Top 11 bộ phim Mỹ hay nhất dành cho Valentine

Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 đã cận kề, không phải ai cũng có điều kiện hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch lý tưởng bên người mình yêu thương. Lúc đó, việc cùng nhau thưởng thức những bộ phim lãng mạn cũng là một gợi ý không tồi.

Dưới đây là top 11 bộ phim lãng mạn mà bạn đọc có thể tham khảo và tìm xem trong dịp lễ Valentine này. Danh sách này do VnReview.vn chọn lọc và giới thiệu dựa trên các gợi ý của chuyên trang Lifehack và Vogue:

Love Story | 1970

Chuyện tình

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng Love Story, phim kể về tình yêu giữa cô gái Jenny lam lũ đến từ đảo Rhode và chàng sinh viên luật Oliver thuộc tầng lớp "danh gia vọng tộc" ở Boston. Bất chấp sự khác biệt về hoàn cảnh và sự ngăn cản của gia đình Oliver, họ vẫn yêu nhau và kết hôn với nhau sau bao nhiêu thăng trầm và tranh đấu. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì Jenny bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo… Cũng như tiểu thuyết cùng tên, phim chứa nhiều lời thoại hài hước, đối đáp dí dỏm kiểu Mỹ.

Trích dẫn trong phim :

- Oliver, nếu anh không làm gì khác mà cứ nhìn em học thì anh sẽ trượt mất thôi.

- Anh không nhìn em học mà là anh đang đọc.

- Hmm, anh nhìn chân em.

- Thỉnh thoảng thôi, mỗi khi hết một chương.

- Sách của anh có những chương ngắn quá đấy.

When Harry Met Sally | 1989

Khi Harry Gặp Sally

When Harry Met Sally là bộ phim phù hợp với nhiều đối tượng khán giả bởi chất tình cảm lãng mạn hài mang đến phút giây ngọt ngào, vui vẻ. Tình tiết chính của phim là cuộc đời của hai nhân vật Harry (Billy Crystal) và Sally (Meg Ryan), mốc thời gian kéo dài từ lần gặp mặt đầu tiên của họ cho đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người 12 năm sau đó. When Harry Met Sally gây ấn tượng bởi nhiều câu thoại dí dỏm, sự phối hợp diễn xuất ăn ý của cặp diễn viên Crystal và Ryan cùng những cảnh quay đẹp mắt ở thành phố New York.

Trích dẫn trong phim :

"Em biết đấy, em có thể là người phụ nữ hấp dẫn đầu tiên tôi không muốn ngủ cùng trong đời".

Romeo and Juliet | 1996

Một bộ phim được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare dựa trên câu chuyện có sẵn thời Trung Cổ ở Ý. Phim lấy bối cảnh tại thành phố hiện đại ở bãi biển Verona, nơi 2 gia đình Montagues và Capulets nuôi mối thù truyền kiếp. Oái ăm thay, con cháu của họ là chàng Romeo (Leonardo DiCaprio) và nàng Juliet (Claire Danes) đem lòng yêu nhau... Liệu rằng câu chuyện vượt thời gian cùng của "người yêu vượt qua ngôi sao" sẽ đi tới đâu, cả 2 liệu sẽ được mãi mãi bên nhau?

Sự sáng tạo đột phá cùng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên chính đã khiến bộ phim thành công ngoài mong đợi, mang lại lợi nhuận gấp 3 lần kinh phí bỏ ra và được nhiều người xem tán thưởng.

Trích dẫn trong phim:

- Anh chỉ muốn chìm dưới gánh nặng của tình yêu…

Titanic | 1997

Được dựng lại dựa trên vụ đắm tàu Titanic – một trong những thảm kịch của thế kỷ 20. Trong phim, Rose Dewitt (Kate Winslet) được gia đình đính ước sẵn với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley. Có lẽ cuộc đời của cô gái xinh đẹp cứ thế diễn ra theo sự sắp đặt của gia đình và bà mẹ háo danh hám lợi, nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô bước chân lên con tàu lớn nhất thời đó – Titanic, nơi cô gặp Jack (Leonardo Dicaprio), chàng họa sĩ nghèo bon chen lên tàu, cuộc gặp gỡ định mệnh của họ trên con tàu Titanic được đạo diễn kiêm nhà biên kịch James Cameron làm cho bất hủ cùng với ca khúc chủ đề của phim "My heart will go on".

