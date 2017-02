Bút bi “ma thuật” bán nhiều như rau trên mạng

Loại bút bi "ma thuật" có thể xóa được chữ viết bằng tẩy hoặc nhiệt độ từ 70 độ C đang được rao bán rầm rộ trên mạng với giá chỉ từ 20.000 đồng, trong đó có cả website thương mại điện tử như Lazada.vn, Sendo.vn…

Bút ma thuật bán trên Lazada.vn. Ảnh chụp màn hình ngày 17/2.

Ngày 6/2 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga (33 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Phượng (32 tuổi), đều trú tại thành phố Biên Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng bút bi "ma thuật" có thể xóa sau khi viết.

Hai đối tượng này đã thông đồng dùng bút bi "ma thuật" để lập và chỉnh sửa phiếu đề xuất, bảng lương công nhân, sổ quỹ… rồi trình giám đốc Công ty DTC ký duyệt. Sau khi Giám đốc công ty ký, công nhân ký nhận tiền, Nga và Phượng tẩy xóa, sửa số liệu trong các chứng từ để nâng khống số tiền nhằm chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Theo cáo trạng, hai đối tượng đã chiếm đoạt của Công ty DTC hơn 536 triệu đồng, thực hiện từ tháng 9/2014 và đến cuối năm 2015 mới bị phát hiện.

Liên quan đến loại bút bi "ma thuật" được hai đối tượng nói trên sử dụng để lừa đảo, nếu nhìn bề ngoài sẽ khó phân biệt được so với bút bi bình thường, tuy nhiên sau khi viết trên giấy, chỉ cần dùng bật lửa hơ nóng nhẹ dưới mặt trang giấy (trên 70 độ C) hoặc dùng đầu tẩy của bút tẩy đi là có thể xóa hoàn toàn nội dung đã viết.

Mực bút không tự động biến mất và để vài tháng sau vẫn có thể tẩy được bình thường. Trong thực tế, những vụ lừa đảo liên quan đến sử dụng bút bi "ma thuật" có thể tẩy xóa như vụ việc nêu trên đã được cơ quan chức năng cảnh báo từ vài năm nay.

Bút ma thuật Frixion Ball.

Ngay từ năm 2015, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có biện pháp phối hợp kiểm soát chặt chẽ bởi nếu được sử dụng rộng rãi trên thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (nếu rơi vào tay kẻ xấu dùng để viết và ký những giấy tờ pháp lý, hợp đồng, văn bản, giấy tờ, các tài liệu liên quan tới pháp luật).

Tìm hiểu của ICTnews cho thấy, tại thời điểm hiện nay, thị trường trong nước vẫn xuất hiện nhiều địa chỉ kinh doanh loại bút này, trong đó nhiều nhất là các địa chỉ trên mạng.

Dưới một số tên gọi khác nhau như Frixion Pilot, Firixon Ball 3…, loại bút "ma thuật" sử dụng 4 loại ruột mực xanh, đen, đỏ, tím, được quảng cáo xách tay từ Nhật Bản, Trung Quốc.

Bút ma thuật đầy rẫy trên Sendo.vn.

Rao bán tại roku.vn.

Về giá bán, loại bút này được bán với giá từ 20.000 – 170.000 đồng tùy loại và tùy địa chỉ bán ra. Nếu mua số lượng từ hàng chục chiếc trở lên còn được giảm giá tới 30 – 50%.

Đáng chú ý, trong số các địa chỉ đang rao bán hiện có cả website thương mại điện tử như Lazada.vn, Sendo.vn… với hàng chục loại khác nhau.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo bởi bút bi "ma thuật", khi ký kết giấy tờ pháp lý, hợp đồng, văn bản, giấy tờ…, người dùng nên sử dụng bút mực của chính mình chuẩn bị sẵn.

Theo ICT News