế giới, được sử dụng để giải quyết các vấn đề của giao thông đường bộ. ITS sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện giao thông lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông phục vụ cho việc lưu thông tối ưu trên đường cao tốc nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Trước đó, hồi giữa tháng 6/2016, UBND TP HN đã đồng ý cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống thẻ vé điện tử trên toàn bộ các xe bus nội đô có trợ giá do Tổng Công ty quản lý.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, mạng lưới xe bus có trợ giá tại Hà Nội hiện nay gồm 67 tuyến với 1.200 xe bus, sản lượng vận chuyển năm 2015 đạt 432 triệu lượt hành khách.

Hiện thẻ vé tháng xe bus được phát hành bằng thẻ giấy, có dán tem hàng tháng để kiểm soát nhưng bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý doanh thu, sản lượng, thậm chí gây thất thoát.

Theo ICT News