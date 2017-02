PewDiePie và bài học dành cho YouTube

YouTube đã đánh cược vào một canh bạc lớn khi cho phép người dùng trả phí hàng tháng để truy cập vào các nội dung độc quyền cũng như gỡ bỏ quảng cáo vào 2015.

Ý tưởng của hãng là kéo lượng người theo dõi khổng lồ của những ngôi sao này đăng ký dịch vụ YouTube Red với các nội dung độc quyền (giá 9,99 đô la, tức hơn 200 nghìn đồng).

Kế hoạch của hãng trái ngược hoàn toàn với các dịch vụ cạnh tranh như Netflix và Amazon (sản xuất các show truyền hình TV truyền thống). Nếu Netflix là phiên bản online của HBO với các chương trình chất lượng cao thì YouTube Red lại giống MTV với các ngôi sao thực tế tự phát.

Nhưng tuần vừa rồi, sự cố của ngôi sao YouTube Felix Kjellberg, được biết đến dưới cái tên PewDiePie với 50 triệu lượt đăng ký đã cho thấy những mối nguy hiểm từ nước đi của YouTube, đồng thời nói lên rằng nếu YouTube muốn đối đầu với các dịch vụ truyền phát trả phí, hãng sẽ phải chú trọng hơn vào việc lựa chọn các ngôi sao tham gia.

Felix Kjellberg, tức ngôi sao YouTube PewDiePie

Tờ Wall Street Journal đã khám phá ra rằng 9 video của Kjellberg có chứa nội dung liên quan đến phát xít và bài Do Thái, khiến cả Disney lẫn YouTube ngừng các hoạt động kinh doanh với anh. YouTube cũng hủy mùa thứ 2 cho chương trình của Kjellberg trên YouTube Red và đẩy anh ra khỏi Preferred ad network của Google, còn Maker Studios của Disney cũng ngừng sản xuất video cho anh.

Kjellberg kiếm được ước tính vào khoảng 15 triệu đô trong năm 2016 từ video trên YouTube. Tuy nhiên khi không còn các nhà cung cấp quảng cáo chịu chi, con số này chắc chắn sẽ giảm mạnh. Kjellberg đã phản bác lại vụ việc với một video YouTube dài 11 phút, đổ lỗi cho truyền thông và cụ thể là Wall Street Journal .

Kjellberg đại diện cho một thế hệ ngôi sao mới – thế hệ lớn lên trên internet, có thể tự do đăng bất cứ điều gì mà anh ta muốn. Điều đó là hoàn toàn bình thường và nên được phép tiếp tục vì các lý do liên quan đến tự do ngôn luận. Nhưng nếu YouTube muốn biến kiểu tài năng này thành một cái gì đó lớn hơn nhằm thúc đẩy người dùng đăng ký YouTube Red, hãng nên cân nhắc lại việc chọn người.

Như biên tập viên tạp chí Wired là Emma Grey Ellis trong tuần này đã chỉ ra rằng, Kjellberg từng có lịch sử đăng tải những nội dung không tốt trong các video, ví dụ như mua bán nô lệ. Theo như John Herrman từ New York Times viết, những vụ việc gây tranh cãi gần đây đã biến những "trò đùa" của Kjellberg trở nên nghiêm trọng.

Điều gây tranh cãi ở đây đó là đúng ra YouTube và Disney không cần thông tin từ Wall Street Journal để phát hiện ra điều này. YouTube là nền tảng cho những tài năng như Kjellberg xuất hiện, nhưng lại rất khó để kiểm duyệt như sản xuất video truyền thống. Không có tác giả kịch bản, nhà sản xuất hay đại diện. Chỉ có người và webcam. YouTube cần phải tìm ra cách để kiểm duyệt mới trước khi cho những ngôi sao này xuất hiện trên một sản phẩm như Red.

Nói ngắn gọn, việc loại bỏ Kejllberg khỏi YouTube Red có thể ảnh hưởng một chút tới lượng đăng ký của YouTube. Anh ta là một ngôi sao, nhưng không phải ngôi sao duy nhất. Và YouTube Red cũng có những lợi thế riêng, như không có quảng cáo trên các video và truy xuất tới các dịch vụ khác như Google Play Music.

Nhưng bài học mà YouTube cần rút ra tuần này đó là khi làm việc với một ngôi sao internet, bạn sẽ phải chấp nhận nguy cơ thu hút luôn phần tệ hại nhất của nó. Và rõ ràng đó không phải là nền tảng tốt để xây dựng một thương vụ mới.

Phương Nam