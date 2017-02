Youtube chấm dứt quan hệ với PewDiePie vì đăng video bài Do thái

Youtube đã quyết định chấm dứt quan hệ với PewDiePie, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trên nền tảng này. Nguyên nhân là do PewDiePie bị phát hiện đã đăng tải một số video có nội dung bài Do thái.

Theo Business Insider, đại diện của Youtube xác nhận là họ đã hủy hợp đồng làm chương trình trên dịch vụ Youtube Red với Felix Kjellberg, còn được biết tới với cái tên là PewDiePie. Trước đó, mạng lưới video Maker Studio của Disney cũng đã chấm dứt hợp đồng với ngôi sao người Thụy Điển này sau khi báo Wall Street Jounarl đặt câu hỏi về các video do anh ta đăng tải lên.

Cụ thể, báo Wall Street Journal đã phát hiện ra 9 video do PewDiePie sản xuất có nội dung bài Do thái hay liên quan tới Phát xít. Đáng chú ý nhất là một video ghi lại cảnh hai người đàn ông vừa cười, vừa giơ tấm biển có ghi dòng chữ "Death to all Jews" (một khẩu hiệu chống người Do thái).

Hình ảnh từ video có nội dung bài Do thái của PewDiePie.

"Scare PewDiePie", chương trình truyền hình thực tế do PewDiePie thực hiện trên dịch vụ xem video trả tiền Youtube Red đã chính thức bị hủy bỏ khi đang chiếu mùa thứ 2. Youtube cũng đã loại bỏ PewDiePie ra khỏi chương trình quảng cáo ưu tiên của Google, điều giúp ngôi sao người Thụy Điển thu hút được nhiều nhà quảng cáo lớn trong thời gian vừa qua.

Điều may mắn là kênh Youtube cá nhân của PewDiePie vẫn còn có thể hoạt động nhưng các video gây tranh cãi đều đã bị Youtube gỡ bỏ quảng cáo. Ngoài ra, các video khác của PewDiePie vẫn được xuất hiện trong dịch vụ đấu giá quảng cáo trên video của Youtube. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo giờ đây có thể chọn việc ngừng phát quảng cáo trên các video của PewDiePie để tránh bị ảnh hưởng.

Mùa thứ nhất của chương trình "Scare PewDiePie" hiện vẫn còn có thể được tìm thấy. Dù vậy, hiện chưa rõ là Youtube có ý định xóa luôn cả mùa thứ nhất hay không.

Đây chắc chắn là tổn thất lớn về doanh thu cho PewDiePie nhưng Youtube cũng sẽ chịu thiệt hại không kém. Dịch vụ Youtube Red hiện yêu cầu người dùng phải trả 10 USD hàng tháng để được xem các video không có quảng cáo do các ngôi sao của Youtube thực hiện. Vì vậy, Youtube rất cần các ngôi sao lớn như PewDiePie để tiếp tục thu hút thêm nhiều người dùng chấp nhận trả phí để xem video.

PewDiePie hiện đang là ngôi sao có thu nhập cao nhất Youtube khi kiếm được tới 15 triệu USD trong năm 2016. Ngoài ra, kênh Youtube hiện nay của PewDiePie đang có tới 53 triệu người theo dõi. Ngôi sao người Thụy Điển này đã trở lên nổi tiếng sau khi đăng tải nhiều video ghi lại cảnh anh ta chơi game và đưa ra những bình luận hài hước.

Nguyễn Long