Trích dẫn trong phim:

"Năm nghìn con người rơi thẳng xuống biển khi Titanic bị chìm. Có tới 20 chiếc thuyền ở xung quanh đó và chỉ có duy nhất một chiếc quay lại. Sáu người được cứu, trong đó có tôi. Sáu... trong số năm nghìn người. Bảy trăm người trên những con thuyền kia chẳng làm gì ngoài chờ đợi. Chờ để chết, chờ để sống, chờ một sự xá tội sẽ chẳng bao giờ đến".

"Vẫn còn đó một người tên là Jack Dawson. Anh ấy đã cứu tôi theo đúng cách mà một con người có thể được cứu".

You've got mail | 1998

Bạn có thư

Với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi nam tài tử Tom Hanks và nữ diễn viên Meg Ryan, You've got mail là chuyện về hai người sống ở New York quen nhau trên mạng và rất cảm mến nhau. Nhưng ở đời thường, họ không ngờ lại là đối thủ của nhau: Anh là ông chủ tiệm sách lớn. Cô là chủ tiệm sách nhỏ và họ đối đầu trong việc cạnh tranh... Và rồi, anh phát hiện ra nàng chính là người mình quen trên mạng...

Trích dẫn trong phim :

- Ôi trời, anh ước gì em đang ở đây

- Em đang tới nè

- Anh nghĩ em sẽ không muốn tới trễ đâu

Sweet November | 2001

Tháng 11 Ngọt Ngào

Trong phim, anh chàng say mê công việc hơn bất cứ thứ gì trên đời Nelson (Keanu Reeves) chỉ thực sự thay đổi khi tình cờ gặp cô gái lập dị nhưng có nụ cười thiên thần- Sara (Charlize Theron) ở cuộc thi bằng lái xe. Lúc đó, khi Nelson phải cầu cứu cô nàng lạ mặt cho mình xem bài. Hậu quả là Sara bị giám khảo đuổi ra khỏi phòng thi và cô tìm đến "ăn vạ" chàng Nelson. Cực chẳng đã, anh chàng phải chiều theo mọi trò kỳ quặc của cô dù anh là người tham công tiếc việc… Phim dù kết thúc buồn nhưng vẫn để lại cho khán giả, cảm giác ngập tràn yêu thương không nuối tiếc.

Trích dẫn trong phim:

- Cậu biết đấy, anh ta đòi cầu hôn mình

- Dĩ nhiên, đây đâu phải là người đàn ông đầu tiên làm thế với cậu đâu?

- Tất nhiên là không, nhưng đây là lần đầu tiên tớ muốn nói "Đồng ý"

Love Actually | 2003

Yêu thực sự

Bộ phim là một tập hợp gồm 8 mối tình lãng mạn được lồng ghép với nhau để tạo nên một bức tranh toàn cảnh về tình yêu đẹp đẽ. Từ mối tình của một Tân thủ tướng Anh (Hugh Grant) với cô gái pha trà tầm thường (Martine McCutcheon), cho đến tình yêu của một nhà văn đến từ miền Nam nước Pháp mong hàn gắn lại mối tình đã tan vỡ nhưng rốt cuộc lại rơi vào một mối tình khác. Mỗi một cặp lại có một sắc thái tình yêu khác nhau, giúp bạn tìm thấy phần nào của mình trong đó, phim cứ như một bản nhạc thủ thỉ nhẹ nhàng về một trong những sáng tạo vĩ đại của cuộc sống: Tình yêu…

Trích dẫn trong phim:

"Tình yêu có mặt khắp quanh ta. Đó có thể là tình cảm giữa cha con, mẹ con, vợ chồng, những đôi tình nhân, những người bạn cũ..."

Lost in Translation | 2003

Lạc lối ở Tokyo

Phim là bản nhạc dịu êm nhẹ nhàng đi vào lòng người với câu chuyện về chàng diễn viên sắp hết thời Bob Harris (Bill Murray) và cô cử nhân triết học Charlotte (Scarlett Johansson), họ cùng rời nước Mỹ để rồi vô tình gặp nhau ở Tokyo (Nhật Bản). Nơi đây chứa đầy sự hào nhoáng hoa lệ, nhưng cũng vì thế nó dễ mang lại sự cô đơn, nhờ mối tương duyên đồng cảm ấy đã đưa họ đến với nhau, tạo ra một mối quan hệ lạ lùng nhưng vô cùng lãng mạn…

Trích dẫn tiêu biểu trong phim :

"Em có thể giữ bí mật không? Anh đang phải cố gắng thoát khỏi nó đây! Anh vẫn đang kiếm tìm một ai đó giống như một người bạn đồng hành. Điều đầu tiên anh nghĩ là chúng ta phải ra khỏi quán bar này, rồi tìm một cái khách sạn, một thành phố và tiếp tới là cùng đi về một vùng quê nào đó. Em đi với anh chứ?"

50 First Dates | 2004

50 Lần Hẹn Đầu Tiên

Trong phim, Lucy (Drew Barrymore) là cô gái bị mất trí nhớ sau tai nạn thảm khốc, sau đó mỗi lần ngủ dậy cô lại quên tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm qua. Henny (Adam Sandler) là bác sĩ thú y làm trong công viên thủy sinh tại Hawaii, anh đã đem lòng yêu Lucy và tìm mọi cách để cô nhớ lại mọi thứ, từ đây những tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra. Nhưng hơn cả, đây là bộ phim thật sự rất cảm động và các bạn nên bỏ lỡ…

Trích dẫn trong phim:

- Anh chỉ nghĩ đến em suốt cả buổi sáng trong lúc vuốt ve con hải mã của anh

- Okay, đồ biến thái! Tôi nghĩ là anh nên đi đi

- Cái gì cơ? Anh chỉ đùa một chút về những gì chúng ta đã nói vào hôm qua thôi.

- Hôm qua ư? Tôi chưa từng gặp anh!

P.S. I Love You | 2007

Tái bút: Anh yêu em

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim là câu chuyện đầy cảm động và lãng mạn về Holly Kennedy (Hilary Swank) - người đã mất chồng 7 năm trước khi bởi căn bệnh não quái ác. Quãng thời gian sau khi người chồng ra đi mãi mãi quả thực là một cơn ác mộng đối với người góa phụ. Holly tưởng chừng có thể chết theo người chồng thương yêu của mình để trốn thoát khỏi khoảng trống đớn đau mà anh để lại. Và rồi, đã có một phép màu xảy ra, đó chính là lá thư từ chính người chồng đã gửi lại...

Trích dẫn trong phim:

"Cô ấy đã được thượng đế trao cho món quà tuyệt diệu nhất đó là cuộc sống này. Có những lúc món quà ấy bị lấy mất quá sớm một cách tàn nhẫn, song điều quan trọng là bạn sống đúng nghĩa chứ không phải là cuộc sống đó kéo dài trong bao lâu".

500 Days of Summer | 2009

500 ngày yêu

Chắc hẳn bạn đã từng xem phim này và dịp Valentine là một cơ hội lý tưởng để ngồi xem lại nó. Một bộ phim hài hước, lãng mạn, pha lẫn với âm nhạc lôi cuốn một cách hoàn hảo. Cô là một người không tin rằng có tình yêu tồn tại trên thế gian này. Anh là một người đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. 500 ngày bên cô là cả thế giới mơ mộng với anh, nhưng liệu họ có đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu hay không?

500 Days of Summer được ví như một cuốn cẩm nang vào đời cho những ai bắt đầu chập chững biết yêu, đừng quá bi quan khi bỏ lỡ cô gái "mùa Hạ", bởi sau đó bạn sẽ có dịp là quen với cô gái "mùa Thu", "mùa Xuân". Ngoài nỗ lực về hoàn thiện bản thân để sẵn sàng cho các cơ hội sắp đến thì sự tự tin và thời điểm cũng rất quan trọng.

Trích dẫn trong phim :

"Có những người sinh ra chỉ để phải lòng với ai đó… nhưng không có nghĩa họ sẽ được ở bên nhau".

"Con người thay đổi, cảm xúc thay đổi. Điều đó không có nghĩa là tình yêu từng được sẻ chia không chân thành hay không có thật. Điều đó đơn giản nghĩa là thỉnh thoảng khi người ta lớn lên, người ta lớn lên theo các cách khác nhau".

Dĩ nhiên trên đây là những bộ phim được lựa chọn dựa theo chủ quan của người viết. Hãy cùng chia sẻ cảm nhận và gợi ý bộ phim mà bạn muốn xem trong ngày lễ Valentine này với VnReview.vn qua phần bình luận dưới đây.

TM